Influencerka promluvila o velikosti exmanželova penisu, sportovec ji teď žaluje

Když Haley Baylee loni v živém vysílání na Twitchi učinila šokující poznámku o intimní výbavě svého exmanžela Matta Kalila, popsala vše natolik expresivně, že to zaskočilo nejen její sledující, ale i širší veřejnost. Krátký úryvek z online vysílání se velmi rychle rozšířil po sociálních sítích a stal se virálním.
„Snažili jsme se dělat, co jsme mohli. Zkoušeli jsme terapeuta, lékaře, hledala jsem dokonce i různé typy liposukce. Tak velký penis jako on má ale podle mě tak 0,01 procenta populace. Zkoušeli jsme to dělat, ale bylo to nemožné, pokud tedy u toho člověk nechtěl celou dobu brečet bolestí,“ řekla modelka po několika letech vztahu a následného manželství.
Influencerka Haley Baylee tvrdí, že se rozvedla kvůli velikosti manželova penisu
Zatímco část lidí brala její slova jako provokaci a snahu zaujmout, nebo pokus o vtip, její exmanžel Matt Kalil reagoval zcela opačně. A to i přesto, že bývalá roztleskávačka partnera vychválila a popsala, že byl skvělým manželem a rozvést se museli bohužel hlavně proto, že má zkrátka „extrémně velký penis“.
Podle sportovce šlo o závažné a neomluvitelné narušení soukromí, které má negativní dopad nejen na něj, ale i na celou jeho rodinu. Ve své žalobě uvádí, že takto osobní a veřejně šířené komentáře ho vystavily vlně posměchu, nenávisti i nevyžádané pozornosti, což mu znemožňuje po ukončení profesionální sportovní kariéry vést klidný život v ústraní.
Během svého vztahu si přitom soukromí spíše chránili, po rozvodu v roce 2022 se však situace radikálně změnila. Haley začala na sociálních sítích otevřeně mluvit o osobních aspektech a detailech jejich manželství i sexuálního života, což postupně vyústilo až v současný právní spor. Matt tvrdí, že tímto jednáním jeho bývalá manželka překročila pomyslnou hranici a záměrně z jeho soukromého života udělala veřejnou podívanou, protože mu chce škodit.
Žaloba se podle něj netýká jen samotných výroků, ale především jejich dlouhodobých následků. Kalil uvádí, že kvůli celé kauze utrpěla jeho pověst a mediální rozruch mu zásadně zkomplikoval plány do budoucna a narušil osobní i rodinný život a vztah se současnou partnerkou.
„Není to jen o rozpadu jednoho manželství, ale také o otázce, kam až sahá právo mluvit veřejně o soukromých věcech a kde už se jedná o nepřijatelný zásah do osobní integrity druhého člověka,“ uvedl pro americká média právní zástupce sportovce.
Haley a Matt Kalilovi spolu začali chodit v roce 2012. Vzali se během velkolepého obřadu na Havaji v roce 2015. V lednu roku 2022 se však rozešli a v květnu 2022 podala Haley žádost o rozvod, s odůvodněním neslučitelných rozdílů. V dubnu 2024 se pak Matt oženil s modelkou Keilani Asmusovou. Později téhož roku se jim narodil syn. Keilani si na velikost manželova penisu nikdy nestěžovala.