Opakovaně mě znásilňoval a mučil, žaluje Marilyna Mansona Woodová

Marilyn Manson (53) a Evan Rachel Woodová (34) se seznámili roku 2006. Herečce tehdy nebylo ještě ani dvacet let. Podle jejích slov ji už tehdy muzikant začal týrat. V podané žalobě ho obviňuje z opakovaného znásilňování, nucení k braní drog či mučení.

Vymyslel si prý například rituál, kdy ji přinutil vyřezat si do těla první písmeno jeho jména, a uzavřel s ní „krvavý pakt“, při kterém měla pít jeho krev. „Kdybych si tehdy vzala život, tohle by se už nikdo nikdy nedozvěděl. Bylo to nejtemnější období mého života,“ prohlásila Evan Rachel Woodová v rozhovoru pro magazín The Cut.

Žalobu na Mansona, jehož občanské jméno zní Brian Warner, podala týden před chystaným vydáním HBO dokumentu Phoenix Rising. K tomuto kroku se prý odhodlávala už dlouho, ale bránil jí v tom strach.

„Jednou mi řekl, že si podá celou moji rodinu a že začne mým tátou,“ svěřila se v dokumentu Evan. „Obvinit ho proto bylo příliš velké riziko,“ vysvětluje.

Nyní však místo obav projevila odhodlání. „Nemůžu sice pochopitelně zacházet do detailů ohledně žaloby, ale strach už nemám. Tímhle si musí projít asi každý, kdo se rozhodl vymanit z tyranie nebo nadvlády někoho silnějšího. Právě kvůli strachu si lidé mnohdy ani netroufnou dělat žádné kroky,“ míní herečka.

Ačkoli ho ze zneužívání obvinily i jiné ženy, Manson prostřednictvím právníků veškerá obvinění odmítá. Podle něj se jedná pouze o zákeřné spiknutí, jehož účelem je zničit mu hudební kariéru. „Všechny tyto zkazky jsou motivované pomstou a jsou prokazatelně nepravdivé,“ vyjádřil se Mansonův právník Howard King pro magazín Deadline.

VIDEO: Evan Rachel Wood o zneužívání Mansonem: