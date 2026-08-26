Hvězda Harryho Pottera se vdala. Svatbu konzultovala s astroložkou

Nevěsta měla bílé korzetové šaty s nabíranou sukní a závoj. Na obřadu na radnici v Islingtonu bylo asi 20 nejbližších rodinných příslušníků a přátel. Pak se svatebčané vydali do Wilton’s Music Hall, kde hrála swingová kapela a pochutnali si na veganském dortu.
Evanna se s Denisem potkala v baru v Camdenu v roce 2021. V té době byl barmanem a herečka se stále vracela v naději, že se něco mezi nimi stane. Denis pak herečce skutečně podstrčil ručně psaný vzkaz se svým číslem.
Pár se zasnoubil po „velké hádce“ před třemi lety. „Byl rok 2023 a my jsme se pořádně pohádali. Vypadalo to jako hádka o rozchodu,“ řekla herečka pro Vogue s tím, že to byl hrozný způsob, jak se zasnoubit.
Poté, co ji Denis znovu požádal o ruku na zahradě její sestřenice, se Evanna poradila s astroložkou o datu jejich svatby. „Jejím cílem bylo vyhnout se zatmění Slunce. Naprosto chápu proč. Spousta mých přátel onemocněla nebo zemřel člen rodiny – bylo to velmi dramatické,“ prozradila.
Vzali se tedy 21. srpna. Evanna Denisovi darovala náhrdelník s přívěskem, na kterém byl místo prstenu zub jeho psa. „Když jsme začali s plánováním svatby, trochu jsem to shazovala. Je to tak přehnané. Je to tak okázalé. Ale jak jsme se k tomu blížili, uvědomila jsem si, jak jedinečné a zvláštní to je,“ řekla.
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Evanna měla dříve tajný devítiletý vztah se svým kolegou z filmů o Harrym Potterovi Robbiem Jarvisem, který hrál mladou verzi Harryho otce, Jamese Pottera. Rozešli se v roce 2016.
Pak herečka v roce 2017 prožila krátký románek se zpěvákem a skladatelem AnDelem.
Evanna Lynchová se loni vrátila na sociální sítě spuštěním nového blogu, dva roky poté, co se vyhnula pozornosti, když jako jedna z mála hájila názory autorky Harryho Pottera J. K. Rowlingové ohledně transgender lidí.