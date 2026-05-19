Sami se dali dohromady v reality show. Pítr a Gábi provedou novou seznamkou

Autor:
  13:37
Novou seznamkou Are You The One? na Primě budou provázet ti nejpovolanější. Pár, který svou vlastní love story začal právě v reality show. V roli moderátorů se poprvé spolu představí Gabriela Gášpárová a Petr Havránek, kteří nyní patří mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu.
Petr Havránek a Gabriela Gašpárová | foto: FTV Prima

Gabriela Gašpárová a Petr Havránek (3. listopadu 2025)
19 fotografií

Gábi a Pítr, jak jim přezdívali v Love Islandu, už několikrát dokázali, že se výzev rozhodně nebojí. Jinak tomu nebylo ani ve chvíli, kdy přišla nabídka moderovat českou verzi reality show Are You The One? (v překladu Jsi ten pravý nebo ta pravá? – pozn. red.). „Těšíme se neskutečně. Je to obrovská příležitost, ale zároveň i velká zodpovědnost. Nikdy jsme v tak velké roli nebyli, ale oba jsme si něco podobného vždy přáli. Jsme zvědaví, co všechno to bude obnášet,“ říká Gabriela Gašpárová.

Gabriela Gášpárová a Petr Havránek v show Love Island (2023)

Díky natáčení se na čas přestěhují do Thajska, kde budou soutěžícím pomáhat hledat perfektní protějšek. Na české verzi seznamovací show Are You The One? navíc znovu spolupracují se štábem, který stál i za reality show, která je dala dohromady. Tým vedený Samem Jaškem patří mezi nejzkušenější tvůrce tohoto žánru na českém trhu a stojí za řadou velmi úspěšných projektů.

Dvojice je spolu více než pět let a podle svých slov stojí za pevným vztahem především komunikace. „Ten recept je vlastně velmi jednoduchý – komunikace. Všichni víme, že vztahy nejsou jen o hezkých chvílích. Občas přijdou situace, které je potřeba řešit. A pokud se lidé naučí problémy společně zvládat, je to podle mě ten nejlepší základ pro dlouhodobý vztah,“ doplňuje Petr Havránek.

Gabriela Gášpárová a Petr Havránek (Praha, 7. června 2022)

Díky vlastní zkušenosti z reality show dokážou oba moderátoři dobře pochopit emoce i tlak, kterému budou účastníci během natáčení čelit. A už teď je podle nich jasné, že se diváci mají na co těšit. „Trošku jsme nahlédli, ale ještě jsme je neviděli v plné své kráse, co se týče charakterových vlastností a jejich povahy. Jsme na to zvědaví a doufám, že se toho nebudou bát a půjdou do toho naplno,“ říká Gabriela.

První řada reality show Are You The One? měla premiéru na MTV v USA v roce 2014 a okamžitě se stala hitem. Českou verzi seznamovací show můžou diváci sledovat od 8. června. na prima+.

