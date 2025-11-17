Influencerka Haley Baylee tvrdí, že se rozvedla kvůli velikosti manželova penisu

Matt Kalil má podle bývalé manželky extrémně velký penis a i přes veškerou snahu obou to znamenalo nakonec neřešitelný problém v jejich manželství. „Snažili jsme se dělat, co jsme mohli, a pracovat na našem manželství,“ řekla Haley Kalilová během nedávného vystoupení na Twitchi s populárním streamerem Marlonem.
„Opravdu po celé naše manželství. Chtěla jsem zkusit všechno. Zkoušeli jsme terapeuta, lékaře, hledala jsem i různé typy liposukce... Proto je to trochu legrační. Je to jako moje životní komedie, která si sama píše scénář. Opravdu to byl hlavní faktor,“ dodala influencerka.
Modelka také uvedla, že stále cítí k Mattovi Kalilovi, s nímž zůstali přáteli, upřímnou lásku. Nicméně penis velký jako on má podle ní 0,01 procenta populace. „Zkoušeli jsme to, bylo to ale nemožné, pokud člověk nechtěl celou dobu u toho brečet bolestí,“ dodala.
Haley a Matt Kalilovi spolu začali chodit v roce 2012. Vzali se během velkolepého obřadu na Havaji v roce 2015. V květnu 2022 Haley podala žádost o rozvod, s odůvodněním neslučitelných rozdílů.
V dubnu 2024 se Matt oženil s modelkou Keilani Asmusovou. Později téhož roku se jim narodil syn. Keilani si na jeho velikost nikdy nestěžovala.