Zpěvačka Michaela Nosková se podruhé vdala. Vzala si fotografa

Nevěsta zvolila bílý kalhotový kostým se sakem, které mělo prodlouženou vlečku. Ženich oblékl světlý oblek, který doplnil šedou vestou a bílými teniskami.
Pro zpěvačku to byla druhá svatba. Poprvé se vdávala v roce 2010 na zámku v Náchodě. S Jan Horsákem má dceru Elišku, která přišla na svět necelé dva měsíce po sňatku. Manželé se po třech letech rozvedli.
Zpěvačka jistý čas chodila také s o sedm let mladším kolegou Ondřejem Báborem. Měli dokonce v roce 2017 obřad na Srí Lance. Jelikož ale „sňatek“ později nelegalizovali i v Česku, nebyli oficiálně manželi.
S bývalým partnerem Jindřichem Čandou, se kterým se Nosková momentálně soudí kvůli narčení z domácího násilí, má zpěvačka ještě dceru Jasnu Marianne. Holčička se narodila v únoru 2022.
7. června 2024