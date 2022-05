Forma po porodu? Fitness začíná v kuchyni, míní Gabriela Soukalová

Musela jste se před focením pro pánský magazín trošku zamyslet nad tím, jestli budete muset odhodit ostych a ukázat opravdu to, co budou chtít?

Vůbec žádný ostych jsem moc odhazovat nemusela, protože mám Playboy ráda a přišlo mi to opravdu moc lichotivé, že jsem dostala nabídku být v časopise. Jsem moc ráda, že tady dneska můžu být, protože Playboy sleduju roky a jsem velký fanoušek.

Doufala jste už jako sportovkyně, že odložíte výstroj, obléknou vám něco sexy a necháte se nafotit? Protože olympijské tělo vskutku musí vypadat na jedničku.

Doufala jsem už během kariéry, že dostanu jednou tuto nabídku. Možná jsem v předchozí otázce nenavázala na to, co jsem vlastně chtěla říct. Myslím, že sportovci mají se svým tělem možná trochu jiný vztah, protože perfektně ví, jak funguje. Tak podle mě ani nemají moc problém s tím, že by se styděli. I z tohoto důvodu jsem se toho vůbec nebála a nabídku jsem přijala. Myslím, že z toho pro mě byl určitě hezký výstup.

Takže coby sportovkyně jste věděla, jak na sobě zapracovat, abyste se po porodu dostala co nejrychleji do formy?

Rozhodně. Ale jak se říká: Fitness začíná v kuchyni. To je asi nejdůležitější část. Opravdu. Je velmi důležitý jídelníček a celkově, jak člověk pracuje se svým tělem nejenom po stránce fyzické, ale i co dělá pro to, aby se cítil dobře. Aby tělo fungovalo optimálně, tak jak má. To je podle mě možná ještě o něco důležitější, než potom ta samotná fyzická práce.

Gabriela Koukalová při focení pro Playboy

Jsou věci, které vám nesmí do lednice a na jídelníček? Čemu se vyhýbáte?

Ono vlastně neexistuje jídlo, které bych nejedla, což je na jednu stranu možná trochu nevýhoda. Když pracuju, tak se většinou vyhýbám typicky české kuchyni. Působí na mě v tom směru, že se mi potom chce spát, jsem hodně unavená. Snažím se přistupovat ke své práci profesionálně a přes dny, kdy potřebuju být aktivní, tak si jídelníček celkem hlídám. Abych jedla zdravě, vyváženou stravu a aby se nestalo, že se třeba celý den zapomenu najíst a pak to doháním večer. Neříkám, že se mi to nikdy nestalo, v minulosti třeba i častěji, ale teď se snažím si na všechno dávat pozor, všechno si hlídat. Myslím si, že i výsledky jsou znát, protože od porodu za půl roku ani kilo navíc. Jsem spokojená.

Chtěla jste při návratu na televizní obrazovky oslnit v upnutých šatech?

Vlastně ani ne. Říkala jsem si, že bych chtěla napoprvé mít šaty, ve kterých bych se cítila dobře. A to se povedlo, aniž bych to konzultovala nějak s našimi stylisty. Vybrali mi model, ve kterém jsme se skutečně cítila dobře. Byla jsem moc ráda, že se můžu zase vrátit zpátky a být v prostředí, které mi vyhovuje, do kterého se ráda vracím a doufám, že tím potěším i nejednoho diváka.

Gabriela Soukalová v charitativním kalendáři

Jaké bylo první návratové vysílání? Panovala nervozita?

Rozhodně. Je to obor, ve kterém se pořád „moderátorský student“. Tak bych to viděla. Každý výstup je pro mě nová zkušenost a zatím ještě se v tom možná tak trochu hledám. Ale o to větší to je výzva. Ohromně mě to baví, takže bych v tom ráda pokračovala dál.

Jaké jsou návraty domů po ShowTime? Partner pohlídá? Jaké je přivítání?

No zrovna jsem to teď říkala kamarádce v autě. Je to skvělý rodič, je ohromně trpělivý, je na něj spolehnutí. Řekla bych, že možná lepšího tátu pro dceru jsem si pravděpodobně ani nemohla přát, takže jsem maximálně spokojená.

Musí přijít životní zemětřesení, abyste si vážila klidu?

Někdy jo. Mám pocit, že to je taková rovnováha v životě. Možná, kdyby nebyly pády nebo těžké chvíle, tak si člověk neuvědomí hodnotu v mnoha směrech. Takže jsem ráda. Beru život, jak přichází. Je to vlastně jedno, jestli se jedná o nějaké těžší věci, nebo naopak pozitiva. Beru to, jak to je a vím, že každá zkušenost mě někam posouvá a jsem za ní ráda.