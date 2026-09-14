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Eva Holubová ukázala manžela. Už ho mám tady, ku**vníka, napsala

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  10:38
Eva Holubová v Prostějově (18.července 2026)

Eva Holubová v Prostějově (18.července 2026) | foto: Zaorálková JanaČTK

Eva Holubová a její manžel Miroslav Zdeněk (2026)
Eva Holubová a její manžel Miroslav Zdeněk (2026)
Eva Holubová a její dcera Karolína Holubová na premiéře filmu Bardotky (14....
Herečka Eva Holubová se ohradila proti nepravdivé informaci, která o ní...
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Eva Holubová s humorem sobě vlastním reagovala na spekulace v bulváru, že jí byl manžel Miroslav Zdeněk nevěrný. Při té příležitosti sdílela pár fotek se svým chotěm. Pár tvoří od roku 1991, svatbu však měli až po téměř dvacetileté známosti v srpnu 2009, kdy se tajně vzali během pobytu v USA.

„Tak už ho mám tady, ku** vníka! Děkuju všem, kdo mi aktivně poslali článek o nevěře mého manžela. Zatím zapírá, útočíme na něho s Karolínou všemi směry, je rafinovanej, jenom se směje! Ale na mě si nepřijde! Budu teď ostražitá jako rys,“ začala Holubová svůj příspěvek na sociálních sítích.

„Mě ten pisálek přiřadil k Bobovi Kleplovi, ale ten je u nás povolenej. A pamatuješ Karle Zimo, měli jsme spolu poměr a ještě jsme se ani osobně neznali. Ale nevěra je pořád lepší, než zhoubná nemoc nebo dokonce úmrtí, to už mám obojí za sebou,“ narážela na bulvární články z minulosti.

Herečka dodala, že je zajímavé, jak se názor na nevěru s věkem mění. Tedy alespoň ona to tak má. „Už rozumím Mathilde Nostitzové, když jsme se bavily o konkrétním ‚zahnuti‘ jednoho našeho známého. Já jsem to tehdy plamenně odsuzovala, Mathilda mávla rukou: Ale prosím tě, skoro každý manžel měl někdy nějakou tu balerínu, hlavní je, jestli se na něho můžeš spolehnout, že tě nezradí v jakékoliv nouzi, ať už existenční nebo zdravotní. To by teprve byla nevěra,“ napsala Holubová a vyzvala fanoušky, aby jí dali vědět, jak toto téma vidí oni.

Eva Holubová a její manžel Miroslav Zdeněk (2026)

Herečka a výtvarník mají spolu dnes již dospělá třiatřicetiletá dvojčata, dceru Karolínu a syna Adama. Přestože byly spolu už do roku 1991, vzali se až v roce 2009. Svatba byla ve Spojených státech, kde byla Eva Holubová navštívit svého dlouholetého přítele režiséra Miloše Formana.

Svatba herečky byla překvapením i proto, že mnozí byli přesvědčeni, že je již dávno vdaná. Sama totiž o svém příteli, kterého potkala těsně po revoluci, mluvila vždy jako o svém muži. „Můj muž říká, že jsme si zbyli. Potkali jsme se na dně, unavení ze sebedestrukce, která se navíc pořád nedostavovala. Ve stavu, kdy jsme ani jeden už neměli důvod před sebou samými nebo před sebou navzájem něco předstírat,“ řekla kdysi herečka v rozhovoru pro iDNES.cz.

8. června 2022
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