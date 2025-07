Ženy se stydí mluvit o masturbaci i sexuálních fantaziích, říká Andersonová

Andersonová prozradila, že na knihu nečekala takový velký ohlas. „Přicházejí za mnou ženy a říkají: ‚Tohle mi úplně změnilo život.‘ V jádru věci tu opravdu mluvíme o odvaze,“ prohlásila v nové epizodě podcastu Begin Again Daviny McCall.

„Myslím, že to, co bylo na knize a diskuzi, kterou odstartovala, pozoruhodné, byla hlavně ta obrovská odvaha žen, které ty intimní dopisy napsaly a poslaly,“ řekla herečka.

„Velké a zásadní prozření je obvykle toto – pokud si neumím říct o to, co chci v sexu, a to člověku, se kterým jsem třeba už pětadvacet let v manželství, má to nějakou souvislost s tím, proč si neumím říct o to, co chci v práci, kterou dělám? A co to zvýšení platu, o kterém už tak dlouho přemýšlím, že si o něj řeknu? Všechno souvisí se vším. Když něco chcete, musíte si o to říct, jinak je velká možnost, že to nikdy nedostanete,“ vysvětluje.

Andersonová popsala, že její kniha obsahuje kromě vášnivých představ žen i mnoho něžných fantazií a čtenář dostane hlavně velkou dávku upřímnosti, kterou možná mnozí muži nečekají.

V podcastu se bývalá hvězda Akty X vyjádřila také k obecnému postoji společnosti k sexu. Dle jejích slov se diskuze o sexu, fantaziích a ženské touze stále neposunula tak, jak by v roce 2025 čekala.

„Pořád je v tom hodně studu. Není to jen stud za to, že máme nějaké fantazie, ale i za to, že je vůbec přiznáme. Třeba i v kontextu sebeuspokojování. Ženy se i v dnešní době stále stydí mluvit o masturbaci a sexuálních fantaziích,“ říká.

Herečka si získala novou generaci fanoušků rolí v seriálu Sexuální výchova, kde ztvárnila sexuoložku Jean Milburnovou. Právě díky této roli si prý uvědomila, jak moc je pro ni přirozené mluvit o sexu.

David Duchovny a Gillian Andersonová v seriálu Akta X

„Když jsem hrála Jean a sex byl běžným denním tématem při natáčení, uvědomila jsem si, že já se v tomto ohledu vlastně vůbec nestydím,“ řekla trojnásobná matka Andersonová, která žije momentálně s rodinou v Londýně.

Podle hereččiných slov mnohé páry ve vztahu často zápasí nejvíce s tím být vůči sobě otevření a upřímní. „Spousta z nás má problém vést se svým partnerem rozhovor o tom, co se jim v sexu líbí a nelíbí, co by šlo dělat jinak a lépe. Často je za tím strach, že se ten druhý bude cítit, jako by něco dělal špatně – i když o to vůbec nejde,“ říká.

Gillian Andersonová ztvárnila hlavní roli v novém filmu The Salt Path, ve kterém září po boku herce Jason Isaacsa. V jedné části filmu mají společnou milostnou scénu v malém stanu. „No tak, sex na zadním sedadle auta, sex kdekoli... Proč ne? Jsou to sice nepohodlné a těsné prostory, ale když to na vás přijde, tak proč ne, možné je všechno,“ říká se smíchem herečka.