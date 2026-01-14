Influencerka promluvila o velikosti exmanželova penisu, sportovec ji teď žaluje

Autor:
  10:25
Bývalá hvězda NFL Matt Kalil (36) a modelka Haley Baylee (33) se po rozvodu znovu dostali do centra pozornosti, tentokrát kvůli soudnímu sporu. Kalil se rozhodl svou exmanželku zažalovat za porušení soukromí poté, co veřejně hovořila o velmi intimních detailech jejich manželství včetně velikosti pohlaví svého partnera a naznačila, že právě ta měla být hlavním důvodem rozpadu vztahu.

Když Haley Baylee loni v živém vysílání na Twitchi učinila šokující poznámku o intimní výbavě svého exmanžela Matta Kalila, popsala vše natolik expresivně, že to zaskočilo nejen její sledující, ale i širší veřejnost. Krátký úryvek z online vysílání se velmi rychle rozšířil po sociálních sítích a stal se virálním.

„Snažili jsme se dělat, co jsme mohli. Zkoušeli jsme terapeuta, lékaře, hledala jsem dokonce i různé typy liposukce. Tak velký penis jako on má ale podle mě tak 0,01 procenta populace. Zkoušeli jsme to dělat, ale bylo to nemožné, pokud tedy u toho člověk nechtěl celou dobu brečet bolestí,“ řekla modelka po několika letech vztahu a následného manželství.

Influencerka Haley Baylee tvrdí, že se rozvedla kvůli velikosti manželova penisu

Zatímco část lidí brala její slova jako provokaci a snahu zaujmout, nebo pokus o vtip, její exmanžel Matt Kalil reagoval zcela opačně. A to i přesto, že bývalá roztleskávačka partnera vychválila a popsala, že byl skvělým manželem a rozvést se museli bohužel hlavně proto, že má zkrátka „extrémně velký penis“.

Podle sportovce šlo o závažné a neomluvitelné narušení soukromí, které má negativní dopad nejen na něj, ale i na celou jeho rodinu. Ve své žalobě uvádí, že takto osobní a veřejně šířené komentáře ho vystavily vlně posměchu, nenávisti i nevyžádané pozornosti, což mu znemožňuje po ukončení profesionální sportovní kariéry vést klidný život v ústraní.

Modelku Haley Baylee žaluje exmanžel Matt Kalil za to, že veřejně promluvila o velikosti jeho penisu. (2026)
Haley a Matt Kalilovi (2021)
Modelka Haley Baylee
Haley a Matt Kalilovi (2018)
12 fotografií

Během svého vztahu si přitom soukromí spíše chránili, po rozvodu v roce 2022 se však situace radikálně změnila. Haley začala na sociálních sítích otevřeně mluvit o osobních aspektech a detailech jejich manželství i sexuálního života, což postupně vyústilo až v současný právní spor. Matt tvrdí, že tímto jednáním jeho bývalá manželka překročila pomyslnou hranici a záměrně z jeho soukromého života udělala veřejnou podívanou, protože mu chce škodit.

Žaloba se podle něj netýká jen samotných výroků, ale především jejich dlouhodobých následků. Kalil uvádí, že kvůli celé kauze utrpěla jeho pověst a mediální rozruch mu zásadně zkomplikoval plány do budoucna a narušil osobní i rodinný život a vztah se současnou partnerkou.

„Není to jen o rozpadu jednoho manželství, ale také o otázce, kam až sahá právo mluvit veřejně o soukromých věcech a kde už se jedná o nepřijatelný zásah do osobní integrity druhého člověka,“ uvedl pro americká média právní zástupce sportovce.

Haley a Matt Kalilovi spolu začali chodit v roce 2012. Vzali se během velkolepého obřadu na Havaji v roce 2015. V lednu roku 2022 se však rozešli a v květnu 2022 podala Haley žádost o rozvod, s odůvodněním neslučitelných rozdílů. V dubnu 2024 se pak Matt oženil s modelkou Keilani Asmusovou. Později téhož roku se jim narodil syn. Keilani si na velikost manželova penisu nikdy nestěžovala.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Móda z Glóbů: Nechyběla mašle přes ramena, pirátka ani nadité sexy dekolty

Móda na Zlatých glóbech v Los Angeles (11. ledna 2026)

Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to,...

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

Jennifer Anistonová ukázala sexy postavu a břišáky. Nemá je ale zadarmo

Jennifer Anistonová (8. ledna 2026)

Volné břicho? Kila navíc? Nic z toho hvězdu seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou neohrožuje. Herečka sice v únoru oslaví 57. narozeniny, ale ve věku, kdy spousta žen bojuje s povislou kůží a zadkem,...

14. ledna 2026  12:13

Influencerka promluvila o velikosti exmanželova penisu, sportovec ji teď žaluje

Modelku Haley Baylee žaluje exmanžel Matt Kalil za to, že veřejně promluvila o...

Bývalá hvězda NFL Matt Kalil (36) a modelka Haley Baylee (33) se po rozvodu znovu dostali do centra pozornosti, tentokrát kvůli soudnímu sporu. Kalil se rozhodl svou exmanželku zažalovat za porušení...

14. ledna 2026  10:25

Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce

Karel Janák

Režisér slavné komedie Snowboarďáci Karel Janák (55) měl vážnou nehodu na svahu. Podle jeho manželky nebyl na vině, ale srazil ho jiný lyžař. Skončilo to zlomeninami na obou rukách.

14. ledna 2026  9:39

Herec Sutherland napadl řidiče taxislužby. V Los Angeles jej zadržela policie

Donald Sutherland a jeho syn Kiefer Sutherland

Losangeleská policie v pondělí brzy ráno krátce zadržela herce a hudebníka Kiefera Sutherlanda za to, že napadl řidiče taxislužby a vyhrožoval mu. Herec zaplatil kauci a 2. února se dostaví k soudu,...

14. ledna 2026  7:50

Naše influencerská etapa může kdykoli skončit, říkají první vítězové Love Islandu

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)

Jsou vítězové první řady Love Islandu a výhru přetavili i ve společné živobytí, vydělávají si jako influenceři. Laura Kulhánek Chrebetová (26) a Martin Kulhánek (32) v rozhovoru pro Magazín DNES...

14. ledna 2026

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

14. ledna 2026

Hrát intimní scény s manželem? Ne úplně jednoduché, vzpomíná Natália Germáni

Premium
Natália Germáni na premiéře filmu Neporazitelní, ve kterém ztvárňuje postavu...

Slovenská herečka Natália Germáni se nebojí přijímat výzvy. Nemá strach ze stěhování do Ameriky, přitom o sobě říká, že ani neví, zda je odvážná. „Neřeším se,“ zní její odpověď na otázku, jaká je. Za...

13. ledna 2026

Brooklyn Beckham se zlobí. Komunikovat budeme jen přes právníky, vzkázal rodičům

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Beckham

Rodinné vztahy u Beckhamových se loni v létě vyhrotily natolik, že nejstarší syn Brooklyn požádal rodiče Davida a Victorii, aby ho kontaktovali výhradně prostřednictvím právníků. Nyní došlo k výměně...

13. ledna 2026  13:04

Eva Hecko Perkausová zabránila krádeži. Na sítích ji lidé chválí za reakci

Eva Perkausová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

Primácká moderátorka Eva Hecko Perkausová na sociálních sítích zveřejnila video, jak zabránila krádeži mobilu. S maminkou si v nákupním centru všimly muže spícího s hlavou na stole a dalšího mladíka,...

13. ledna 2026  12:34

Modlitba za zdraví skončila na ledovce rozbitým obličejem. Herec Krejčík musel na pohotovost

Dan Krejčík vyděsil fanoušky fotkou z nemocnice.

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociální síti pochlubil fotkou s rozbitým obličejem a vyzval návštěvníky divadla, kteří ho v nadcházejících představeních uvidí, aby si nevšímali jeho křivého...

13. ledna 2026  11:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Královna Camilla přiznala, že byla obětí sexuálního napadení

Královna Camilla na ostrově Guernsey (16. července 2024)

Britská královna Camilla, manželka současného krále Karla III., poprvé veřejně promluvila o tom, že se v mládí stala obětí sexuálního napadení ve vlaku a musela se bránit. O své zkušenosti hovořila v...

13. ledna 2026  9:25

Tajemství rodiny Sarah Haváčové. Otec si postavil hlavu, tak ho zavřeli

Sarah Haváčová a její sestra Tereza Haváčová (7. ledna 2026)

Mají to v krvi. Pomoc vlasti je pro ně nejspíš přirozeným instinktem. Nejen Sarah Haváčová, ale i její sestra Tereza absolvovala zkrácený vojenský výcvik a je připravená v případě potřeby bránit náš...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.