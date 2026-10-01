Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Taky jsem to zažila, říká Eva Podzimková o masírování kolegou v divadle

Autor:
Eva Podzimková

Eva Podzimková | foto: Michal Novák

Eva Podzimková, Zdeněk Maryška a Klára Cibulková
Lukáš Pečenka, Zdeněk Maryška, Klára Cibulková, Eva Podzimková, Jan Zadražil a...
Eva Podzimková při natáčení filmu Po večerce
Eva Podzimková při natáčení filmu Po večerce
43 fotografií
Od té doby, co je herečka Eva Podzimková (36) maminkou dvou holčiček, dívá se na svět jinak. Přála by si, aby se jednou nemusely setkávat s tím, co v minulosti sama zažila: nevyžádané doteky a „přítulnost“ kolegů například v divadle.

„Je to šedá zóna, ve které nejsou stanovená jasná pravidla,“ říká o problematice nevhodných vztahů mezi kolegy či studenty a jejich učiteli, o chování, které už mladí lidé čím dál víc kritizují a starším tak nastavují zrcadlo a mantinely.

K natáčení se už Eva Podzimková vrátila, teď ji čeká práce na jevišti. S Klárou Cibulkovou budou v inscenaci Ellen Babić v Divadle v Řeznické představovat lesbický pár Kláru a Astrid, který spolu žije ve společné domácnosti už patnáct let. Díky nečekané návštěvě kolegy (Zdeněk Maryška) ale začíná vyplouvat na povrch neadekvátní chování učitelky Astrid (Klára Cibulková) vůči studentce.

Lukáš Pečenka, Zdeněk Maryška, Klára Cibulková, Eva Podzimková, Jan Zadražil a Jiří Š Hájek

„Téma hry mě fascinuje, protože řeší vztahy na školách a jejich hierarchii. Myslím, že právě v Česku jde o extrémně aktuální problém, kdy pravidelně zhruba jednou za čtvrt roku vycházejí najevo příběhy z nejrůznějších univerzit o nevhodném chování vyučujících vůči studentům. Donedávna se nad tím krčila ramena a přivíraly oči, teď mají ombudsmani plné ruce práce,“ říká Podzimková.

„Ale jasná pravidla, podle kterých by měli v takových případech postupovat, stanovena nejsou. Pokud vím, existuje pouze jakési doporučení ministerstva školství institucím, na jejichž půdě ke zneužívání moci nebo obtěžování dochází, co by se dělat mělo a nemělo. Tak ty si můžete třeba vytisknout a pověsit na nástěnku,“ dodává s ironií v hlase.

Po narození dětí neměla chuť ani čas nořit se do těžkých témat. Starší Lota už ale chodí do školky a mladší Berta do dětské skupinky, takže jí vznikl časový prostor, v němž může zkoušet. Vytvořit lesbický pár pro ni není úkol, který by jí dělal problém. „Mám mezi přáteli spoustu queer lidí, takže tohle pro mě není nějaké vystoupení z komfortní zóny. A Kláru znám léta velmi dobře z angažmá ve Švandově divadle. Jsme si blízké, těšila jsem se, až se znovu potkáme,“ říká.

Eva Podzimková při natáčení filmu Po večerce

Na vztah student - pedagog má jasný názor. „Určitě do něj nepatří flirt. A nenapadá mě ani kontext, ve kterém by mohla mezi katedrou a lavicí zaznít i takzvaně nevinná lichotka, kterou se často argumentuje. Přijde mi to absolutně zbytečné a mocensky nevyrovnané. I taková ta praxe chození s profesory na přednášky do hospody... Taky jsem to na vysoké absolvovala, ale říkám si, proč? Pojďme to oddělit,“ vypráví.

Vnímá také, že je tu skupina žen, kterým lichotky nevadí, dokonce ani nějaké to plácnutí po zadku, jak nedávno veřejně informovala například herečka Hana Gregorová.

„Takové hlasy se vždycky najdou a já názor těchto lidí nezpochybňuji. Zároveň je prosím, aby oni nezpochybňovali postoje žen, které si takové chování nechtějí nechat líbit a ne vždy jsou tak silné, aby se dokázaly ozvat. Pokud by se jednou mělo přihodit mojí dceři, že ji někdo plácne po zadku, a ona se vůči tomu ohradí, přála bych si, aby to dotyčný respektoval a aby se tomu nikdo z okolí nevysmíval a neříkal: Ježíš, nebuď hysterická!“ říká.

Herečka Eva Podzimková (Karlovy Vary, 5. července 2025)

Má s podobnými situacemi vlastní zkušenost. „V uměleckém světě se stále ještě může stát, že k vám v šatně přijde bard o desítky let starší a začne vás bez svolení objímat nebo masírovat. Anebo si vás zničehonic posadí na klín. A když se zvednete, protože se vám to nelíbí, okolí často reaguje: Co děláš? Nebuď blbá, tady už takových jako ty sedělo,“ pokračuje Podzimková.

„Takže i já mám svoje zkušenosti, ale nechci ze sebe dělat oběť a počítat příkoří. Takové chování by se ale mělo rázně stopnout, aby si tím nemusely procházet další mladé holky. Protože ani já neřekla vždycky dotyčnému, co si myslím. Hledala jsem odvahu, abych se ozvala a nakonec jsem to nechala vyšumět do ztracena. Byla jsem mladá, naštvaná a styděla se. Stejně důležité podle mě je, abychom se dokázali druhých zastat a dát jasně najevo, že stydět se má vždycky ten, co si bez dovolení sáhne,“ dodává.

Zároveň vnímá, že situace ve společnosti se mění. „Mladí lidé už naštěstí umí tento problém velmi dobře definovat. Mluví o něm nahlas a učí moji a ještě o něco starší generaci znovu přemýšlet nad tím, co jsme dřív považovali za normální. A to mi přijde skvělé, i když je na druhé straně smutné, že tahle změna jde odspoda nahoru. Ale hlavně, že se to hýbe, z toho mám velkou radost. Každopádně chci podpořit mladé kolegyně a studentky, aby se nebály a viděly, že mají zastání,“ říká.

Eva Podzimková při natáčení seriálu Rekordwoman

Minulý podzim ztvárnila před kamerou další zajímavou postavu – novinářku a aktivistku Lídu Merlínovou v seriálu platformy Oneplay s názvem Rekordwoman v hlavní roli s Petrem Uhlíkem. Ten v něm hraje intersexuální sportovkyni Zdenu Koubkovou a sexuálně neurčitě orientovaná Lída jej přivede do pražského undergrandu dvacátých let minulého století a uvědomění si vlastní identity. „Queer lidé museli v minulých dobách svoji identitu nebo vztahy skrývat a často čelili různým formám represe. Proto si jejich příběhy zasluhují spotlight světa. Za mě je naprosto v pořádku, že se otevírají tato témata,“ vypráví herečka o filmu, který vychází ze skutečných událostí.

Pro televizi Prima před pár dny dotočila kriminální seriál Vraždy v Kutné Hoře, v němž hraje vyšetřovatelku Annu, matku dvou dětí s ADHD. „Několik dní jsme pracovali přímo v Kutné Hoře, ale hlavně jsme se pohybovali v ateliérech, kde jsme měli vybudovaný krásný byt, zasedačky a vyšetřovačky…,“ vzpomíná na práci pod vedením režiséra Bisera A. Arichteva. „Sešla se tam tak příjemná společnost, až se přistihuji, že je mi po ní občas smutno,“ dodává. Manžela jí hraje Martin Písařík, kolegu Zdeněk Piškula a sokyni v lásce Aneta Krejčíková.

Herečka Eva Podzimková

Hereččina postava Anna se spoléhá víc na svůj instinkt než na moderní vyšetřovací techniky. Eva Podzimková s přibývajícím věkem na něj dá taky čím dál častěji. „Protože mám pocit, že žaludek vám napoví víc než hlava. Čtyřikrát si můžete říct, že je něco dobrý nápad a ono se stejně nakonec ukáže, že jste ho měla stažený, protože to jednoduše dobrý nápad nebyl. To tělo to vědělo dřív než vy sama,“ popisuje.

Když zvažuje nabídku na roli, jsou pro ni rozhodující lidé, se kterými bude na projektu pracovat, a kvalita scénáře. „Pokud se ocitnu před kamerou nebo na jevišti s někým, kdo má ohromné zkušenosti a koho si neskutečně vážím, koukám, čemu bych se mohla přiučit. Chodím kolem potichu po špičkách a cítím hluboký respekt, že je pro mě někdy až těžké ho překonat a pak jsem pořád trochu v napětí. Důležitá je pro mě ale obecná chemie na place nebo v inscenačním týmu a to, jak s těmi lidmi budu vycházet,“ vysvětluje.

„A prostor v rozhodování o budoucí práci dostává samozřejmě i zmiňované racio a jednoduchá matematika. Nechci si hrát na to, že složenky jsou přízemní záležitost. Od narození našich dcer, i když jsme na zabezpečení rodiny dva, pociťuji tuhle zodpovědnost velmi silně,“ říká otevřeně Eva Podzimková, která je provdána za scenáristu, dramaturga a kreativního producenta televize Nova Matěje Podzimka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)

Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem

Marta Dancingerová

Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Taky jsem to zažila, říká Eva Podzimková o masírování kolegou v divadle

Eva Podzimková

Od té doby, co je herečka Eva Podzimková (36) maminkou dvou holčiček, dívá se na svět jinak. Přála by si, aby se jednou nemusely setkávat s tím, co v minulosti sama zažila: nevyžádané doteky a...

1. října 2026

Na lásku jsem nezanevřela. Překážek v životě jsem neměla málo, říká Anna K.

Zpěvačka Anna K.

Vystupuje s kapelou, píše knihu, ale také chystá dva velké koncerty s Českým národním symfonickým orchestrem. Zpěvačka Anna K. (61) se na duben příštího roku moc těší. V rozhovoru pro iDNES.cz ale...

1. října 2026

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

30. září 2026  21:14

Ivana Gottová připravila pro fanoušky zpěváka na jeho hrobě překvapení

Karel Gott a Ivana Gottová ve filmu Karel (2020)

Ve čtvrtek 1. října tomu bude sedm let od úmrtí zpěváka Karla Gotta. Mnohonásobný Zlatý slavík zemřel ve věku 80 let. Léčil se s akutní leukemií. Vdova po zpěvákovi Ivana Gottová na sociálních sítích...

30. září 2026  19:54

Dohra střelby u domu zpěvačky Rihanny. Útočnice čelí obžalobě z pokusu o vraždu

Rihanna předvedla v kampani své značky Savage X Fenty sexy křivky v růžovém...

Ženu z Floridy, která čelí obvinění z toho, že v březnu v Kalifornii střílela na dům zpěvačky Rihanny a rappera A$AP Rockyho, obžalovala velká porota z pokusu o vraždu a více než deseti dalších...

30. září 2026  19:36

Lily Allen promluvila o pornu. Zpěvačka chodí s prapravnukem Sigmunda Freuda

Lily Allen a Jonah Freud (červen 2026)

Britská zpěvačka Lily Allen (41) v novém rozhovoru otevřeně promluvila o svém vztahu k pornografii. Popsala také kuriózní situaci, která se jí stala v přítomnosti jejího současného přítele Jonaha...

30. září 2026

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

30. září 2026

Dylan Sprouse a Barbara Palvinová mají dceru. Oznámili to roztomilým snímkem

Modelka Barbara Palvinová a herec Dylan Sprouse při příchodu na premiéru filmu...

Americký herec Dylan Sprouse (33) a maďarská modelka Barbara Palvinová (32) přivítali na svět dceru už na začátku září. Svým sledujícím to oznámili až o tři týdny později, když ji oblékli do dresu...

30. září 2026  9:35

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...

30. září 2026  8:30

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

30. září 2026  5:30

Řekla, že v televizi nikdy pracovat nebudu. Gondík o roli baviče i zrychleném tempu

Premium
Dalibor Gondík

Rychlost je v jeho životě láskou i potřebou. Je to dar a taky trochu prokletí, protože jeho zběsilým tempem občas trpí okolí. Věnoval se rallye, před lety zase propadl běhu. Dá se říct, že toho víc...

30. září 2026

Vojtěch Kotek čelí obvinění. Lidi ho napadají, že farmaří jen naoko

Vojtěch Kotek, jeho manželka Radana a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty...

Hubísek už krásně mluví a taky mu to myslí. „Ty se to naučíš, neboj se,“ říká svému tátovi Vojtěchu Kotkovi při dalším jeho nezdaru ve druhé sérii primáckého pořadu Farma Vojty Kotka. Ta první...

30. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde