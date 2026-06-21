Herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová vyrazila s manželem Bradem Falchukem na romantickou dovolenou do Itálie. Dvojice byla spatřena na palubě luxusní jachty u pobřeží Sardinie, kde si užívala slunce, koupání i odpočinek v soukromí. Fotografové zachytili hvězdu filmu Zamilovaný Shakespeare v jednoduchých bílých bikinách, ve kterých předvedla štíhlou postavu.
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Paltrowová s manželem si kromě opalování na jachtě dopřáli také koupání v průzračném moři nedaleko ostrova Caprera. Podle zahraničních médií působili oba velmi uvolněně a spokojeně.
Manželé byli hosty na jachtě italského podnikatele Giancarla Giammettiho (84), dlouholetého přítele módního návrháře Valentina Garavaniho. Kromě odpočinku si užívali společnost přátel a slunečné počasí na jednom z nejoblíbenějších středomořských ostrovů.
Paltrowová se netají tím, že si na své postavě zakládá. Dlouhodobě se věnuje pravidelnému pohybu a snaží se každý den zařadit alespoň nějakou formu aktivity, ať už jde o procházky, cvičení nebo jógu. V posledních letech zároveň zmírnila svůj dříve velmi přísný jídelní režim a přiznala, že si alespoň občas výjimečně dopřeje i pečivo, těstoviny nebo sýr.
Herečka byla v letech 2003 až 2016 provdaná za frontmana skupiny Coldplay Chrise Martina (49). Společně mají dceru Apple (22) a syna Mosese (20). S televizním scenáristou a producentem Bradem Falchukem se seznámili při práci na seriálu Glee. Pár spolu začal chodit v roce 2014 a v září 2018 se vzali.
Také Falchuk má děti z předchozího manželství. Se Suzanne Bukinikovou mají dceru Isabellu (22) a syna Brodyho (20). Paltrowová a Falchuk dlouhodobě hovoří o tom, že vytvořili fungující moderní rodinu a snaží se udržovat dobré vztahy se všemi svými dětmi i bývalými partnery.