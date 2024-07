Miss a moderátorka Gabriela Lašková porodila, na svět přivítala třetího potomka

„Edvard. Náš třetí chlapečku, jsi důkazem toho, že na ty nejlepší věci v životě si člověk musí počkat. Štěstí, vděk a láska nabrali zase nový rozměr,“ napsala Gabriela Lašková v pátek na Instagram k černobílé fotce synových nožiček.

„První dny jsme si nechali pro sebe, ale ráda bych poděkovala Zemské porodnici u svatého Apolináře za veškerou péči. Panu doktoru Horákovi, že nás provedl celým těhotenstvím. Úžasné porodní asistentce Alžbětě Němcové, která mě provedla krásným porodem a spolu s Petrou Šlechtovou pomohly na svět našemu třetímu chlapečkovi. Byly naprosto úžasné. A paní doktorce Markétě Hornové, která mi pomohla ke spontánnímu porodu,“ dodala moderátorka a přidala hashtagy neuvěřitelně vděčná, zázrak, třetí syn a trojnásobná máma.

Česká miss z roku 2013 a bývalá primácká moderátorka přivítala na svět prvního syna Benedikta v dubnu 2018, druhý syn Vincent se narodil v září 2020, v červenci 2024 přišel na svět třetí potomek Edvard.

Po odchodu z televize, který přišel na její vlastní žádost, se bývalá modelka a moderátorka rozhodla pro kariéru v novém oboru. „Jsem spíš kreativnější typ a dlouho jsem mluvila o focení, kterému se amatérsky věnuji celý život. Rozhodla jsem se to posunout na profesionální úroveň. Chtěla bych fotit děti a rodinky. Postavila jsem si ateliér, ale je to úplně v začátcích. Učím se v něm pracovat a samozřejmě to chci posunout na trošku vyšší úroveň,“ uvedla Lašková.