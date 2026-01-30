Kurt mě stále sexuálně přitahuje, i proto nám to vydrželo 42 let, říká Hawnová

  11:05
Goldie Hawnová vysvětlila, proč její dlouholetý vztah s kolegou Kurtem Russellem funguje už více než čtyři desetiletí. Podle jejích slov v tom hraje klíčovou roli sexuální přitažlivost i skutečnost, že se nikdy nevzali. Hollywoodská hvězda tvrdí, že po partnerovi i po více než čtyřiceti letech stále fyzicky velmi touží.
Goldie Hawnová a Kurt Russell

Goldie Hawnová a Kurt Russell | foto: Reuters

Osmdesátiletá Goldie Hawnová je se čtyřiasedmdesátiletým Kurtem Russellem od roku 1983. V podcastu s názvem The Dan Buettner Podcast prohlásila: „Jsem k němu stále sexuálně přitahovaná. A to je hodně důležité. Dlouhodobé sexuální vztahy jsou velmi zdravé. Kurt je můj sexuální objekt.“

Goldie Hawnová a Kurt Russell ve filmu Přes palubu z roku 1987

Hawnová zároveň zdůraznila, že Russell ji přitahuje nejen fyzicky. „Vážím si ho, je to velmi chytrý úžasný člověk a skvělý herec, dodnes ho také považuji za neuvěřitelně pohledného. Děti ho milují. Jsme neuvěřitelně šťastná rodina – tedy alespoň většinou. Funguje mezi námi velká soudržnost,“ říká matka herečky Kate Hudsonové (narozena 1979), kterou má s hudebníkem Billem Hudsonem.

Kurt Russell a Goldie Hawnová (Los Angeles, 4. května 2017).
Kurt Russell, Goldie Hawnová a Kate Hudsonová (Los Angeles, 10. května 2017)
Goldie Hawnová, její syn Oliver Hudson, jeho manželka Erinn Bartlettová a jejich děti Wilder Hudson, Bodhi Hudson a Rio Hudsonová v New Yorku (21. července 2025)
Kurt Russell a Goldie Hawnová dostali hvězdu na hollywoodském chodníku slávy vedle sebe. (Los Angeles, 4. května 2017)
„Každý má samozřejmě své mouchy, ale proč bych chtěla někoho, kdo je dokonalý? Nikdo takový ani neexistuje. Člověk by se měl navíc podle mě hlavně jako první zamyslet sám nad sebou a nad tím, co přináší do vztahu on sám,“ míní Hawnová.

Herečka se také vyjádřila k tématu svobody a manželství. „Jsem jako ptáček. Když mi necháte dvířka od klece otevřená, možná nikdy neodletím. Ale pokud ta dvířka zavřete, pravděpodobně bych si časem vytrhala všechna peříčka a jediné, po čem bych v životě toužila, je svoboda.“

Podle Hawnové je pro ni zásadní zachování vlastní identity a nezávislosti „Je to o svobodě. A to i svobodě v tom smyslu, že s někým úplně nesplynete, i když jste v některých oblastech zajedno. Ale myslím si popravdě, že i kdybychom se teď vzali, nic by to nezměnilo, protože už jsme spolu 42 let.“

O jejich rozhodnutí nevzít se, promluvil dříve i Kurt Russell. „Pořád se nás ptali: ‚Tak kdy už se vezmete? Proč už nejste manželé?‘ A my jsme si říkali: ‚Proč by to mělo někoho zajímat?‘ Zeptali jsme se dětí, jestli jim to vadí. Nevadilo. Nám taky ne,“ řekl herec v roce 2023 v rozhovoru pro časopis Variety.

celkem hlasů: 499
