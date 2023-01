Byl to nejtěžší rok života, říká partnerka Cristiana Ronalda o ztrátě dítěte

„Tohle byl rozhodně nejtěžší a nejsložitější rok mého života – ta nejšťastnější chvíle se stala zároveň tou nejsmutnější. Je to něco, co mě bude provázet po zbytek života, nikdy na to nezapomenu,“ svěřila se Georgina Rodriguezová v rozhovoru pro lednové číslo španělského vydání magazínu Elle.

Těhotenství oznámili s Cristianem Ronaldem v říjnu roku 2021. Při porodu 18. dubna 2022 však přežila pouze jejich dcera, která dostala jméno Bella Esmeralda. Partneři spolu mají také pětiletou dceru Alanu.

Sedmatřicetiletý fotbalista má ještě další tři děti odnošené náhradními matkami. V jednom rozhovoru dokonce prohlásil, že by chtěl mít jednou celkem sedm dětí, protože by to ladilo s jeho lifestylovou značkou CR7.

Osmadvacetiletá Rodriguezová v rozhovoru také uvedla, že je v rodinném životě velmi šťastná a největší útěchou v těžkých chvílích jí bylo narození zdravé dcery, které se po porodu naplno věnovala.

Díky vztahu s portugalským fotbalistou si může jakožto modelka a influencerka plnit své sny a užívá si mnoha příležitostí, kterých by se jako obyčejný člověk nedočkala – například účastí na luxusních akcích, modních přehlídkách a promenádách po červeném koberci.

„Jsem přítelkyní nejlepšího fotbalisty na světě. Ale není přece nutné, aby mě za to lidé – přičemž většinu z nich tvoří ženy – nějak hanobili a nenáviděli, což se děje dost často,“ prohlašuje kráska. Modelka tvrdí, že se stejným zápalem a elánem by se dokázala uživit i čímkoli jiným, například prý klidně i jako uklízečka nebo prodavačka.

Přestože měla původně Rodriguezová podle svých slov velké obavy z toho, že přijde kvůli slavnému partnerovi o anonymitu, v současnosti točí pro Netflix již druhou sérii dokumentu s názvem „I Am Georgina“, který nechá diváky nahlédnout do jejího každodenního života. První řada měla premiéru 27. ledna na modelčiny narozeniny a v některých zemích se okamžitě stala hitem.