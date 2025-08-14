Dcera Steva Jobse se vdala. Fotku z luxusní třídenní svatby ukázala po týdnech

Jobsová a Charles se světem sdíleli radost z manželství slovy: „Jsme svoji! Byl to ten nejkouzelnější týden oslav a musíme poděkovat tolika lidem...“
Fotku ze svatby novomanželé zveřejnili až po několika týdnech od veselky. Olympijský vítěz v parkurovém skoku Harry Charles coby ženich zvolil klasický černý smoking, který perfektně ladil s nevěstou.
Eve Jobsová oblékla svatební krajkové šaty značky Givenchy. Tato značka je podle britské odbornice na svatby Nicholy Murphyové u nevěst oblíbená, jelikož je známá spojením jednoduchosti a luxusu. Šaty od Givenchy si zvolily také například vévodkyně ze Sussexu Meghan nebo herečka Audrey Hepburnová. Podle Murphyové měla Jobsová nadčasové a elegantní šaty a pasovala ji mezi nejstylovější nevěsty roku 2025.
Svatba byla soukromá a pro hosty platilo přísné pravidlo zákazu používání telefonů. Třídenní oslavy přilákaly řadu významných hostů, mezi nimiž nechyběla bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová, dcera miliardáře Billa Gatese Jennifer, či dcera hudebníka Bruce Springsteena Jessica.
Slavnostní večer zahájil soukromý koncert Eltona Johna, jehož honorář měl dosáhnout v přepočtu 28 milionů korun. Po něm následoval koncert kanadského hudebníka Kaytranady.
Eve Jobsová a Harry Charles, kteří spolu začali randit v roce 2022, se po svatbě vypravili na líbánky na superjachtu Venus, kterou nechal postavit Steve Jobs, byla ale dokončena až po jeho smrti. Novomanželské dovolené se účastnila rodina nevěsty i ženicha.
6. října 2011