Intimnosti s Chalametem mladším o 20 let. Paltrowová vzpomíná na Velkého Martyho

Autor:
  9:27
Herečka Gwyneth Paltrowová se po delší pauze vrátila k natáčení - a ihned zaujala v úspěšném a kritiky oceněném snímku Velký Marty, kde si střihla intimní scénu s o více než dvacet let mladším Timothéem Chalametem. Přestože má za sebou desítky let zkušeností před kamerou, tentokrát přiznala nervozitu.
Gwyneth Paltrowová a Timothée Chalamet při natáčení filmu Velký Marty (16....

Gwyneth Paltrowová a Timothée Chalamet při natáčení filmu Velký Marty (16. října 2024) | foto: Profimedia.cz

Timothée Chalamet ve filmu Velký Marty (2025)
Timothée Chalamet ve filmu Velký Marty (2025)
Tyler Okonma, Gwyneth Paltrowová, Odessa A’zionová a Timothée Chalamet v New...
Timothée Chalamet a Gwyneth Paltrowová v New Yorku na premiéře filmu Marty...
32 fotografií

„Bylo mu šestadvacet nebo sedmadvacet a mně přes padesát. To je prostě trochu divné,“ řekla herečka během rozhovoru v Santa Monice. Sama ale dodala, že realita byla mnohem přirozenější, než čekala. „Bylo to velmi pohodové a všechno nakonec šlo jako po másle.“

Ve filmu si zahrála v hned několik intimních scénách, což pro Paltrowovou běžné nebylo. Přiznala, že podobné věci už dlouho netočila a měla respekt z toho, jak se při nich bude cítit. „Bylo toho hodně… a trochu jsem se toho bála, protože jsem to dlouho nedělala,“ uvedla.

Timothée Chalamet a Gwyneth Paltrowová v New Yorku na premiéře filmu Marty Supreme (16. prosince 2025)

Premiéry filmu v Los Angeles se zúčastnil i její syn Moses (18). Ten podle Paltrowové při sledování některých postelových scén „málem umřel“, což herečka vyprávěla s nadhledem a humorem. S exmanželem Chrisem Martinem má ještě dceru Apple (21), která naopak její výkon ocenila.

„Moje dcera si myslela, že jsem hodně drsná, když jsem se líbala s mladíkem a můj syn řekl: Bože můj, mami. Tohle je už moc,“ prozradila v rozhovoru pro Extra.

Gwyneth Paltrowová, její dcera Apple Martinová a syn Moses Martin v New Yorku (16. prosince 2025)

Herečka už dříve zdůrazňovala, že sexuální scény ve filmech jsou pro ni jen práce. „Je to, jako byste se líbali s někým, koho neznáte... Nejste s ním ve vztahu. Není to žádná romantika. Je to velmi mechanické. Je to jako choreografie, ale s jazyky,“ řekla v pořadu The Drew Barrymore Show.

Na adresu svého hereckého kolegy ale Paltrowová mluvila s velkým respektem. „Je s ním neuvěřitelně snadné pracovat,“ řekla o Chalametovi a dodala, že ho považuje za brilantního, sebejistého a velmi přirozeného kolegu. Návrat k filmu tak pro ni nebyl jen profesní výzvou, ale i pozitivní zkušeností.

Miss Universe byla jako vojna pro ženy, říká Tomanová

