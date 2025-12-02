Mateřství ve třiačtyřiceti? Dokonalé načasování, pochvaluje si Eva Longoria

Eva Longoria (50) říká, že stát se matkou ve 43 letech pro ni bylo dokonalé načasování. S manželem Josém Bastonem má syna Santiaga, kterému je nyní sedm let. Hvězda seriálu Zoufalé manželky je přesvědčena, že právě pozdější věk jí umožnil vstoupit do mateřství se zkušenostmi a trpělivostí, které by dříve neměla.
Eva Longoria se synem na španělské pláži (2025)

Eva Longoria se synem na španělské pláži (2025) | foto: Profimedia.cz

Eva Longoria na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
Eva Longoria v Londýně (8. října 2025)
Eva Longoria na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)
Eva Longoria se synem na španělské pláži (2025)
„Když se stanete matkou po čtyřicítce, máte mnohem víc moudrosti a trpělivosti. Čtyřicet let se všechno točilo jen kolem mě. To bohatě stačilo, takže jsem opravdu požehnaná, že jsem měla své dítě později v životě. Cestovala jsem, udělala jsem vše, co jsem potřebovala pro svou kariéru,“ uvedla herečka.

„Teď je všechno, co dělám, jen třešnička na dortu – a můžu to dělat se svým synem,“ dodala s tím, že přijímá pouze takové pracovní nabídky, které ji skutečně naplňují, protože rodina je na prvním místě.

Americká herečka Eva Longoria na přehlídce L’Oreal na pařížském fashion weeku (23. září 2024)

„Moje rodina je mou prioritou, takže pokud na něco kývnu a vezme mi to čas, který bych mohla trávit s nimi, musí to být něco, co si opravdu užiju a s lidmi, se kterými opravdu chci pracovat,“ vysvětlila herečka, která se s manželem před lety odstěhovala z USA a nyní žije střídavě v Mexiku a Španělsku.

Eva Longoria byla třikrát vdaná. Jejím prvním manželem byl herec Christopher Tyler, kterého si vzala v roce 2002 a o dva roky později se s ním rozvedla.

Druhé manželství s basketbalistou Tonym Parkerem trvalo čtyři roky. Vzali se v roce 2007 a rozvedli v roce 2011. S žádným z prvních dvou manželů herečka děti neměla.

Eva Longoria s manželem a synem ve Španělsku (červenec 2024)

Později randila s několika partnery, jednoho z nich dokonce poznala v seznamovací show, kterou moderovala. Žádný vztah ale dlouho nevydržel, až v roce 2013 potkala prezidenta největší mediální společnosti v Latinské Americe, Josého Antonia Bastona.

„Jsem skutečně zamilovaná. Každý okamžik, který spolu strávíme, je jako požehnání,“ řekla tehdy. S Bastonem začala chodit v roce 2013, po třech letech se vzali a v létě 2018 se narodil syn Santiago Enrique Baston.

