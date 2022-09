Nosí domů exkrementy zvířat, prozradila Špetlíková na partnera elefantologa

Ha Thanh Špetlíková je herečka, Arthur Sniegon je elefantolog, zabývá se záchranou slonů a kromě toho má, jak sám říká v talkshow 7 pádů Honzy Dědka, poněkud fekálního koníčka.

„Ha Thanh se za některé z mých zálib stydí,“ utrousil Arthur na začátku rozhovoru. A není se čemu divit, má totiž podivnou sbírku. „Prostě ho zajímají hovnobrouci. Já mám fobii z exkrementů. Kdybych měla někde venku na něco šlápnout, tak tam ty boty snad radši nechám a dojdu domů bosa. Kdežto on je v tom furt. A pořád mi domů nosí exkrementy různých zvířat,“ prozradila herečka na svého přítele.

Arthur dokonce sloní trus i konzumoval. „Je to taková tradiční babičkovská domácí meducína v Sahelu,“ hájí se. „Myslíš ten výluh ze sloních hoven? Jojo, je to tak. Měli jsme o tom hádku, že už mu nikdy nedám pusu,“ svěřila Ha Thanh Honzovi Dědkovi a předala mu Arthurův dárek, „hovnobrouka“ z Afriky. „Je z rodu Chalconotus, možná prvonález pro Kongo. A to hovno u něj není,“ hájil dárek Arthur. „Ale jak myslíš, že ho chytil? Na med asi ne,“ dodala Ha Thanh.

Za vznik nesourodého páru může oblečení. „Dlouho jsme byli jen kamarádi. Takhle ti to řeknu, láska na první pohled to rozhodně nebyla. Arthura jsem měla vždycky zařazeného, vzhledem k tomu, že nosil svoje africké oblečky, do šuplíčku magor. A jako na muže jsem se na něj vůbec nekoukala. Měla jsem u něj vždycky vykřičník a NE. A teď už tam mám jenom vykřičník,“ vypráví pobaveně herečka.

„Jednoho dne se oblékl normálně, vzal si košili a kalhoty, nesmrděl na dálku, padla mlha a někde v dáli by se mohlo zdát, že by to nakonec mohl být pěkný muž,“ směje se.

Jejich seznámení šel ale Arthur naproti už před lety. „Byl jsem po roční cyklocestě po Africe frustrovaný. A když jsem se vrátil z této strastiplné cesty, brouzdal jsem internetem a uhodil mě do očí její televizní rozhovor. Napsal jsem jí profesionálně laděný dopis a nechal ho na vrátnici DAMU, kde dostudovávala. Požádal jsem ji o spolupráci na protislonovinové kampani, aby nám pomohla v boji s obchodem se slonovinou. Tak jsme se v roce 2014 poznali,“ doplnil elefantolog.