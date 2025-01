Longoria: Manžel není mým nejlepším kamarádem. Je to jiný typ vztahu

„Rozesmívá mě, je to opravdu dobrý partner a podporuje mě ve všem, co dělám. Já podporuji jeho ve všem, co dělá. Nesoupeříme o zájem, ani o to být středem pozornosti,“ řekla Eva Longoria pro DailyMail.

Herečka přiznala, že manžel ji dokonce poprosil, ať ho nepřidává na sociální sítě. „Je za mě rád, když se objevím na červeném koberci. Ale je to jediné místo, které fakt nenávidí. Nesnáší Instagram. Říká: Prosím, nedávej mě na Instagram. Proto nikdy není na mých sociálních sítích. Jednou za čas se ho tam pokusím propašovat,“ vysvětlila.

Je to je také jeden z důvodů, proč je skvělým partnerem. „Je vlastně osvěžující být s někým, kdo nepotřebuje neustálé utvrzování typu: připomeň lidem, že jsme spolu, připomeň lidem, že musím být na červeném koberci. Je to prostě opravdu milý partner,“ dodala rodačka z Texasu.

Eva Longoria s manželem a synem ve Španělsku (červenec 2024)

Na otázku, zda je hereččin manžel také jejím nejlepším kamarádem, hvězda seriálu Zoufalé manželky odpověděla, že ne. „Já mám nejlepší kamarády. On tuto roli zastupovat nepotřebuje. Je to jiný typ vztahu,“ řekla Longoria.

Manželé se společně se synem Santiagem nedávno přestěhovali z Los Angeles do Španělska. Herečka už v roce 2022 získala španělské občanství, a to díky rodinným kořenům ve španělském městě Oviedo.

Longoria strávila celý svůj dospělý život v Kalifornii a nyní tvrdí, že její americká kapitola života už skončila. Časopisu Marie Claire prozradila, že v Los Angeles už dál žít nechce, protože se město mění.

„Prožila jsem tu celý svůj dospělý život. Ale ještě před pandemií se to tu měnilo. Atmosféra byla jiná. A pak přišel covid a ten to posunul ještě jinam,“ vysvětlila herečka, která se proslavila rolí Gabrielle Solisové v seriálu Zoufalé manželky.