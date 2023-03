Chráním syny, o svých vztazích nemluvím, říká Piqué po rozchodu se Shakirou

„Každý rodič má odpovědnost za to, aby se snažil udělat pro své děti vždy to nejlepší. Jde o jejich ochranu. To je práce všech rodičů. Na to se soustředím i já a to je moje práce jakožto otce. V den, kdy budu umírat, se ohlédnu za svým životem s tím, že jsem udělal všechno, co jsem kdy udělat chtěl. Chci být věrný sám sobě,“ řekl Gerard Piqué španělskému listu El País.

„Nehodlám utrácet peníze za to, abych si nějakým způsobem očišťoval svou image. Lidé, na kterých mi záleží a které mám rád, jsou ti, kteří mě znají ze všech nejlépe. O ostatní se nestarám, nezajímá mě to. Svou energii směřuji do toho, abych byl se svými blízkými a dával jim to, co mám. Jsem teď velmi šťastný. V mém životě došlo k velkým změnám a já si umím své štěstí udržet,“ dodal.

Bývalý španělský fotbalový obránce se opakovaně odmítá vyjadřovat na dotazy týkající se jeho bývalé lásky Shakiry. S tou se rozešel loni na jaře kvůli mladší partnerce. Zatímco kolumbijská popová zpěvačka je od něj o deset let starší, studentka Clara Chia oslavila nedávno teprve třiadvacáté narozeniny.

I když Shakira hází na otce svých dětí špínu nejen v rozhovorech, ale také v písničkách Monotonia, Shakira Bzrp Music Session 53, nebo v Out of Your League (Mimo tvoji ligu), kde zpívá o tom, že Piqué vyměnil Ferrari za Renault, on se odmítá vyjadřovat. Přiznal však, že je momentálně velmi šťastný a změny ve svém životě rozhodně nelituje.

Zpěvačka Shakira se syny Milanem (vlevo) a Sashou (srpen, 2022)

Ve španělském rozhlasovém pořadu RAC1 byl sportovec nedávno dotázán, zda už slyšel písně své expartnerky o jejich hořkém rozchodu. „Ano, samozřejmě, slyšel. Ale nechci o tom mluvit. Mám jak rodič určitou zodpovědnost. Rodiče musí své děti chránit. Každý se rozhoduje sám za sebe. Už se mi o tom nechce mluvit,“ vysvětlil s tím, že chce jen to, aby se jeho děti měly dobře.

„Vždycky jsem měl se svými dětmi blízký vztah. Nic mě nedělá šťastnějším, než když jsou šťastni moji synové. Každý dělá v životě rozhodnutí, která považuje za nejlepší. I já se snažím vše dělat co nejlépe. Jsem teď v pohodě a šťastný,“ vzkázal.

Shakira a Gerard Piqué se seznámili v roce 2010 při natáčení zpěvaččina videoklipu Waka Waka, což byla písňová hymna fotbalového šampionátu v Jihoafrické republice. Žít spolu začali v roce 2011. Nikdy se nevzali, ale mají spolu dva syny, Sashu a Milana.

„Po rozchodu je to náročné. Snažím se nedávat to moc najevo před svými dětmi. Pokouším se je tak ochránit, protože to je v mém životě úkol číslo jedna. Ale pak něco zaslechnou ve škole od kamarádů nebo si ty ošklivé a nepříjemné věci přečtou na internetu. A samozřejmě to na ně má velký vliv,“ svěřila se loni Shakira v jednom z rozhovorů.