Filip Kaňkovský se v tichosti oženil. Veselku odhalila změna příjmení

Kaňkovský byl ve trojici nominovaných za nejlepší mužský herecký výkon v kategorii činohra. Cenu nakonec získal jeho kolega Stanislav Majer.
Filip Kaňkovský a Daniela Šišková jsou spolu skoro osm let. Po svatbě si herečka změnila příjmení na Kaňkovská. Kromě Instagramu je tak vedena i v programu Jihočeského divadla v českých Budějovicích, kde je v angažmá a stejně tak v pražském Národním divadle, kde hraje v představení Kytice.
Dvojice v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala, kdy si uvědomili, že jejich vztah se změnil v lásku. „Teď jsme na to zrovna v Karlových Varech vzpomínali. Asi po týdnu randění jsme oba odjeli na pár dní mimo ČR, každý jinam. A z vyprávění kamarádů jsme prý tehdy byli úplně nesnesitelní společníci. Myslím, že tento týden bez sebe byl paradoxně velmi rozhodující,“ řekla herečka v roce 2024.
„Ha ha ha! Asi velice brzy. Sice jsme se znali dlouho, ale nikdy jsme spolu nijak víc nemluvili. Ale jednou... No a bylo to,“ dodal tenkrát Filip Kaňkovský, který přítelkyni už po měsíci chození dal zlatý prsten po babičce se dvěma brilianty.
„A já bych ho tak ráda nosila, ale jediné místo, kde mi sedí, je prsteníček levé ruky,“ prozradila herečka.
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27. května 2026