Vždycky jsme se hádali. Makepeaceová prozradila tajemství třicetiletého manželství

Barberová se s hercem poprvé setkala na natáčení seriálu Dempsey a Makepeaceová a od té doby mezi nimi létají jiskry - ne ale nutně v romantickém smyslu. „Vždycky jsme se hádali, vždycky. Ale je to dobrý. Řekla bych, že nám hrají do karet dvě věci. Jednou z nich je, že ani jeden z nás není ten, kdo by to vzdal,“ vysvětlila Barberová v podcastu Second Act.
„Manželství a život s někým je těžký. Když je někdo pořád kolem vás, je to někdy iritující. Takže se navzájem iritujeme, ale ani jeden z nás není ten typ člověka, který by z takové situace odešel. Takže držíme spolu a myslím, že to je asi to nejdůležitější,“ dodala. „A myslím, že tou druhou věcí je humor. Máme podobný smysl pro humor. Michael je velmi vtipný a já ho taky rozesmívám. Nemohla bych žít s někým, kdo nemá smysl pro humor.“
Po léta ji v jejím vztahu ale hluboce frustrovala jedna skutečnost, a tak vzala věci do vlastních rukou. Při tom se prý naučila důležitou životní lekci, která všechno změnila. „Obvykle plánuji své narozeniny sama, protože Michael v tom není zrovna dobrý. Když jsem byla mladší, byla jsem na něj naštvaná. Proč mi nepřipraví překvapení? Proč neudělá něco velkolepého? Ale s věkem jsem si uvědomila, že jsem prostě velmi organizovaná osoba, která takové věci zvládá, a on ne,“ prozradila.
„A to neznamená, že mě nemiluje nebo že mu na mně nezáleží, protože chce, abych měla skvělé narozeniny. Ale uvědomíte si: Hele, je to prostě jednodušší, když to udělám sama. Je to smíření. A věřte mi, trvalo mi chvíli, než jsem se k tomu dopracovala,“ dodala.