Herečka Eva Podzimková je podruhé těhotná. Dcera už se těší na sourozence, říká

„Víte to jako první, protože my s manželem nejsme úplně oznamovací typy. Tady se to spojilo s kampaní a rozjezdem seriálu Sedm schodů k moci. Je to tak, že jsme na cestě stát se dvojnásobnými rodiči. Snažím se cvičit, lépe se o sebe starat a odpočívat,“ svěřila se Eva Podzimková v rozhovoru pro pořad Showtime.

Herečka počítá s tím, že si tentokrát ve svém životě nechá více prostoru pro rodinu. „Rodina to bude určitě víc vyžadovat, protože dvě děti jsou jistě rozdíl oproti jednomu dítěti,“ směje se maminka dvouleté Loty.

„Dělá mi radost dcera, jak roste, i to, že se těší na sourozence. Všichni se těšíme na sourozence. Dělá mi radost i to, že pomaličku mizím z divadla a oddávám se hnízdění, přípravě a klidu. Dělá mi radost odpočinek,“ dodává Podzimková, kterou budou moct televizní diváci vidět od 28. ledna na Primě v seriálu Sedm schodů k moci.

V seriálu Sedm schodů k moci

Ten je příběhem ženy, která uměla okouzlit, uměla si jít tvrdě za svým, milovala luxus, vlivné muže a moc. Fiktivní story dvou hlavních hrdinů je volně inspirována českým politickým prostředím po roce 2000. V seriálu hraje Eva Podzimková mladou ženu, která jde velmi tvrdě za svým a pro politickou kariéru je ochotna udělat cokoliv. Jak se jí hrála žena, která se přes postel vyšplhala do nejvyšších pater politiky?

„To, že nezná míru, je i důsledkem nějakých skutků, které na ní páchají jiní lidé. V tomto ohledu je myslím naprosto pochopitelná. Postupem času se z ní ovšem stane skutečné monstrum,“ říká o své postavě herečka.

„Je to takový nový závan na obrazovky. Ona sice nepoteče krev, ale je to opravdu nabušený seriál se skvěle napsanými charaktery, skvělými zápletkami. Hlavně se diváci nemůžou bát politiky, protože je tam také spousta romantiky, spousta různých intrik, nejen pracovních, ale i osobních. Opravdu si myslím, že si tam každý divák najde něco, co ho bude bavit a zajímat,“ láká diváky.

Scénář seriálu sepsal novinář Josef Klíma. „Když před několika lety proběhla kauza Jany Nagyové a Petra Nečase, zaujal mě motiv toho, jak se lze do vysoké politiky dostat přes vztahové záležitosti, protože dosud se politici k moci dostávali většinou přes zákulisní čachry. Ale tahle kauza ukázala jinou možnost. Začal jsem si obstarávat materiály z okolí hlavní aktérky, ale zároveň jsem ten příběh posunul ještě jinam. Nechtěl jsem sledovat kariéru jedné konkrétní osoby, v hlavní hrdince je obsažen příběh žen, které se z nejnižšího stupně společenského žebříčku dokázaly dostat na jeho vrchol díky vztahům,“ popsal.

V rozhovoru pro časopis Téma se Podzimková loni svěřila s tím, čím ji zaskočilo mateřství. „Překvapilo mě tak nějak celkově všechno a zároveň jsem se snažila nevytyčovat si nějaké cíle, protože jsem věděla, že cokoliv si plánovat vůbec nemá smysl. Že teprve uvidíme, jaké to dítě bude, a podle toho se bude všechno řídit. Takže už když se mě během těhotenství v rozhovorech ptali, kdy se chystám k herectví vrátit a co bych chtěla zvládnout, odpovídala jsem, že opravdu nevím,“ popisovala.

„Prostě je lepší nemít přehnaná očekávání, protože pak můžu být jenom zklamaná. Všechno kolem mateřství je totálně nová dimenze, něco, o čem do té doby nemáte žádné ponětí. Překvapilo mě všechno: míra strachu, který člověk může mít, míra lásky i míra nějaké trpělivosti, to, jak s vámi můžou cloumat hormony. Taky se ukázalo, že s mateřstvím přichází třeba pochopení vlastních rodičů, jejich uznání, ale třeba i nějaké rozpory. Každopádně moje vlastní rodičovství prohloubilo vztah s mými rodiči,“ dodala.