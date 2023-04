Fotbalista Pavel Kuka randí s dcerou svého spoluhráče, píše bulvár

Pavel Kuka se na oslavě narozenin bývalého fotbalisty Jana Kollera v pražské Lucerně ukázal s mladou blondýnkou, kterou je podle deníku Blesk třiatřicetiletá dcera Kukova bývalého fotbalového kolegy Miroslava Kadlece. Bývalá moderátorka televize Nova Renata Dlouhá pak potvrdila, že s otcem svých dětí už netvoří pár.

„Je pravda, že se naše cesty rozdělily. Byli jsme spolu pětadvacet let, loni jsme se rozešli. Důvody si nechám pro sebe, ale byl to klidný rozchod a s Pavlem jsme zůstali přátelé. Je to skvělý chlap a vycházíme spolu dobře,“ řekla Expresu Renata Dlouhá.

Pavla Kuku poznala, když v 90. letech pracovala jako moderátorka Sportovních novin na Nově a v roce 1997 za ním odešla do Německa. Mají spolu třiadvacetiletého syna Tomáše a jednadvacetiletou dceru Anetu. Nikdy nebyli manželé.

„Můj muž mě žádal o ruku dvakrát, poprvé asi měsíc po jeho rozvodu. Tehdy jsem mu nápad s rychlou svatbou v dobré víře rozmluvila s tím, že máme spolu ročního Toma a máme se rádi, ale aby to ještě zvážil – aby jednou nelitoval, že se unáhlil. Podruhé mě o ruku požádal krátce po narození naší dcery; přál si hodně velkou svatbu, což jsem si ve spojení s miminkem neuměla představit,“ vysvětlila Dlouhá v rozhovoru pro Magazín DNES.

Po návratu z Německa se Dlouhá krátce vrátila k moderování na stanici Z1, pak se coby absolventka vysoké školy pedagogické nabídla ředitelce základní školy ve vsi u Prahy, kde žila s rodinou, a stala se učitelkou.