Snowboardistka Eva Samková se vdala, nově bude závodit jako Adamczyková

Eva Samková a Marek Adamczyk se vzali ve čtvrtek 15. září. Svatbu měli na hřebenech Krkonoš v prostředí horské boudy Dvoračky.

Snowboardistka bude závodit pod jménem Adamczyková. „Úspěchy nedělá jméno, ale osoba. Moje maličkost odteď s hrdostí, láskou a radostí nosí příjmení Adamczyková,“ uvedla. O pět let staršího partnera si vzala po čtyřletém vztahu.

Sportovkyně a herec se poznali v roce 2018 na koncertě Světlo pro Světlušku, akci na podporu nevidomých dětí. „Marek ten večer moderoval a dělal se mnou rozhovor,“ prozradila Eva Samková v jednom z rozhovorů, jak se seznámila se svým partnerem.

Eva Samková a Marek Adamczyk na Moet & Chandon Party (MFF KV, Hotel Imperial, Karlovy Vary, 1. července 2019)

Vztah herce a sportovkyně podle ní funguje velmi dobře. „Já jsem přes zimu pryč a on v té době většinou intenzivně pracuje. Také chodím díky němu alespoň více do divadla,“ řekla Samková.

Míru zamilovanosti člověk podle sportovkyně jen velmi těžko posuzuje objektivně. „Když je někomu osmnáct, je to něco jiného, než když mu je o deset let víc,“ myslí si a dodává, že Adamczyk ji zaujal tím, že je normální. „V začátcích našeho vztahu se mě hlavně nesnažil nijak oslnit tím, že je herec,“ popsala.

Marek Adamczyk je televizním divákům známý například ze seriálů Specialisté, Kukačky a Dabing Street, filmů Lidice či Poslední závod, nebo vánoční pohádky Nejlepší přítel, ve které hrál čerta.

Eva Samková jezdí od sedmi let na snowboardu, dotáhla to až ke zlaté olympijské medaili ve snowboardcrossu na olympiádě v Soči v roce 2014. Na následující olympiádě získala bronzovou medaili. Nedávno se musela vyrovnat s náročným životním obdobím, kdy jí v rozmezí dvou let zemřeli oba rodiče. Loni v prosinci si při závodu SP v Montafonu zlomila oba kotníky a přišla o olympiádu v Pekingu. Tuto zimu proto chtěla pojmout jako testovací.