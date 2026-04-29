Gérarda Depardieu pozval na veřejnou oslavu 95. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové majitel Divadla Hybernia Milan Fiľo. Akce se konala v rámci natáčení rozhlasového pořadu Tobogan. Moderátor Aleš Cibulka na pódiu přivítal kromě oslavenkyně například i Miroslava Donutila, Petra Kostku a Bolka Polívku. Přítomnost francouzské herecké legendy nebyla předem avizovaná a během večera vzbudila značný zájem jak mezi hosty, tak i na sociálních sítích.
V historickém centru Prahy později paparazzi zachytili herce s hůlkou v ruce a dlouholetou partnerkou Magdou po boku, jak si vykračuje po ulici a užívá si v dobré náladě slunného jarního dne.
Vavrušová je o desítky let mladší než slavný herec a média ji často popisují jako jeho klidnou oporu. Doprovází ho na veřejných akcích, byla po jeho boku i v době soudních sporů a podle zákulisních informací se podílí i na organizaci jeho každodenního života. Přesto si dvojice své soukromí poměrně střeží a společně se na veřejnosti objevují spíše sporadicky, což jen zvyšuje zájem fanoušků i médií.
S Gérardem Depardieu se seznámili v roce 2007 během natáčení, jejich vztah ale naplno vzplál až o deset let později.
Podle francouzských médií herec Vavrušové dokonce nabídl byt ve svém rodném městě. Zároveň má mít blízký vztah i s jeho rodinou, včetně dcery Julie a jejího partnera Philippa, jejichž děti prý občas hlídá.
Jejich vztah se dostal pod drobnohled médií zejména ve chvíli, kdy Depardieu čelil obviněním ze sexuálního napadení. Vavrušová se tehdy svého partnera veřejně zastala a dala jasně najevo, na čí straně stojí. V prosinci 2023 na sociální síti X zveřejnila emotivní vzkaz, v němž ho popsala jako mimořádně talentovaného muže, který má plnou podporu svých blízkých.
„Zamilovala jsem se do jedinečného muže – lidského, drzého, provokativního, vulgárního, nespoutaného, neobyčejně kultivovaného, talentovaného jako nikdo jiný, ale především svobodného… Gérard není sám. Má nás, svou rodinu a všechny, kdo stále věří ve spravedlnost,“ napsala brunetka.
Francouzský herec se u soudu hájil mimo jiné tím, že prohlásil: „Nevím, proč mě baví dotýkat se žen, jejich pozadí, ňader… Nejsem ale sexuální agresor, kterého potkáte v metru.“ Tato obhajoba však soudce nepřesvědčila a herec byl nakonec uznán vinným, přičemž dostal podmíněný trest 18 měsíců s odkladem na tři roky. Tím ale jeho právní problémy nekončí, protože ve Francii ho čeká ještě další soud v jiném případu, kde čelí obvinění ze znásilnění herečky.
Magda Vavrušová odešla do Francie už v osmnácti letech a postupně si vybudovala zázemí ve filmovém prostředí jako produkční i herečka. Podílela se například na festivalu Czech In v Paříži a objevila se i v několika filmových projektech, mimo jiné ve snímcích Babylon A.D. (2008), Úkryt v zoo (2017) nebo Láska bez bariér (2018). Přesto ji lidé v zákulisí znají především jako ženu, která dokázala zkrotit jednu z nejvýraznějších osobností francouzské kinematografie.
Depardieu je pravidelným návštěvníkem Prahy, kde nikdy nevynechá návštěvu ve své oblíbené středomořské restauraci patřící otci herečky Sary Sandevy, Antoniovi Sandevovi. Kdykoli francouzský herec potřebuje, poskytuje mu Sandev i možnost bydlení ve svém apartmánu.