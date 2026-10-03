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Ewa Farna a Martin Chobot oznámili rozchod po 13 letech. Zůstáváme rodinou, napsali

Rastislav Zárodňanský
  21:41
Ewa Farna a Martin Chobot (18. května 2017)

Ewa Farna a Martin Chobot (18. května 2017) | foto: Profimedia.cz

Manželé Ewa Farna a Martin Chobot na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června...
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)
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Zpěvačka Ewa Farna a hudebník Martin Chobot se rozešli. Společné rozhodnutí podle svých slov učinili už před několika měsíci. Rodiče syna Artura a dcery Elly zdůraznili, že za koncem vztahu nestojí nikdo další, a požádali veřejnost o respektování soukromí rodiny.

Ewa Farna (33) a její manžel Martin Chobot oznámili na Instagramu, že po třinácti letech společného života pokračují každý zvlášť. Uzavírá se tak vztah, který se zrodil z dlouholetého přátelství a společné práce v hudební branži.

„Po téměř 20 letech přátelství a 13 letech společného života jsme před několika měsíci dospěli k rozhodnutí, že se rozejdeme. Zůstáváme milujícími rodiči a rodinou, která nás bude navždy spojovat,“ uvedli ve společném prohlášení podepsaném oběma jmény.

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Podle manželů nejde o náhlé rozhodnutí. V posledních letech se snažili najít způsob, jak svůj vztah zachránit a znovu v něm být spokojení. Nakonec ale dospěli k závěru, že už společnou cestu nenajdou.

Současně odmítli případné dohady o nevěře nebo novém partnerovi. „Žádná senzace se za naším rozhodnutím neskrývá, ani není důvodem někdo další,“ zdůraznili. O případném rozvodu ani jeho právním řešení se nezmínili.

Z kolegů se stali partneři

Farna se s Chobotem poznala díky hudbě. Poprvé se setkali v roce 2009, když přišel na konkurz do její doprovodné kapely. Stal se jejím kytaristou, spoluhráčem a blízkým přítelem. Partnerský vztah navázali o několik let později.

To, že tvoří pár, Farna veřejně potvrdila v říjnu 2013 poté, co je společně zachytili polští fotografové. Tehdy si pochvalovala, že díky společné profesi mohou trávit čas spolu i při pracovním vytížení.

Chobot se přitom snažil budovat také vlastní hudební kariéru. Vedle působení v doprovodné kapele Farne založil s Filipem Sázavským skupinu eFeM a dával najevo, že nechce být vnímán pouze jako partner slavné zpěvačky.

Tajná svatba a dvě děti

V září 2017 se Farna a Chobot v soukromí vzali. Zpěvačka svatbu oznámila až zpětně prostřednictvím sociálních sítí. V té době připomněla, že za sebou mají čtyři roky partnerského vztahu a devět let přátelství a spolupráce v kapele. Manželství pro ni podle tehdejšího vyjádření nebylo jen formalitou nebo „papírem“.

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V červnu 2019 se jim narodil syn Artur. První těhotenství Farna oznámila prostřednictvím videoklipu k písni Ta o nás, ve kterém ukázala rostoucí bříško. V březnu 2022 přibyla do rodiny dcera Ella.

Soukromí dětí oba rodiče od začátku důsledně chránili. Farna vysvětlovala, že nechce zveřejňovat jejich tváře a rozhodovat za ně, zda mají být součástí veřejného prostoru. Stejný respekt nyní rodiče žádají také v souvislosti s rozchodem.

Odchod z kapely vyvolal spekulace

V roce 2021 Chobot opustil doprovodnou kapelu své manželky. Důvodem podle jeho tehdejšího vyjádření nebyly partnerské problémy, ale rozdílné hudební směřování a nová rodinná situace. Zatímco Farna koncertovala, on se ve větší míře staral o děti a současně pracoval na vlastní tvorbě. Vydal mimo jiné sólové album Pootevřené dveře.

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„Teď když má Ewa koncert, tak já jsem doma s dětmi,“ popsal rozdělení rodinných rolí v roce 2024.

Manželé se poté na společenských akcích objevovali jen výjimečně, což opakovaně vyvolávalo spekulace o krizi. Farna však vysvětlovala, že předávání cen a podobné události jsou pro ni především prací a že se s Chobotem dohodli na důslednějším oddělení pracovního a soukromého života.

V červnu se políbili před plným Edenem

Velkou pozornost proto vzbudilo Chobotovo vystoupení během jednoho ze tří vyprodaných koncertů Farne v pražském Edenu v červnu 2026. Bývalý člen její kapely se vrátil na pódium, společně zazpívali píseň Ta o nás a před desítkami tisíc diváků se políbili. Dlouho předtím se přitom pár společně na veřejnosti neukazoval.

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Farna s Chobotem nyní uvedli, že se pro rozchod rozhodli „před několika měsíci“. Přesné datum však nezveřejnili, a není proto možné určit, zda jejich rozhodnutí předcházelo červnovému vystoupení v Edenu, nebo přišlo až po něm.

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„Prožili jsme spolu krásné roky, napsali pár hezkých písniček, zažili velkou lásku a máme úžasné děti. A to není vůbec málo,“ uzavřeli společné prohlášení Ewa Farna a Martin Chobot.

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