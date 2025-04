„Před dvěma lety jsem vás požádala, abyste mi anonymně napsaly své sexuální fantazie. Odezva na naši výzvu mě ohromila. Tisíce žen mi napsaly upřímné, humorné a velmi osobní příběhy a mně bylo ctí je zprostředkovat. To vše mi připadalo vzrušující, objevné a nové,“ říká Gillian Andersonová ve videu na Instagramu.

„Náš projekt dal tisícům žen svobodu mluvit o sexu beze studu a odsouzení, najít se v příbězích cizích lidí a zamyslet se nad vlastními touhami – nad některými z nich vůbec poprvé. Pro mnohé to však znamenalo mnohem víc a projekt se stal pouhým začátkem hlubšího rozhovoru. A tak chceme s další knihou otevřít dveře dokořán, být ještě odvážnější, oslovit více žen na více místech,“ vysvětluje.

Když ženy vyzvala k zaslání dopisů poprvé, nevěděla, co může čekat. „Napíše nám vůbec někdo? A co nám řekne? A pokud tedy napíše, jak rozmanité a pestré budou vaše reakce? A to jste ještě nevěděly, jaký dopad bude sdílení vašich fantazií mít, ani zda vaše anonymita zůstane zachována. Nyní ale už víte, že být součástí tohoto projektu je bezpečné a navíc je to také vzrušující a lákavé,“ pokračuje Andersonová.

Herečka a spisovatelka Gillian Andersonová (Los Angeles, 23. února 2025)

Vyzývá podruhé ženy z celého světa, aby se jejich sexuální fantazie a sny staly součástí její nové knihy. „Chci vás znovu požádat, abyste nám napsaly. Ať už jste královnami zvrácenosti nebo jste naopak nikdy nebyly políbeny, ať už jste knihu Chci četly od začátku až do konce, nebo jste se o ní dozvěděly až teď, chci slyšet o vašich fantaziích. A tentokrát chci slyšet všechno. Možná patříte k ženám, které chtěly napsat už minule, ale svůj příběh nedokončily nebo ho nestihly odeslat. Možná jste si myslely, že vaše fantazie budou příliš zvrácené nebo naopak nezajímavé,“ říká.

Dodává, že si přeje, aby kniha byla klíčem, který ženám umožní přemýšlet, někdy vůbec poprvé, nejen o sexuálních fantaziích, ale i o tom, co skutečně chtějí. „Ať už jste k tomu dospěly jakkoli a ať už máte jakoukoli zkušenost, nyní je čas skoncovat se zámkem úplně. Tak mi napište a začněte svůj dopis ‚Milá Gillian‘. Nikdo se nikdy nedozví, že jste to byla vy.“

Podrobnosti o tom, jak se přihlásit, a podmínky najdete na www.deargillian.com. Příspěvky je možné zasílat do 23. května, konkrétně do 22:59.

Gillian Andersonová je oceňovaná filmová, televizní a divadelní herečka, producentka a režisérka. Mimo jiné získala dvě ceny Primetime Emmy, dva Zlaté glóby, tři Ceny Sdružení filmových a televizních herců a Evening Standard Theatre Award.

Kromě své herecké práce je Gillian celosvětově známá také pro svůj aktivismus a charitativní činnost. V minulosti byla spolu s Jennifer Nadelovou autorkou bestselleru Sunday Times We: A Manifesto for Women Everywhere. V roce 2016 byla Andersonová za své zásluhy v oblasti dramatu jmenována čestnou členkou Řádu britského impéria (OBE). V loňském roce založila vlastní značku wellness nápojů G-Spot.

Herečka a spisovatelka žije v Londýně se svými třemi dětmi. Syny Oscara a Felixe má s bývalým partnerem Markem Griffithsem. Dceru Piper pak z prvního manželství s režisérem Clydem Klotzem, s nímž se seznámila při natáčení seriálu Akta X, kde si ji diváci oblíbili jako zvláštní agentku Danu Scullyovou vyšetřující nevysvětlené případy po boku agenta Foxe Muldera (David Duchovny).