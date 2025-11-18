Exmanželka Justina Trudeaua poprvé promluvila o jeho vztahu s Katy Perry

Autor:
  15:10
Exmanželka bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua (53) Sophie Grégoire (50) se poprvé veřejně vyjádřila ke vztahu exmanžela a americké zpěvačky Katy Perry (41). O románku politika a zpěvačky lidé spekulovali od léta. Jako pár se oficiálně se ukázali v říjnu.
Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé...

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé oficiálně ukázali na veřejnosti jako pár. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé...
Katy Perry a Justin Trudeau si zašli na večeři v Montrealu.
Katy Perry a Justin Trudeau na večeři v Montrealu.
Justin Trudeau a jeho manželka Sophie (Los Angeles, 9. června 2022)
52 fotografií

Sophie Grégoire o vztahu exmanžela promluvila v podcastu Arlene is Alone. V něm moderátorka Arlene Dickinsonová poznamenala, že obdivuje, jak expremiér Trudeau zůstává v klidu i přes to, že se média zabývají jeho vztahem s Katy Perry.

„Víte, jsme lidské bytosti a věci nás ovlivňují. To je normální. Jak na věci reagujete, je vaše rozhodnutí. Já se rozhodla poslouchat hudbu místo hluku,“ poznamenala Grégoire, která tvořila pár s Trudeauem osmnáct let. Vzali se v roce 2005, mají spolu tři děti Xaviera, Ellu-Grace a Hadriena a rozvedli se v roce 2023.

Justin Trudeau a jeho manželka Sophie (Los Angeles, 9. června 2022)

Trudeau a Perry svůj vztah veřejně oznámili v říjnu, kdy společně dorazili na kabaretní představení v Paříži u příležitosti zpěvaččiných 41. narozenin. Už v létě je vyfotili na rande v kanadském Montrealu.

Grégoire dodala, že si je dobře vědoma toho, že z mnoha věcí, které se udály veřejně, by mohla cítit úzkost. „Co s tím udělám, je moje volba. Žena, kterou se chci díky tomu stát, je moje volba,“ prohlásila s tím, že to neznamená, že by se bránila prožívat všechny emoce. „Dovolím si někým se zklamat, dovolím si rozzlobit se, dovolím si zarmoutit se. A jako zastánkyně duševního zdraví vím, jak důležité je tyto emoce prožívat.“

Když ji moderátorka označila za svobodnou matku, expremiérova exmanželka to uvedla na pravou míru. „Rozhodně nejsem svobodná matka. Jsme partneři s otcem mých dětí, který je hluboce miluje a je jim vždy k dispozici,“ vysvětlila.

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé oficiálně ukázali na veřejnosti jako pár. (26. října 2025)

Katy Perry se dala s bývalým kanadským premiérem dohromady krátce po rozchodu s hercem Orlandem Bloomem (48). S ním tvořila pár téměř deset let a od roku 2019 byli zasnoubení. Vychovávají spolu dceru Daisy.

Zpěvačka byla v minulosti vdaná za komika Russella Branda (50). V roce 2011 se rozvedli po čtrnácti měsících manželství.

Trudeau začátkem roku 2025 oficiálně odstoupil z postu kanadského premiéra. Po rozvodu se Sophií Grégoire byl dva roky sám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Patrik Hezucký nemohl odvysílat ranní show, Leoš Mareš se neubránil pláči

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Na tohle všichni čekali. Co řekla Daniela Brzobohatá na pravdu o zrádkyni Mie?

Zvrat ve Zrádcích. Mia není tím, za koho se vydává

Daniela Brzobohatá si užila roli zrádce ve stejnojmenné reality show, ale lhaní a předstírání bylo někdy nad její síly. Své spoluhráčce Mie však skálopevně věřila. Jak jí bylo, když se dozvěděla její...

18. listopadu 2025  14:15

Patrik Hezucký nemohl odvysílat ranní show, Leoš Mareš se neubránil pláči

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

18. listopadu 2025  12:47

Dvojčata, která vystupovala i se Sinatrou, spolu podstoupila asistovanou sebevraždu

Alice a Ellen Kesslerovy (2019)

Německé herečky a tanečnice, dvojčata Alice a Ellen Kesslerovy, zemřely ve věku 89 let. Podle médií si obě sestry zvolily asistovanou sebevraždu a rozhodly se odejít společně 17. listopadu ve svém...

18. listopadu 2025  11:26

Je roztomilejší než já, reagovala Zellwegerová na sochu Bridget Jonesové

Renée Zellwegerová se sochou Bridget Jonesové v Londýně.

K výročí 30 let od první zmínky o Bridget Jonesové vztyčili v Londýně na Leicester Square bronzovou sochu hlavní hrdinky. Přišla se podívat autorka románů Helen Fieldingová (67) i filmová...

18. listopadu 2025  10:30

Po šedesátce už neřeším, co si myslí jiní, říká Obamová o copáncích i oblékání

Michelle Obamová (14. prosince 2022)

Už je to skoro deset let, co opustila Bílý dům, přesto si Michelle Obamová stále udržuje obdiv mnoha příznivců po celém světě. I po šedesátce je totiž plná života a sebevědomí. „S každou dekádou jsem...

18. listopadu 2025  9:40

Těžké deprese Davida Krause uvěznily v posteli. Sbíral se z nich půl roku

David Kraus

„Už nikdy nechci padnout tak hluboko, abych musel znovu brát léky,“ říká David Kraus, který na vlastní kůži zažil těžkou depresi. Přišla k němu pomalu, plíživě, ale „založil“ si na ni už jako školák.

18. listopadu 2025

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

18. listopadu 2025

Móda z Governors Awards: Plnými dekolty zaujaly Sydney Sweeney i Jennifer Lopezová

Akademie filmového umění a věd udělovala v Los Angeles Governors Awards ze...

Akademie filmového umění a věd udělovala v Los Angeles Governors Awards (Ceny guvernérů) ze celoživotní dílo ve filmu. Letošním laureáty se stali herec Tom Cruise, herečka Debbie Allenová, producent...

17. listopadu 2025

Přišla nám předžalobní výzva, sdělila zklamaná Nikol Leitgeb ke své nadaci

Nikol Leitgeb (květen 2025)

Influencerka Nikol Leitgeb vyjádřila na sociální síti své rozčarování nad tím, jak nečekaně konkurenční prostředí panuje v oblasti charity. Její nadaci Radovan totiž přišla předžalobní výzva od jiné...

17. listopadu 2025  14:29

Influencerka Haley Baylee tvrdí, že se rozvedla kvůli velikosti manželova penisu

Haley a Matt Kalilovi (2018)

Americká influencerka Haley Kalilová (33), známá jako Haley Baylee, prozradila kuriozní důvod rozvodu s hráčem amerického fotbalu Mattem Kalilem. Faktorem číslo jedna v žádosti o rozvod, kterou...

17. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Řekli mi, že musím smýt vinu svého otce, vzpomíná Přeučil na komunismus

Jan Přeučil (listopad 2025)

Herec Jan Přeučil (88) je stále dobře naladěný a na nic si nestěžuje. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na to, co prožíval kvůli svému otci za komunismu a upozornil, že bychom si měli vážit...

17. listopadu 2025

Seznam partnerek jsem si nikdy nedělal, říká Daniel Hůlka

Daniel Hůlka v Show Jana Krause (premiéra 19. listopadu 2025)

Zpěvák Daniel Hůlka (57) rozlišuje svůj život na dobu „bez Barborkou“ a „s Barborkou.“ Barborka je jeho manželka, s níž má dceru Rozárku (7). Jak si počkal na pravou lásku, popsal v Show Jana Krause.

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.