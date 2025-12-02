Mateřství ve třiačtyřiceti? Dokonalé načasování, pochvaluje si Eva Longoria

„Když se stanete matkou po čtyřicítce, máte mnohem víc moudrosti a trpělivosti. Čtyřicet let se všechno točilo jen kolem mě. To bohatě stačilo, takže jsem opravdu požehnaná, že jsem měla své dítě později v životě. Cestovala jsem, udělala jsem vše, co jsem potřebovala pro svou kariéru,“ uvedla herečka.
„Teď je všechno, co dělám, jen třešnička na dortu – a můžu to dělat se svým synem,“ dodala s tím, že přijímá pouze takové pracovní nabídky, které ji skutečně naplňují, protože rodina je na prvním místě.
„Moje rodina je mou prioritou, takže pokud na něco kývnu a vezme mi to čas, který bych mohla trávit s nimi, musí to být něco, co si opravdu užiju a s lidmi, se kterými opravdu chci pracovat,“ vysvětlila herečka, která se s manželem před lety odstěhovala z USA a nyní žije střídavě v Mexiku a Španělsku.
Eva Longoria byla třikrát vdaná. Jejím prvním manželem byl herec Christopher Tyler, kterého si vzala v roce 2002 a o dva roky později se s ním rozvedla.
Druhé manželství s basketbalistou Tonym Parkerem trvalo čtyři roky. Vzali se v roce 2007 a rozvedli v roce 2011. S žádným z prvních dvou manželů herečka děti neměla.
Později randila s několika partnery, jednoho z nich dokonce poznala v seznamovací show, kterou moderovala. Žádný vztah ale dlouho nevydržel, až v roce 2013 potkala prezidenta největší mediální společnosti v Latinské Americe, Josého Antonia Bastona.
„Jsem skutečně zamilovaná. Každý okamžik, který spolu strávíme, je jako požehnání,“ řekla tehdy. S Bastonem začala chodit v roce 2013, po třech letech se vzali a v létě 2018 se narodil syn Santiago Enrique Baston.