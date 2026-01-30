Intimnosti s Chalametem mladším o 20 let. Paltrowová vzpomíná na Velkého Martyho

„Bylo mu šestadvacet nebo sedmadvacet a mně přes padesát. To je prostě trochu divné,“ řekla herečka během rozhovoru v Santa Monice. Sama ale dodala, že realita byla mnohem přirozenější, než čekala. „Bylo to velmi pohodové a všechno nakonec šlo jako po másle.“
Ve filmu si zahrála v hned několik intimních scénách, což pro Paltrowovou běžné nebylo. Přiznala, že podobné věci už dlouho netočila a měla respekt z toho, jak se při nich bude cítit. „Bylo toho hodně… a trochu jsem se toho bála, protože jsem to dlouho nedělala,“ uvedla.
Premiéry filmu v Los Angeles se zúčastnil i její syn Moses (18). Ten podle Paltrowové při sledování některých postelových scén „málem umřel“, což herečka vyprávěla s nadhledem a humorem. S exmanželem Chrisem Martinem má ještě dceru Apple (21), která naopak její výkon ocenila.
„Moje dcera si myslela, že jsem hodně drsná, když jsem se líbala s mladíkem a můj syn řekl: Bože můj, mami. Tohle je už moc,“ prozradila v rozhovoru pro Extra.
Herečka už dříve zdůrazňovala, že sexuální scény ve filmech jsou pro ni jen práce. „Je to, jako byste se líbali s někým, koho neznáte... Nejste s ním ve vztahu. Není to žádná romantika. Je to velmi mechanické. Je to jako choreografie, ale s jazyky,“ řekla v pořadu The Drew Barrymore Show.
Na adresu svého hereckého kolegy ale Paltrowová mluvila s velkým respektem. „Je s ním neuvěřitelně snadné pracovat,“ řekla o Chalametovi a dodala, že ho považuje za brilantního, sebejistého a velmi přirozeného kolegu. Návrat k filmu tak pro ni nebyl jen profesní výzvou, ale i pozitivní zkušeností.