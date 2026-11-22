Nejtěžší je pro ni začít. A pak je sama uchvácená tím, jak se jí text přirozeně řadí do bloků. Název její v pořadí už čtyřiačtyřicáté knihy je nadsázkou. „Kamarádky mi vyprávěly, kam všude se chystají, do jakých exotických zemí, jaké adrenalinové zážitky mají naplánované a já si pomyslela: Ony odjedou a já tady budu sedět za svým stolem a pozorovat straky na terase. Tak jsem si řekla, že napíšu cestopis po našem domě. Účastníky zájezdu jsou moje rodina, přítel, kamarádky a naši psi,“ vypráví, jak vnikl nápad na novou knihu.
Leckdo se v ní najde, ale Halina nikdy nepíše doslovnou pravdu, příběhy blízkých se nechává pouze inspirovat a pak je literárně přetváří. I proto rukopis nedává nikomu z nich ke schválení. „Moje matka se po premiéře filmu Díky za každé nové ráno, ptala otce: Snad to není o mně? A já jí odpověděla: Samozřejmě, že to není o tobě, ty jsi mnohem horší. A toho se držím,“ usmívá se Halina.
Sama je vášnivou čtenářkou, i když od té doby, co existují sociální sítě a spousta zajímavých pořadů na streamovacích platformách, o něco míň než dřív. „Čím jsem straší a zralejší, dávám přednost knihám, ve kterých cítím upřímnost a osobní zanícení. Takové ty vykonstruované velké příběhy mě vlastně vůbec nebaví. Vyhledávám radostné a autentické věci,“ říká.
Podcasty si pak pouští v šest hodin ráno s nadějí, že při nich znovu usne. „Ale poslouchám jenom ty, ve kterých lidé nezávazně hovoří o sobě. Nemám ráda pořady, kde se řeší nějaká témata. To mě dráždí, protože mám buď jiný názor, nebo mi to celé přijde strašně zjednodušeně formulované. Já mám nejradši, když si někdo pozve hosta a ptá se na jeho život. Sice už ho většinou znám, ale stejně si to ráda vyslechnu,“ dodává.
„Na sociálních sítích sleduji jednu paní ze statku, která má slepou slepici, kozlíka Karla, dva psy a poníka a neustále je na tom dvoře organizuje a povídá si s nimi,“ pokračuje ve výčtu svých oblíbených pořadů. „Pak se dívám na rybáře, kteří chytají do velké pinzety mořskou havěť, jako jsou krabi a langusty a napjatě sleduji, kolik si tím lovem vydělají. Ale je pravda, že je mi těch potvor trošku líto.“
„A pak pozoruji jednu čínskou holčičku, která má talíř s takovými přihrádkami, do kterých dostane vždycky spoustu jídla a všechno to spapá. Má tam hrášek, pět kuliček rýže a tu rýži si dává do zbytku polévky a mě to vždycky nesmírně uklidní. Říkám si, zase to rozmočila v té polívce, to je výborný!“ směje se.
I ona je sledovaná. Česká televize neustále reprízuje její populární pořad z přelomu tisíciletí Banánové rybičky. „Vizážista Zdeněk Fencl mi dneska říkal, že jsem oblíbená u mladých lidí, protože když přicházejí v noci domů, zrovna je dávají v televizi. A oni to sledují a baví se tím,“ potvrzuje Halina.
Z televize už dlouho žádnou nabídku nedostala, o to víc jí jich přichází v souvislosti se sociálními sítěmi. „Jenomže mě vždycky vyděsí, že bych měla další práci. Teď jsem absolutně šťastná s Omeletkami na Českém rozhlase Dvojce a s Koláčky štěstí. Zrovna mi říkal Kuba Kohák, že jeho desetiletý syn je miluje. Tak to mě vždycky potěší, když to někdo ocení,“ vysvětluje.
„Jsou to ale dvě hodiny vysílání týdně, které musím naplnit, což představuje docela dost textu. A k tomu jezdím s představením Manuál zralé ženy,“ vypočítává své aktivity. Nevzdala se jich, i když pořád bojuje s následky kolapsu plic před dvěma lety.
Razí teorii, že žena je zralá zhruba od dvanácti až do smrti. „Protože její duše se nemění, ta zůstává mladá. Takže i moje tenze jsou pořád stejné. Akorát jsem už mnohem pohodlnější a klidnější. Dřív, když jsem neslyšela od muže lichotku nebo spíš konkrétní nabídku, považovala jsem ten den za ztracený, za úplně zbytečný. Tak takhle už to nemám. Teď jsem psala do Omeletek text na téma Dneska nikam nejdu a mluvil mi z duše,“ vypráví.
V pořadu Manuál zralé ženy vzpomíná na první lásky, odpovídá na dotazy a někdy prozradí i svůj názor, například na nevěru. Především ale vypráví, co ji kde potkalo, jaké trapasy zažila. A publikum se jejími příběhy baví.
Kdyby měla možnost prožít svůj život znovu, nebyl by zřejmě jiný. „Já se na svoji minulost nedívám kriticky, myslím, že bych se chovala stejně,“ říká Halina.
Za kmotra knihy si vybrala svého kamaráda režiséra Jakuba Koháka, zatímco večerem provázel Václav Šanda, se kterým se seznámila před patnácti lety na zlínském filmovém festivalu. Od té doby jsou přátelé. Ona na něj chodí do Činoherního klubu, on za ní domů, kde spolu točí Omeletky, protože je pravidelným hostem jejího pořadu.
„Myslím, že máme společný humor. Sarkastický, ironický, ale zároveň laskavý. Vždycky, když se vidíme, potřebujeme probrat všechno, co se nám za uplynulou dobu přihodilo a co jsme kde viděli. Halina kvůli mně sledovala i reality show Survivor, když jsem v ní byl,“ vypráví herec.
A prozradil i čím, by Halinu byl schopný naštvat. „Kdybych se dnes do mikrofonu zbytečně dlouho vykecával. Nemá ráda slovní průjmy a prostoje. Razí heslo, ať se jde rychle k věci a je to za námi,“ říká Šanda.
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5. prosince 2023