Už nebudu líbat jiné ženy, tvrdí George Clooney. Může za to i manželka

  12:46
Hollywoodská hvězda George Clooney (64) a právnička Amal Clooneyová (47) jsou manželé od roku 2014 a vychovávají spolu dvě děti. Herec nyní prozradil, že nebude ve filmech líbat jiné ženy. Přiznal, že za to může manželka, ale i věk.
George Clooney a jeho manželka Amal (Los Angeles, 15. října 2022)

George Clooney a jeho manželka Amal (Los Angeles, 15. října 2022) | foto: AP

George Clooney a jeho manželka Amal v Londýně (10. října 2025)
Amal Clooneyová v Londýně (10. října 2025)
George Clooney a jeho manželka Amal v New Yorku (25. září 2025)
George Clooney je sice hluboce oddaný svému řemeslu, ale především je oddaným manželem. Prozradil, že po debatě s manželkou Amal se dohodli, že skoncuje s líbacími scénami s jinými ženami ve filmech.

„Snažil jsem se jít cestou Paula Newmana: Dobře, tak už nebudu líbat žádné dívky. Když mi bylo 60, promluvil jsem si se svou ženou. Řekl jsem: Hele, pořád si můžu zahrát basketbal s kluky. Hraju s pětadvacetiletými kluky,“ svěřil se v rozhovoru pro deník The Daily Mail.

Amal Clooneyová v Londýně (10. října 2025)

Clooney už kvůli svému věku nechce usilovat o role romantických idolů Hollywoodu. „Pořád s nimi dokážu držet krok, jsem ve formě. Ale za 25 let mi bude 85. Je jedno, kolik cereálních tyčinek sníte, to číslo je fakt,“ dodal herec, který je slavný mimo jiné právě díky romantickým komediím, ve kterých si zahrál po boku hvězd, jako jsou Julia Robertsová nebo Catherine Zeta-Jonesová.

Není to poprvé, kdy herec veřejně mluvil o natáčení intimních scén. V rozhovoru pro The New York Times zavzpomínal na situaci, kdy ho režisér kritizoval za způsob, jakým líbá před kamerou.

„Pamatuji si, že na začátku mé kariéry jsem měl natočit líbací scénu s jednou dívkou a režisér mi řekl: Takhle ne. A já na to: Kámo, to je můj styl! Takhle to dělám i v reálném životě!“ vzpomínala hvězda filmu Od soumraku do úsvitu.

George Clooney a jeho manželka Amal na Tony Awards v New Yorku (8. června 2025)

Clooney, který si vzal Amal v roce 2014 a mají dvojčata Alexandra a Ellu, se o manželství rozpovídal i v rozhovoru s Gayle Kingovou v pořadu CBS Mornings. „Pamatuji si, že jsme tu s vámi byli už jednou a říkali jsme, že jsme se nikdy nepohádali. Stále se to nezměnilo. Snažíme se najít něco, kvůli čemu bychom se mohli pohádat!“ prohlásil letos v dubnu.

„Cítím se nesmírně šťastný, že jsem potkal tuto úžasnou ženu. Mám pocit, jako bych vyhrál jackpot. Není dne, kdy bych si nemyslel, že jsem nejšťastnější muž na světě. Je to skvělé,“ dodal držitel třech Zlatých glóbů.

Amal Clooneyová prozradila, že dynamika jejich vztahu překvapuje dokonce i její rodinu. „Některé naše přátele to dohání k šílenství. Mám bratrance, který se pokaždé, když se vidíme, hned zeptá: Tak už jste se pohádali? ještě, než nás pozdraví,“ vysvětlila rodačka z Libanonu.

Už nebudu líbat jiné ženy, tvrdí George Clooney. Může za to i manželka

