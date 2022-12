Děti jsem měla až před padesátkou a jsem za to šťastná, říká Geena Davisová

Geena Davisová je matkou dvacetileté dcery Alizeh a osmnáctiletých dvojčat Kiana a Kaiise. Všechny děti vychovávala se svým bývalým partnerem Rezou Jarrahyem, s nímž se rozešla v roce 2017.

„Neměla jsem nikdy moc vysoké sebevědomí, ale byla jsem opravdu odhodlaná udělat cokoliv, aby ho moje děti na rozdíl ode mě měly, protože vím, jak moc je to v životě důležité,“ uvedla herečka, které se první dítě, dcera Alizeh narodila až v šestačtyřiceti letech, synové dvojčata Kaiis a Kian o dva roky později. Až tehdy se prý totiž cítila na mateřství plně připravena.

V aktuálním rozhovoru pro britskou televizní talkshow Loose Woman se Davisová svěřila s tím, že trpí poruchou pozornosti, což jí v minulosti dost sráželo sebevědomí.

Reza Jarrahy, Geena Davisová a jejich děti - dcera Alizeh Keshvar a dvojčata Kaiis Steven a Kian William (Culver City, 7. května 2017)

„Možná to někomu bude připadat divné, ale připadalo mi to zkrátka opravdu zahanbující. Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že mé chování má svůj důvod a že se mnou osobně vlastně není nic špatně, byl to přiznávám velmi zajímavý a osvobozující pocit, který mi pomohl posunout se v životě o velký kus dál a založit konečně i vlastní rodinu,“ uvedla hvězda filmu Thelma a Louise.

Na klíčové věci, které sehrály značnou úlohu ve vztahu k sobě samotné, přišla až díky terapeutickým sezením. „Začala jsem na sobě pracovat a myslím, že hned na druhém sezení mi terapeutka řekla, jestli mi už někdo někdy oznámil, že mám zcela jasnou poruchu pozornosti s hyperaktivitou, tedy ADHD,“ vzpomíná.

„Většinu života jsem si s sebou nesla obrovské břemeno studu. Myslela jsem si, že je se mnou něco špatně, protože jsem spoustu věcí nedokázala buď dokončit nebo vůbec začít. To samé bylo vlastně i s rodinou a dětmi. Všichni mě nutili k tomu, že je čas založit rodinu. Musím říct, že jsem nakonec moc šťastná a vděčná za to, že jsem měla děti až po čtyřicítce. Dříve jsem na mateřství zkrátka opravdu nebyla připravená, i když jsem děti vždy chtěla,“ dodala pětkrát rozvedená herečka.

Prvním manželem Geeny Davisové byl restauratér Richard Emmolo, kterého si vzala v roce 1982 a rozvedli se po roce. Podruhé se provdala za kolegu Jeffa Goldbluma. Svatbu měli v roce 1987 a rozvod přišel o tři roky později. V letech 1993 až 1998 byla provdaná za finského filmového režiséra Rennyho Harlina. V letech 2001 až 2017 žila s o téměř dvacet let mladším Rezou Jarrahym, se kterým má tři děti. Rozvedli se v roce 2018.

VIDEO: Trailer k filmu Thelma & Louise (1991):