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Daly se dohromady po katastrofě. Teta Petunie z Harryho Pottera žije s ekonomkou

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  10:44
Sonali Deraniyagala a Fiona Shawová v Londýně (24. listopadu 2019)

Sonali Deraniyagala a Fiona Shawová v Londýně (24. listopadu 2019) | foto: Profimedia.cz

Fiona Shawová jako Petunie Dursleyová
Fiona Shawová a Sonali Deraniyagala v Los Angeles (22. září 2019)
Fiona Shawová v Londýně (21. září 2026)
Fiona Shawová v Londýně na premiéře filmu Rozum a cit (15. září 2026)
11 fotografií
Fiona Shawová (68), známá především jako Petunie Dursleyová z filmů o Harrym Potterovi, otevřeně promluvila o svém manželství s profesorkou Sonali Deraniyagalou. Vzaly se v roce 2018 a herečka popsala společný život jako jednu z nejkrásnějších věcí, které ji v pozdějším věku potkaly.

Jejich vztah přitom začal nečekaně. Fiona se se Sonali poprvé setkala poté, co si přečetla její autobiografii Wave z roku 2013. Sonali v ní popsala, jak během ničivé tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 přišla o manžela Stephena, dva syny i oba rodiče. Herečku kniha natolik zasáhla, že autorku sama oslovila a požádala o setkání. Z původního přátelství pak postupně vznikl partnerský vztah.

Shawová později popsala jejich první setkání jako okamžik, kdy měla pocit, že „právě potkala život“. V té době měla za sebou vrchol své herecké kariéry, ale zároveň cítila značné vyčerpání. „Byla jsem z toho hrozně unavená, ale nechtěla jsem to nikomu říkat. Možná to tedy přišlo ve správný okamžik,“ vzpomínala. Brzy si podle svých slov uvědomila, že chce se Sonali žít, a byla šťastná, když zjistila, že její city jsou opětované.

Fiona Shawová, Harry Melling a Richard Griffiths, kteří ztvárnili příbuzné Harryho Dursleyovi, ve filmu Harry Potter a kámen mudrců (2001).

„S manželkou rády hostíme přátele. Lidé k nám neustále chodí na návštěvu. Často máme na večeři spoustu hostů. Já nejsem dobrá kuchařka, ale Sonali ano… Je pro mě opravdu dobré být vdaná,“ svěřila se herečka.

Herečka se v rozhovoru zamyslela také nad stárnutím. Přestože patří mezi známé televizní a filmové hvězdy, sama sebe prý stále vnímá jako „nováčka“. „Nemyslím si, že jsem výjimečná. Spíš jsem docela obyčejná. A víte co? Prožila jsem ten nejúžasnější život,“ řekla. Stárnutí podle ní přináší určitý pocit novosti. „Cítím se jako mladá stará dáma. Stáří je pro mě novinkou, takže si užívám tu novotu,“ popsala s tím, že postupem času to však může být náročnější.

Seriálový Harry Potter má rodiče. Přibude postava, kterou filmaři vynechali

25. března 2026
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Daly se dohromady po katastrofě. Teta Petunie z Harryho Pottera žije s ekonomkou

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Fiona Shawová (68), známá především jako Petunie Dursleyová z filmů o Harrym Potterovi, otevřeně promluvila o svém manželství s profesorkou Sonali Deraniyagalou. Vzaly se v roce 2018 a herečka...

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