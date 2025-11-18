Exmanželka Justina Trudeaua poprvé promluvila o jeho vztahu s Katy Perry

Sophie Grégoire o vztahu exmanžela promluvila v podcastu Arlene is Alone. V něm moderátorka Arlene Dickinsonová poznamenala, že obdivuje, jak expremiér Trudeau zůstává v klidu i přes to, že se média zabývají jeho vztahem s Katy Perry.
„Víte, jsme lidské bytosti a věci nás ovlivňují. To je normální. Jak na věci reagujete, je vaše rozhodnutí. Já se rozhodla poslouchat hudbu místo hluku,“ poznamenala Grégoire, která tvořila pár s Trudeauem osmnáct let. Vzali se v roce 2005, mají spolu tři děti Xaviera, Ellu-Grace a Hadriena a rozvedli se v roce 2023.
Trudeau a Perry svůj vztah veřejně oznámili v říjnu, kdy společně dorazili na kabaretní představení v Paříži u příležitosti zpěvaččiných 41. narozenin. Už v létě je vyfotili na rande v kanadském Montrealu.
Grégoire dodala, že si je dobře vědoma toho, že z mnoha věcí, které se udály veřejně, by mohla cítit úzkost. „Co s tím udělám, je moje volba. Žena, kterou se chci díky tomu stát, je moje volba,“ prohlásila s tím, že to neznamená, že by se bránila prožívat všechny emoce. „Dovolím si někým se zklamat, dovolím si rozzlobit se, dovolím si zarmoutit se. A jako zastánkyně duševního zdraví vím, jak důležité je tyto emoce prožívat.“
Když ji moderátorka označila za svobodnou matku, expremiérova exmanželka to uvedla na pravou míru. „Rozhodně nejsem svobodná matka. Jsme partneři s otcem mých dětí, který je hluboce miluje a je jim vždy k dispozici,“ vysvětlila.
Katy Perry se dala s bývalým kanadským premiérem dohromady krátce po rozchodu s hercem Orlandem Bloomem (48). S ním tvořila pár téměř deset let a od roku 2019 byli zasnoubení. Vychovávají spolu dceru Daisy.
Zpěvačka byla v minulosti vdaná za komika Russella Branda (50). V roce 2011 se rozvedli po čtrnácti měsících manželství.
Trudeau začátkem roku 2025 oficiálně odstoupil z postu kanadského premiéra. Po rozvodu se Sophií Grégoire byl dva roky sám.