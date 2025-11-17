Influencerka Haley Baylee tvrdí, že se rozvedla kvůli velikosti manželova penisu

  10:00
Americká influencerka Haley Kalilová (33), známá jako Haley Baylee, prozradila kuriozní důvod rozvodu s hráčem amerického fotbalu Mattem Kalilem. Faktorem číslo jedna v žádosti o rozvod, kterou podala v roce 2022, byla prý velikost manželova penisu.
Haley a Matt Kalilovi (2018)

Haley a Matt Kalilovi (2018) | foto: ČTK

Haley a Matt Kalilovi (2021)
Matt Kalil se svou druhou manželkou Keilani Asmusovou (2023)
Haley Kalilová na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024)
Jako Mrtvá nevěsta Tima Burtona se předvedla influencerka Haley Kalilová. Její...
7 fotografií

Matt Kalil má podle bývalé manželky extrémně velký penis a i přes veškerou snahu obou to znamenalo nakonec neřešitelný problém v jejich manželství. „Snažili jsme se dělat, co jsme mohli, a pracovat na našem manželství,“ řekla Haley Kalilová během nedávného vystoupení na Twitchi s populárním streamerem Marlonem.

„Opravdu po celé naše manželství. Chtěla jsem zkusit všechno. Zkoušeli jsme terapeuta, lékaře, hledala jsem i různé typy liposukce... Proto je to trochu legrační. Je to jako moje životní komedie, která si sama píše scénář. Opravdu to byl hlavní faktor,“ dodala influencerka.

Malý versus velký penis. Oba extrémy můžou být v posteli problém

Modelka také uvedla, že stále cítí k Mattovi Kalilovi, s nímž zůstali přáteli, upřímnou lásku. Nicméně penis velký jako on má podle ní 0,01 procenta populace. „Zkoušeli jsme to, bylo to ale nemožné, pokud člověk nechtěl celou dobu u toho brečet bolestí,“ dodala.

Haley a Matt Kalilovi spolu začali chodit v roce 2012. Vzali se během velkolepého obřadu na Havaji v roce 2015. V květnu 2022 Haley podala žádost o rozvod, s odůvodněním neslučitelných rozdílů.

V dubnu 2024 se Matt oženil s modelkou Keilani Asmusovou. Později téhož roku se jim narodil syn. Keilani si na jeho velikost nikdy nestěžovala.

haleyybaylee

Welcome to the behind the scenes of my Modeliste Cover Shoot the way I dusted off my old modeling tricks for this hahahah

@modelistemagazine
Editor-in-Chief @amynmccabe
Photographed by @brycethompson
Styled by @arnoldmilfort
Hair Styled by @thomasdunkin1
Makeup by @samanthajaymes_ @anluis
Glam with @dermalogica @pixibeauty @oneskin.co

22. září 2025 v 23:46, příspěvek archivován: 16. listopadu 2025 v 18:37
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické...

Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým...

Influencerka Haley Baylee tvrdí, že se rozvedla kvůli velikosti manželova penisu

Haley a Matt Kalilovi (2018)

Americká influencerka Haley Kalilová (33), známá jako Haley Baylee, prozradila kuriozní důvod rozvodu s hráčem amerického fotbalu Mattem Kalilem. Faktorem číslo jedna v žádosti o rozvod, kterou...

17. listopadu 2025

Řekli mi, že musím smýt vinu svého otce, vzpomíná Přeučil na komunismus

Jan Přeučil (listopad 2025)

Herec Jan Přeučil (88) je stále dobře naladěný a na nic si nestěžuje. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na to, co prožíval kvůli svému otci za komunismu a upozornil, že bychom si měli vážit...

17. listopadu 2025

Seznam partnerek jsem si nikdy nedělal, říká Daniel Hůlka

Daniel Hůlka v Show Jana Krause (premiéra 19. listopadu 2025)

Zpěvák Daniel Hůlka (57) rozlišuje svůj život na dobu „bez Barborkou“ a „s Barborkou.“ Barborka je jeho manželka, s níž má dceru Rozárku (7). Jak si počkal na pravou lásku, popsal v Show Jana Krause.

17. listopadu 2025

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

16. listopadu 2025  22:44

Dnešní humor je příliš korektní. Dělat si ze sebe legraci je očistné, říká Polišenská

Premium
Lucie Polišenská si umí udělat srandu sama ze sebe. Považuje to za něco...

Vystudovala zdrávku, z malého divadla se probojovala na DAMU a dnes září v Národním divadle. Režiséři Lucii Polišenskou často obsazují do komediálních rolí, ve kterých jednoznačně vyniká.

16. listopadu 2025

Zkušená kriminalistka je ve Zrádcích na Miu krátká. Nemám jedinou stopu, zoufá si

Kateřina alias Jiřina

Vyšetřovala nejzávažnější násilné zločiny, rozmluvila pachatele brutálních orlických vražd, ale na komisařku Miu je krátká. Zkušená kriminalistka Jiřina Hofmanová v závěru zatím poslední odvysílané...

16. listopadu 2025  18:30

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

16. listopadu 2025  15:13

Žena toužila po třetím dítěti, ale už jsem si netroufl, říká Arnošt Goldflam

Arnošt Goldflam v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Režisér, herec, spisovatel, dramatik Arnošt Goldflam (79) měl dvě děti až po padesátce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, proč už nechtěl třetí. I jak se předháněli v otcovství s Bolkem Polívkou.

16. listopadu 2025  10:30

Jsem naštvaná, po MeToo se nic nezměnilo, kritizuje Hollywood Kristen Stewartová

Kristen Stewartová (Londýn, 16. října 2025)

„Jsem opravdu moc naštvaná,“ říká Kristen Stewartová. Situace v Hollywoodu podle ní po hnutích MeToo a Times Up neprošla téměř žádnou změnou k lepšímu. Výzvy z let 2017 a 2018 měly pomoci vyrovnat...

16. listopadu 2025  8:30

V Hannoveru si z Tatiany Drexler utahují. Chtějí, aby byla krásná

Tatiana Drexler

Už dávno není neznámou učitelkou tance. Díky porotcování StarDance lidi Tatianu Drexler nejen poznávají, ale vyjadřují jí i svoje sympatie. „Jsem za tu nečekanou lásku a náklonnost vděčná, na Moravě...

16. listopadu 2025

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Logoped/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 36 770 - 40 112 Kč

Dalších 31 612 volných pozic

Vypadá jako její matka ne babička. Anife Vyskočilová ukázala vnučku

Anife Vyskočilová (Praha, 31. července 2025)

Tohle Anife Vyskočilová musela svojí vnučce dopřát. Spoustu svítících atrakcí a pohádkových postav v letňanském Wonderlandu, které malou Lauru uchvátily. Přesto se neustále dožadovala pozornosti...

16. listopadu 2025

Poslali mě na zvětšení prsou, v branži jsou dnes samé umělotiny, říká Clarksonová

Kelly Clarksonová (2023)

Americká zpěvačka Kelly Clarksonová (43) promluvila během svého koncertu v Las Vegas o incidentu s bývalým manažerem. Ten po ní před lety chtěl, aby šla na plastiku prsou a nechala si je zvětšit....

15. listopadu 2025  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.