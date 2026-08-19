Nejvíce sexy žena světa? Rozhodně jsem si tak nepřipadala, přiznává Andersonová

Herečka Gillian Andersonová byla již tou dobou světoznámá díky postavě agentky Scullyové, kterou v letech 1993–2002 ztvárňovala v seriálu Akta X. V osobním životě se jí však nedařilo. Stavy ochromujících pochybností zažívala zejména v důsledku rozchodu s manželem Clydem Klotzem, kdy musela sama vychovávat dvouletou dceru.
Měla podle svých slov sice určité fáze, kdy naschvál nosila vyzývavější oblečení, ale v této době rozhodně sebevědomím ani pocitem atraktivity neoplývala.
„Když mi tenhle kulturní verdikt oznámili, moje tehdejší ponětí o vlastním vzhledu vypadalo rozhodně o dost jinak… Je to samozřejmě skvělá ironie. Zbytek ‚světa‘ si vás vyhlásí za nejvíc sexy ženu, jen vy si tak rozhodně nepřipadáte,“ svěřila se herečka.
Anketu uspořádal britský pánský magazín For Him Magazine neboli FHM. „Tou dobou jsem se zrovna starala o batole, trávila šílené množství času v práci a když mi zavolali z FHM, ať ke článku něco řeknu, měla jsem na sobě vytahané flanelové pyžamo a dcerka mi věčně utíkala z místnosti,“ pokračuje Andersonová v rozhovoru pro British Vogue.
„Byla jsem tou dobou už nějakou dobu single a na randění neměla chuť. Cítila jsem se uzavřeně, ochranitelsky a odcizeně vůči vlastnímu tělu, což se projevovalo i na mém každodenním vzhledu. Tahle lichotivá fantazie s fotkami v latexu zkrátka měla k realitě daleko. Můj život se skládal jen z rozvrhů, textů k naučení a mateřství,“ dodává.
Dnes, o třicet let poté, si však dle svých slov naopak připadá lépe než kdy dříve. Jak sama říká: „Ta nejvíc svůdná věc, jakou si kdokoliv z nás může obléknout, je tiché přesvědčení o tom, že jsme přesně tam, kam patříme.“
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29. dubna 2025