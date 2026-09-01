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Herečka Gillian Andersonová promluvila o tajném vztahu s dívkou

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  8:44
Gillian Andersonová (58), známá především jako představitelka agentky Dany Scullyové ze seriálu Akta X, zavzpomínala na své dospívání a jeden ze svých prvních partnerských vztahů. V rozhovoru pro The Sunday Times prozradila, že jako studentka střední školy chodila se starší dívkou. Jejich vztah byl podle jejích slov tajný.
Gillian Andersonová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)
Gillian Andersonová na Fashion Awards (Londýn, 4. prosince 2023)
Gillian Andersonová v Londýně (1. října 2025)
Gillian Andersonová v Cannes (12. května 2026)
57 fotografií

„Jeden z mých prvních vztahů byl se starší dívkou na střední škole. Připadalo nám to ale tajné, nepřípustné a špatné, takže jsme se musely stále skrývat,“ popsala Gillian Andersonová. Vztah nakonec skončil poté, co se o něm dozvěděl hereččin tehdejší přítel a rozešel se s ní.

Gillian zároveň vysvětlila, že se tehdy nepovažovala za lesbu ani bisexuálku. „Lesba ne, protože už jsem měla několik chlapců. Rozhodně jsem ale cítila, že pro to co cítím nemám potřebnou nálepku,“ uvedla. Ani později podle svých slov nevnímala své vztahy se ženami nutně jako něco, co by mělo trvat celý život.

Andersonová se o své sexualitě vyjadřovala už dříve. V aktuálním rozhovoru se ale zaměřila především na to, jak vnímala své první zkušenosti v době dospívání a jak obtížné pro ni bylo tehdy pojmenovat vlastní pocity. Z jejích slov zároveň vyplývá, že pro ni představa dlouhodobého životního partnera nebyla v minulosti spojena výhradně s mužským pohlavím.

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Výraznou součástí jejího dospívání byl také návrat z Velké Británie do Spojených států. Andersonová se narodila 9. srpna 1968 v Chicagu, ale jako dítě žila s rodinou v Londýně. Když jí bylo jedenáct let, rodina se přestěhovala zpět do USA a usadila se v Grand Rapids v Michiganu.

Přechod z Londýna do amerického města pro ni nebyl jednoduchý. Sama dnes vzpomíná, že se tehdy cítila jako někdo, kdo do nového prostředí nezapadá. „Nejenže jsem nezapadala, já jsem ani zapadnout nechtěla. Byla jsem punkerka v konzervativním městě. Nebyl tam jediný další člověk, který by měl kroužek v nose a číro,“ vzpomínala v rozhovoru.

Rozdíl mezi oběma prostředími vnímala také kvůli jazyku. V Londýně ji kvůli americkému původu označovali za Američanku, přestože mluvila s britským přízvukem. Po návratu do Spojených států se naopak právě její britská výslovnost stala jednou z věcí, kterými mezi spolužáky vyčnívala.

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Právě v období dospívání se u Andersonové naplno projevila její rebelující povaha. Měla výrazný punkový styl, nechala si propíchnout nos a v době střední školy se dostávala do konfliktů s okolím. Později ale našla cestu k herectví a po maturitě začala studovat na Goodman School of Drama při DePaul University v Chicagu.

Její velký kariérní průlom přišel v roce 1993, kdy získala roli agentky FBI Dany Scullyové v seriálu Akta X. Právě postava skeptické agentky, která společně s kolegou Foxem Mulderem vyšetřuje nevysvětlitelné případy, z ní udělala mezinárodně známou herečku.

Andersonová později ztvárnila řadu dalších výrazných rolí. Objevila se například v seriálech Pád, Sex Education nebo Koruna, kde hrála britskou premiérku Margaret Thatcherovou. Za svou práci získala mimo jiné dvě ceny Emmy a dva Zlaté glóby.

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