Slabost pro ženy je silnější pud, než když se vám chce na záchod, říká Ringo Čech

„Vstávám ve tři hodiny ráno, když zaspím. Pak přijde pro chlapa úplně promrhaný čas, to znamená hygiena. Zuby, sprchuju se, myju se a považuju tu půlhodinu za promrhanou část mého života. My rockeři to tak cítíme. A pak pracuju. Když mám literární období, tak píšu, když malířské období, tak maluju. To trvá tak do devíti. Při tom kouřím doutník, jeden dva. K deváté se mi udělá blbě, pač to je velká síla. Lehnu si k televizi, pouštím si detektivky a u nich průběžně usínám celý den,“ popsal svůj každodenní život všestranný umělec.

František Ringo Čech proslul mimo jiné svojí slabostí pro ženy. „Je to základní mužskej pud. Je to dokonce silnější, než když se vám chce na záchod. Ta touha pro krásný ženský… Manželka se s tím smířila. Byla také velmi krásná, jinak by nebyla moje manželka. Občas mi to oplatila. A tak je to správný. Žena má právo chovat se stejně jako chlap. Já jsem velký milovník ženské krásy,“ přiznal se.

Hudebník prozradil, jak brzy (ne)oslaví osmdesáté narozeniny. „Já odmítám jakýkoliv oslavy. Nemám to rád. Nic, upeču kachnu, koupím bramborový knedlík a pozvu rodinu. Sníme tu kachnu a je po oslavě. Osmdesátka je tryzna. To není důvod k oslavě. Nemám rád ty pompézní oslavy. Oni stojí frontu s dárkama, blbostma všechno, všichni gratulujou neupřímně, stejně ho nežerou všichni, přetvařujou se. Ne nic, takovýho. Rodina, kachna, konec,“ řekl nekompromisně.