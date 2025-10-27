Máme sex i během dne, říká moderátorka Loganová. S manželem znovu našli vášeň

Gabby Loganová promluvila otevřeně o sexuálním životě s manželem Kennym. Prozradila, že si s manželem opět užívají intimní chvíle i během dne poté, co se jim podařilo obnovit jejich sexuální život.
Bývalá gymnastka se svěřila, že manželovi v roce 2022 diagnostikovali rakovinu prostaty a poté trpěl erektilní dysfunkcí. Ona sama si procházela perimenopauzou (období dvanácti měsíců před zahájením menopauzy), které se projevuje mimo jiné i poklesem libida, tedy sexuální touhy.
„Měla jsem strach, že se pro mě sex už navždy stane povinností, ne radostí jako dřív. Měla jsem s Kennym vždy zdravý vztah, milovala jsem ho a přitahoval mě stejně jako dřív. Proto jsem nechápala, proč už jsem najednou nechtěla sex tak často jako v minulosti,“ prohlásila Loganová.
Na doporučení své kamarádky, moderátorky Marielly Frostrupové, začala s hormonální substituční terapií (HRT) – užívala léky, které obsahují ženské hormony. Hormonální terapie se nejčastěji používá k léčbě běžných menopauzálních příznaků, včetně návalů horka a vaginálního nepohodlí.
„Brala jsem léky, abych nahradila estrogen, který tělo přestane vytvářet během menopauzy. Už po pár týdnech jsem cítila obrovskou změnu. Moje libido se vrátilo, náš sexuální život se opět rozjel – dokonce jsme začali mít sex i během dne,“ pochvaluje si moderátorka.
O pár let později však jejich intimní život zasáhla další rána. Lékaři Kenymu diagnostikovali rakovinu prostaty a manžel moderátorky musel prodělat náročnou operaci.
„Když se tohle stane, erekce může být vážně ovlivněna a někdy se už vůbec nevrátí. Kenny měl štěstí – trvalo to nějaký čas, ale nakonec se vše vrátilo do normálu,“ vzpomíná Loganová, která s manželem vychovává dvojčata – syna Reubena a dceru Lois (20).
Syn Reuben hraje rugby za tým Sale Sharks. Přiznal, že otevřené rozhovory rodičů v médiích o jejich intimním životě mu způsobily nejeden trapný moment v šatně. „Otevřeně přiznávám, že jsem jim důrazně řekl: Můžete. Prosím. Konečně. Přestat?“ uvedl Reuben v rozhovoru pro The Telegraph.
„Pamatuju si, jak kdysi v posilovně u nás v Northamptonu pustili podcast, kde o tom táta s mámou mluvili, poslouchali jsme to s klukama skoro půlku tréninku. Byl jsem tam teprve druhý nebo třetí měsíc a byl to pro mě očistec. Řekl jsem mámě, že je určitě dobré tom mluvit, ale že má syna teenagera a měla by na to brát ohled,“ směje se sportovec.