Herec si na veřejnosti stáhl kalhoty. Předtím ho obvinili z obtěžování

Gary Busey přijel autem na vyhlídku, zaparkoval a posadil se na lavičku. Vytáhl telefon, stáhl si kalhoty, strčil si mezi nohy ruku a podle svědků zaťal zuby. Pak se rozhlížel, aby se ujistil, že ho nikdo nepřistihl „při činu“. Poté si zapálil doutník a téměř třicet minut se díval na oceán, než se vrátil do auta a vydal se domů.

„Gary často sedí na lavičce před svým domem, medituje a dívá se na oceán. Jen se domníváme, že si zřejmě kvůli svém věku uvědomil, že se nemůže včas dostat na záchod, což by vysvětlovalo, co se stalo na té lavičce,“ uvedl pro web Page Six jeho mluvčí.

Pár dní předtím herce obvinili z několika sexuálních deliktů. Na filmové konferenci v New Jersey údajně osahával ženy, které to nahlásily na policii. Busey obvinění odmítá. „Byla tam moje partnerka, kameramanka, já a dvě dívky. Trvalo to méně než deset sekund a odešly. Nic se nestalo, všechno je to nesmysl. Vůbec jsem se nechoval nevhodně a mám očité svědky,“ řekl pro web TMZ.

Gary Busey hrál například ve filmech Loupež na zakázku, Smrtonosná zbraň, Bod zlomu či Přepadení pacifiku a lidé si ho občas pletou s Nickem Noltem.

V roce 1988 měl nehodu na motocyklu a upadl do kómatu, v němž byl 33 dnů. Lékaři mysleli, že zranění bude mít za následek trvalé poškození mozku. Nakonec se však zotavil, vrátil se k filmu a byl aktivní v hnutí za prevenci traumatických zranění. Podle psychiatrů úraz omezil jeho „duševní filtry“, což má za následek, že jedná a hovoří impulsivně.