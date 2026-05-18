Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vždycky jsme se hádali. Makepeaceová prozradila tajemství třicetiletého manželství

Autor:
  11:00
Někomu se to možná nebude líbit, ale manželství, která vydrží celý život, často nejsou ta, kde se manželé neustále vznášejí na obláčku. Jsou to ta, která se vypořádávají s drsnou realitou života a přijímají vzájemné nedostatky. To alespoň tvrdí herečka a sloupkařka časopisu Hello! Glynis Barberová (70), která je se svým manželem Michaelem Brandonem (81) přes 30 let.
Michael Brandon a Glynis Barberová v Londýně (27. února 2024)

Michael Brandon a Glynis Barberová v Londýně (27. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Glynis Barberová v Londýně (13. října 2025)
Herec Michael Brandon, hvězda televizního seriálu Dempsey a Makepeaceová z 80....
Michael Brandon v Londýně (17. června 2025)
Glynis Barberová, Michael Brandon a Joan Collinsová v Londýně (17. června 2025)
12 fotografií

Barberová se s hercem poprvé setkala na natáčení seriálu Dempsey a Makepeaceová a od té doby mezi nimi létají jiskry - ne ale nutně v romantickém smyslu. „Vždycky jsme se hádali, vždycky. Ale je to dobrý. Řekla bych, že nám hrají do karet dvě věci. Jednou z nich je, že ani jeden z nás není ten, kdo by to vzdal,“ vysvětlila Barberová v podcastu Second Act.

„Manželství a život s někým je těžký. Když je někdo pořád kolem vás, je to někdy iritující. Takže se navzájem iritujeme, ale ani jeden z nás není ten typ člověka, který by z takové situace odešel. Takže držíme spolu a myslím, že to je asi to nejdůležitější,“ dodala. „A myslím, že tou druhou věcí je humor. Máme podobný smysl pro humor. Michael je velmi vtipný a já ho taky rozesmívám. Nemohla bych žít s někým, kdo nemá smysl pro humor.“

Glynis Barberová v Londýně (13. října 2025)

Po léta ji v jejím vztahu ale hluboce frustrovala jedna skutečnost, a tak vzala věci do vlastních rukou. Při tom se prý naučila důležitou životní lekci, která všechno změnila. „Obvykle plánuji své narozeniny sama, protože Michael v tom není zrovna dobrý. Když jsem byla mladší, byla jsem na něj naštvaná. Proč mi nepřipraví překvapení? Proč neudělá něco velkolepého? Ale s věkem jsem si uvědomila, že jsem prostě velmi organizovaná osoba, která takové věci zvládá, a on ne,“ prozradila.

„A to neznamená, že mě nemiluje nebo že mu na mně nezáleží, protože chce, abych měla skvělé narozeniny. Ale uvědomíte si: Hele, je to prostě jednodušší, když to udělám sama. Je to smíření. A věřte mi, trvalo mi chvíli, než jsem se k tomu dopracovala,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Móda z Cannes: Collinsová a Fondová za dámy, Moore ukázala vychrtlá ramena

Nejčtenější

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 74 let

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 74. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože...

OBRAZEM: Finalistky Miss Czech Republic 2026 v plavkách i společenských šatech

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Finále Miss Czech Republic se blíží, diváci budou moci sledovat živý přenos na televizních obrazovkách v sobotu 23. května večer. Která z dívek získá vítěznou korunku a stane se královnou krásy pro...

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

Shakiře vyplatí jeden a půl miliardy korun. Španělsko prohrálo soud kvůli daním

Shakira na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)

Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakiře 60 milionů eur, což je v přepočtu téměř jeden a půl miliardy korun. Rozhodl o tom správní soud, podle kterého zpěvačka nebyla v...

18. května 2026  11:19

Vždycky jsme se hádali. Makepeaceová prozradila tajemství třicetiletého manželství

Michael Brandon a Glynis Barberová v Londýně (27. února 2024)

Někomu se to možná nebude líbit, ale manželství, která vydrží celý život, často nejsou ta, kde se manželé neustále vznášejí na obláčku. Jsou to ta, která se vypořádávají s drsnou realitou života a...

18. května 2026

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

18. května 2026  10:10

Martin Short přišel o dceru. Sebevražda může být poslední fází nemoci, říká herec

Katherine se svým otcem Martinem Shortem

Martin Short otevřeně promluvil o rodinné tragédii, která jeho blízké zasáhla letos v únoru. Jeho dcera Katherine zemřela ve dvaačtyřiceti letech po dlouhém boji s psychickými problémy....

18. května 2026  8:45

Pokud vás někdo udeří jednou, nedovolte mu to znovu, radí Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) zavzpomínala na minulost a promluvila o svém někdejším vztahu. Prozradila, že čelila domácímu násilí. Trauma z tehdejšího období si nesla i během natáčení...

18. května 2026

Nestydím se zeptat se, když nevím, jak na syna, říká Veronika Arichteva

Biser Arichtev a Veronika Arichteva (2024)

Původně měla být ještě na mateřské dovolené, ale tragická událost změnila všechny její plány. Po ztrátě druhého dítěte se Veronika Arichteva pomalu vrací do práce. Pro televizi Prima natáčí nový...

18. května 2026

Působivé róby i zvláštní kreace. Jak hvězdy zvládly červený koberec v Cannes

Členka poroty Demi Moore v růžových šatech s obří mašlí na premiéře filmu Paper...

Filmový festival v Cannes nabízí kromě kulturních zážitků i přehlídkové molo, na němž se představují hvězdy z celého světa. Na zahajovacím ceremoniálu zazářily především herečky Jane Fondová a Joan...

17. května 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Do plastických operací by se nikomu nemělo mluvit, míní Miss Linda Górecká

Linda Górecká na 59. ročníku KVIFF (červenec 2025)

Miss Czech Republic 2025 Linda Górecká (22) pomalu uzavírá rok svého kralování a připravuje se na světovou soutěž. Pro iDNES.cz prozradila, jak přípravy probíhají, objasnila svůj úbytek na váze a...

17. května 2026

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

17. května 2026  10:39

Únava je obrovská, ale stejně tak i láska, říká Nývltová k fotce s dcerami

Kamila Nývltová se snoubencem Eddiem přivítali na svět dvě holčičky.

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) zveřejnila profesionální snímky své rodiny. Fanoušky upozornila, že jsou to na dlouhou dobu poslední fotky, kde své holčičky hodlá ukázat, a popsala, jak jí dvojčata...

17. května 2026  9:28

Přilepený banán, modlící se Hitler. Jak italský sochař provokoval svět

Papež Jan Pavel II. zasažený meteoritem skrze okno galerie v Basileji. Dílo...

Italský sochař Maurizio Cattelan (* 1960) vytvořil nejslavnější banán na světě. Ovoce přilepené na zeď galerie stříbrnou páskou nazval Komediant. Poté, co bylo dílo vydraženo v přepočtu za necelých...

17. května 2026  9:02

Mám aplikaci, která mi zakáže aplikace, říká zpěvačka Kateřina Marie Tichá

Kateřina Marie Tichá v Show Jana Krause (květen 2026)

Zpěvačka Kateřina Marie Tichá (31) prozradila v Show Jana Krause, že si platí aplikaci, která ji má udržet dál od světa sociálních sítí a dalších aplikací. Za běžné činnosti si v ní „vydělává“ čas,...

17. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.