Eva Herzigová promluvila o flirtu s DiCapriem i nevěře manžela

Eva Herzigová se v pořadu Belve rozpovídala o manželství s Ticem Torresem a o tom, proč skončilo. Zareagovala také na otázku moderátorky Francesky Fagnaniové ohledně údajného flirtu s Leonardem DiCapriem.
„Moje manželství už bylo u konce. S Leonardem tam bylo jedno… milé setkání,“ prohlásila. Dle supermodelky nešlo o nevěru ani o žádný milostný trojúhelník. I přesto tehdejší spekulace o jejich flirtu v devadesátých letech obletěly celý svět.
Herzigová prozradila, že když potkala DiCapria, vztah s bubeníkem kapely Bon Jovi už byl v troskách. S Torresem se vzali v roce 1996 a po dvou letech se rozvedli. Od roku 2003 tvoří pár s turínským podnikatelem Gregoriem Marsiajem, se kterým mají tři děti. V roce 2019 se vzali.
Moderátorka jí připomněla i starší fotografie, na kterých fotografové zachytili Marsiaje s mladou ženou, což tehdy vyvolalo spekulace o nevěře. „Kvůli takovým fotkám nestojí za to ničit něco důležitého. Když jsou ve hře děti, člověk musí bojovat,“ vyjádřila se k situaci supermodelka.
Přiznala, že ji víc než samotné snímky zraňovaly komentáře, které je provázely. K otázce věrnosti pak modelka dodala: „To žena si vybere, že bude provokovat, a muž je v tu chvíli slabý.“ Fagnaniová jí okamžitě oponovala, že to neodpovídá realitě.
Rodačka z Litvínova se vyjádřila také k dnešnímu světu modelingu. „Dnešní modelky nejsou topmodelky. Jsou to instagramové modelky,“ řekla. „Cindy, Linda, Naomi, Claudia, Kate a já… to byla jedna éra.“