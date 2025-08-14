Dcera Steva Jobse se vdala. Fotku z luxusní třídenní svatby ukázala po týdnech

Autor: ,
  12:45
Dcera zesnulého zakladatele Applu Steva Jobse Eve Jobsová (27) se po tříletém vztahu provdala za britského olympijského jezdce Harryho Charlese (26). Pár utajovanou třídenní svatbu zorganizoval v anglickém Cotswoldsu. A rozhodně na ní prý nešetřil - jen úvodní pěvecké vystoupení mělo stát 28 milionů korun.
Eve Jobsová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (12. března 2023)

Eve Jobsová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (12. března 2023) | foto: Profimedia.cz

Harry Charles a Eve Jobsová (2025)
Harry Charles a Eve Jobsová (2025)
Harry Charles a Eve Jobsová (2025)
Eve Jobsová na své rozlučce se svobodou (25. června 2025)
18 fotografií

Jobsová a Charles se světem sdíleli radost z manželství slovy: „Jsme svoji! Byl to ten nejkouzelnější týden oslav a musíme poděkovat tolika lidem...“

Fotku ze svatby novomanželé zveřejnili až po několika týdnech od veselky. Olympijský vítěz v parkurovém skoku Harry Charles coby ženich zvolil klasický černý smoking, který perfektně ladil s nevěstou.

Eve Jobsová oblékla svatební krajkové šaty značky Givenchy. Tato značka je podle britské odbornice na svatby Nicholy Murphyové u nevěst oblíbená, jelikož je známá spojením jednoduchosti a luxusu. Šaty od Givenchy si zvolily také například vévodkyně ze Sussexu Meghan nebo herečka Audrey Hepburnová. Podle Murphyové měla Jobsová nadčasové a elegantní šaty a pasovala ji mezi nejstylovější nevěsty roku 2025.

Svatba byla soukromá a pro hosty platilo přísné pravidlo zákazu používání telefonů. Třídenní oslavy přilákaly řadu významných hostů, mezi nimiž nechyběla bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová, dcera miliardáře Billa Gatese Jennifer, či dcera hudebníka Bruce Springsteena Jessica.

Harry Charles a Eve Jobsová (2025)

Slavnostní večer zahájil soukromý koncert Eltona Johna, jehož honorář měl dosáhnout v přepočtu 28 milionů korun. Po něm následoval koncert kanadského hudebníka Kaytranady.

Eve Jobsová a Harry Charles, kteří spolu začali randit v roce 2022, se po svatbě vypravili na líbánky na superjachtu Venus, kterou nechal postavit Steve Jobs, byla ale dokončena až po jeho smrti. Novomanželské dovolené se účastnila rodina nevěsty i ženicha.

6. října 2011
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského...

S kýmpak to chodí Kazma? Nová partnerka Tereza ukázala první společné fotky

Kamil „Kazma“ Bartošek (40) se stáhl ze sociálních sítí a tak se o jeho soukromém životě moc neví. Jeho nová partnerka Tereza Kopecká nyní sdílela na svém profilu první společné zamilované fotky.

Dcera Steva Jobse se vdala. Fotku z luxusní třídenní svatby ukázala po týdnech

Dcera zesnulého zakladatele Applu Steva Jobse Eve Jobsová (27) se po tříletém vztahu provdala za britského olympijského jezdce Harryho Charlese (26). Pár utajovanou třídenní svatbu zorganizoval v...

14. srpna 2025  12:45

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

14. srpna 2025  10:20

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

14. srpna 2025  9:05

Měla jsem pocit, že už je konec. Herečka Hamalčíková otevřeně nejen o rakovině

Premium

Měla rozjetou hereckou kariéru, užívala si života a zrovna se vrátila z dovolené. Pak ale tehdy třiadvacetiletá herečka Markéta Hamalčíková zažila šok, kdy si nahmatala bulku na krku. Zprvu...

14. srpna 2025

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

14. srpna 2025

Neplánuji tranzici. Fyzické tělo není tak důležité, říká česká vítězka modelingové soutěže

Českou vítězkou soutěže Elite Model Look Česko 2025 x Omoda je Dexter Franc. Nadějná modelka říká, že se identifikuje jako muž. Změnu pohlaví ovšem neplánuje.

13. srpna 2025  22:02

Známe vítěze soutěže Elite Model Look. Česká vítězka se identifikuje jako muž

Na půdě Právnické fakulty UK v Praze se ve středu podvečer rozhodlo o vítězích soutěže Elite Model Look Česká a Slovenská republika 2025 x Omoda. Za Česko se vítězi stali Dexter Franc a Andrii...

13. srpna 2025  17:01,  aktualizováno  19:20

Česká republika nemá nikoho, jako byl Karel Gott, a mít nebude, říká Zelenková

Premium

Její sametový hlas je nezaměnitelný a svými písničkami vypráví životní příběhy. V červnu oslavila Jitka Zelenková půlkulatiny, které jí nikdo nevěří. Jak je možné, že vypadá tak mladě? „Snažím se...

13. srpna 2025,  aktualizováno  18:31

Karpíšková: Nechci vztah za každou cenu. Být sama neznamená, že mi něco chybí

Po desetiletém manželství zůstala dva roky single. Hledat lásku se rozhodla po svém. Bez aplikací, přetvářky a tlaku. Autorka kuchařek, influencerka a majitelka bistra Bjukitchen Barbora Karpíšková...

13. srpna 2025  15:02

Na hádku si nevzpomínám, tvrdí Michael Douglas o konfliktu se Sharon Stone

Více než tři dekády poté, co spolu zazářili v ikonickém thrilleru Základní instinkt, víří Sharon Stone (67) a Michael Douglas (80) vody Hollywoodu. Tentokrát ne kvůli erotickému napětí na plátně, ale...

13. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Zhulil jsem Johnnyho Deppa. Pak nás drželi od sebe, prozradil Armie Hammer

Armie Hammer (38) se rozpovídal o drogách, slávě a minulosti. Přiznal, že v době vrcholu své herecké kariéry kouřil až 20 jointů denně a bavil se tím, že lidem dával omamné látky do pití. V roce 2021...

13. srpna 2025  11:25

Villa Gott nebude. Vdova Ivana Gottová projekt stopla kvůli svému zdraví

Fanoušci zpěváka Karla Gotta se nedočkají slibovaného muzea z jeho vily na Bertramce. Vdova Ivana Gottová oznámila, že se rozhodla ukončit celý projekt Villa Gott. Jako příčinu uvedla zdravotní a...

13. srpna 2025  7:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.