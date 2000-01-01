náhledy
Porota castingu Hledáme Playmate 2026 vybrala sedmičku finalistek. Velké finále bude koncem května v Praze. Vítězka získá exkluzivní focení říjnové titulní strany Playboye na francouzské Riviéře. O snímky z Cannes se postará fotografka Anna Koniaeva.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Agáta Franz
Agátě je 21 let a je Prahy. Pracuje jako zdravotní sestra, věnuje se pilates, tenisu a cestování.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Karolína Hrušová
Třicetiletá Karolína ze Sulic je dentalní hygienistka. Baví ji pečení a sport, zejména badminton. Ráda plave, lyžuje a věnuje se pole dance.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Kristina Jurčenko
Kristýně je 23 let a je z Kladna. Stavařka kreslí a navrhuje interiéry i budovy. Má zálibu v modelingu, badmintonu a pečení.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Kristýna Anna Škodová
Osmnáctiletá Kristýna Anna pochází z České Třebové. Je studentka, miluje sport, především fitness a běh. Věnuje se snowboardu a lyžování.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Liliana Martinovská
Lilianě je 25 let a je z České Lípy. Pracuje jako kosmetička. Zajímá se o pole dance, fitness, kosmetiku a zimní drifty.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Martina Konvičková
Martině je 38 let a pochází z Roztok. Je malířka a doktor práv. Její vášní je malování, právo a psi.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Tereza Talichová
Policistce Tereze je 28 let a pochází z Prahy. Tvoří vlastní hudbu a jezdí na koni.
„Finálovou sedmičku hodnotím velmi pozitivně, úroveň dívek byla letos opravdu vysoká. Finalistky jsou sebevědomé, charismatické a každá z nich má něco výjimečného, čím dokáže zaujmout. Líbí se mi jejich přirozenost, osobnost, i to, jak se umějí prezentovat před kamerou,” řekla vítězka castingu Hledáme Playmate 2024 Sandra Taškovičová (vlevo).
Jednou z porotkyň byla také vítězka Zrádců Nicole Šáchová, která se v pánském magazínu objevila vloni. „Ačkoliv na casting dorazilo mnoho krásných dívek, nebylo těžké vybrat konečnou sestavu finalistek. Jsem ráda, že jsme se s ostatními porotci shodli. O postupu totiž nerozhodovala jen dokonalá tvář a smyslné tělo, ale i podmanivá osobnost a znalost značky Playboy. Playmate musí mít hvězdnou jiskru - a my jsme zase o krok blíž k objevení nové hvězdy,” řekla.
Mezi porotci nechyběla ani playmate Salome.
„Po loňském vítězství v castingu jsem letos poprvé zasedla do poroty, tentokrát už z druhé strany soutěže. Byla to pro mě úplně jiná zkušenost - ještě intenzivnější a možná i náročnější, než jsem čekala. O to víc si vážím toho, že jsme se jako porota dokázali shodnout a vybrat ty nejlepší finalistky,“ řekla vítězka castingu Hledáme Playmate 2025 Lenka Šeflová.
„Letošní semifinále bylo více v poklidu než v minulých letech. Porota se shodla, což nebývá vždy samozřejmostí,” prozradila Lady Dee.
Další z porotkyň byla influencerka Dominika Myslivcová, která pro Playboy už pózovala také.
„Každá z finalistek je jiná a autentická. Jsou nejen krásné, ale i osobité. Myslím, že výběr se nám opravdu povedl,“ popsala semifinále DJ Lucca.
Divadelní herečka a moderátorka Andrea Kautzká na semifinále castingu Hledáme Playmate 2026 v pražském Boccaccio Baru
Porotci podnikatel Rolf Steiner a fotograf Petr Mihle
„Jak si mnozí porotci ještě před semifinále přáli, do finále se letos probojovalo hodně blondýnek, které mají výraznou šanci doplnit tři hnědovlasé vítězky. Necháme se překvapit, zda tomu tak opravdu bude, nebo tým vítězných brunetek posílí čtvrtá dívka. Líbí se mi rozmanitost letošního ročníku - každá z dívek je naprosto nezaměnitelná. Těším se na jejich další rozvoj a na to, kam až to mohou dotáhnout - v castingu i mimo něj,“ řekla vítězka castingu Hledáme Playmate 2022 Denisa Gudelj.
Fotografka Anna Koniaeva, producent Ján Bulka a influencerka Dominika Myslivcová na semifinále castingu Hledáme Playmate 2026
Porotce Jiří Šebek se zajíčky Playboye
Dalším porotcem byl David Winkler.
František Sobotka, Denisa Gudelj a Ondřej Novák na semifinále, kde se vybrala sedmička finalistek.
„Casting Hledáme Playmate 2026 potvrzuje, že krása dnes znamená mnohem víc než jen atraktivní vzhled. Letošní finalistky jsou osobité a každá z nich přináší do soutěže vlastní energii i charakter. Novinkou letošního ročníku je jejich společné pózování na titulní straně květnového vydání, které finalistky představí v exkluzivním redakčním konceptu pod taktovkou fotografa Petra Mihleho,“ prozradil zakladatel a producent castingu Ján Bulka (uprostřed).
