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Nejvíce sexy žena světa? Rozhodně jsem si tak nepřipadala, přiznává Andersonová

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  12:12
Gillian Andersonová na Fashion Awards (Londýn, 4. prosince 2023)

Gillian Andersonová na Fashion Awards (Londýn, 4. prosince 2023) | foto: Reuters

Gillian Andersonová v Londýně (1. října 2025)
Gillian Andersonová v Cannes (12. května 2026)
Gillian Andersonová v Cannes (12. května 2026)
Gillian Andersonová v Cannes (12. května 2026)
39 fotografií
Když se roku 1996 v anketě Nejvíce sexy žena světa stala vítězkou americko-britská herečka Gillian Andersonová (58), nechtěla tomu věřit. Jakožto čerstvě rozvedená svobodná matka si tak dle svých slov rozhodně nepřipadala.

Herečka Gillian Andersonová byla již tou dobou světoznámá díky postavě agentky Scullyové, kterou v letech 1993–2002 ztvárňovala v seriálu Akta X. V osobním životě se jí však nedařilo. Stavy ochromujících pochybností zažívala zejména v důsledku rozchodu s manželem Clydem Klotzem, kdy musela sama vychovávat dvouletou dceru.

Měla podle svých slov sice určité fáze, kdy naschvál nosila vyzývavější oblečení, ale v této době rozhodně sebevědomím ani pocitem atraktivity neoplývala.

Hrdinové seriálu Akta X

„Když mi tenhle kulturní verdikt oznámili, moje tehdejší ponětí o vlastním vzhledu vypadalo rozhodně o dost jinak… Je to samozřejmě skvělá ironie. Zbytek ‚světa‘ si vás vyhlásí za nejvíc sexy ženu, jen vy si tak rozhodně nepřipadáte,“ svěřila se herečka.

Anketu uspořádal britský pánský magazín For Him Magazine neboli FHM. „Tou dobou jsem se zrovna starala o batole, trávila šílené množství času v práci a když mi zavolali z FHM, ať ke článku něco řeknu, měla jsem na sobě vytahané flanelové pyžamo a dcerka mi věčně utíkala z místnosti,“ pokračuje Andersonová v rozhovoru pro British Vogue.

Gillian Andersonová v Londýně (1. října 2025)

„Byla jsem tou dobou už nějakou dobu single a na randění neměla chuť. Cítila jsem se uzavřeně, ochranitelsky a odcizeně vůči vlastnímu tělu, což se projevovalo i na mém každodenním vzhledu. Tahle lichotivá fantazie s fotkami v latexu zkrátka měla k realitě daleko. Můj život se skládal jen z rozvrhů, textů k naučení a mateřství,“ dodává.

Dnes, o třicet let poté, si však dle svých slov naopak připadá lépe než kdy dříve. Jak sama říká: „Ta nejvíc svůdná věc, jakou si kdokoliv z nás může obléknout, je tiché přesvědčení o tom, že jsme přesně tam, kam patříme.“

29. dubna 2025
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