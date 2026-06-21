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Gwyneth Paltrowová předvedla na dovolené na Sardinii štíhlou postavu v bikinách

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  9:20
Oscarová herečka Gwyneth Paltrowová (53) si užívá letní dovolenou v Itálii po boku manžela Brada Falchuka (55). Fotografové slavný pár zachytili na luxusní jachtě u pobřeží Sardinie, kde herečka předvedla svou vyrýsovanou postavu v bílých bikinách.
Gwyneth Paltrowová si během dovolené na Sardinii užívala slunce a koupání v...

Gwyneth Paltrowová si během dovolené na Sardinii užívala slunce a koupání v tyrkysovém moři. (červen 2026) | foto: Profimedia.cz

Gwyneth Paltrowová si během dovolené na Sardinii užívala slunce a koupání v...
Oscarová herečka a televizní producent působili během odpočinku na moři...
Manželé trávili čas na luxusní jachtě v souostroví La Maddalena, nedaleko...
Černé šaty s velkými kapsami vynesla herečka Gwyneth Paltrowová (Governors...
48 fotografií

Herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová vyrazila s manželem Bradem Falchukem na romantickou dovolenou do Itálie. Dvojice byla spatřena na palubě luxusní jachty u pobřeží Sardinie, kde si užívala slunce, koupání i odpočinek v soukromí. Fotografové zachytili hvězdu filmu Zamilovaný Shakespeare v jednoduchých bílých bikinách, ve kterých předvedla štíhlou postavu.

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Paltrowová s manželem si kromě opalování na jachtě dopřáli také koupání v průzračném moři nedaleko ostrova Caprera. Podle zahraničních médií působili oba velmi uvolněně a spokojeně.

Manželé byli hosty na jachtě italského podnikatele Giancarla Giammettiho (84), dlouholetého přítele módního návrháře Valentina Garavaniho. Kromě odpočinku si užívali společnost přátel a slunečné počasí na jednom z nejoblíbenějších středomořských ostrovů.

Gwyneth Paltrowová si během dovolené na Sardinii užívala slunce a koupání v tyrkysovém moři. (červen 2026)
Gwyneth Paltrowová si během dovolené na Sardinii užívala slunce a koupání v tyrkysovém moři. (červen 2026)
Oscarová herečka a televizní producent působili během odpočinku na moři uvolněně a spokojeně. (červen 2026)
Manželé trávili čas na luxusní jachtě v souostroví La Maddalena, nedaleko ostrova Caprera. (červen 2026)
48 fotografií

Paltrowová se netají tím, že si na své postavě zakládá. Dlouhodobě se věnuje pravidelnému pohybu a snaží se každý den zařadit alespoň nějakou formu aktivity, ať už jde o procházky, cvičení nebo jógu. V posledních letech zároveň zmírnila svůj dříve velmi přísný jídelní režim a přiznala, že si alespoň občas výjimečně dopřeje i pečivo, těstoviny nebo sýr.

Herečka byla v letech 2003 až 2016 provdaná za frontmana skupiny Coldplay Chrise Martina (49). Společně mají dceru Apple (22) a syna Mosese (20). S televizním scenáristou a producentem Bradem Falchukem se seznámili při práci na seriálu Glee. Pár spolu začal chodit v roce 2014 a v září 2018 se vzali.

Také Falchuk má děti z předchozího manželství. Se Suzanne Bukinikovou mají dceru Isabellu (22) a syna Brodyho (20). Paltrowová a Falchuk dlouhodobě hovoří o tom, že vytvořili fungující moderní rodinu a snaží se udržovat dobré vztahy se všemi svými dětmi i bývalými partnery.

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