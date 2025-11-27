Eva Herzigová promluvila o flirtu s DiCapriem i nevěře manžela

Autor:
Česká supermodelka a herečka Eva Herzigová (52) byla v letech 1996 až 1998 vdaná za bubeníka Tica Torrese (72). Nyní promluvila o údajném flirtu s Leonardem DiCapriem (51). Popřela, že by hollywoodský herec stál za rozpadem jejího manželství, a zdůraznila, že vztah byl u konce už před jejich setkáním.
Eva Herzigová

Eva Herzigová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Eva Herzigová a Leonardo DiCaprio
Topmodelka Eva Herzigová s partnerem Gregoriem Marsaiajem na návštěvě v Praze.
Eva Herzigová je stále atraktivní i po čtyřicítce.
Eva Herzigová (1973). Češka, která se prosadila v drtivé konkurenci topmodelek...
55 fotografií

Eva Herzigová se v pořadu Belve rozpovídala o manželství s Ticem Torresem a o tom, proč skončilo. Zareagovala také na otázku moderátorky Francesky Fagnaniové ohledně údajného flirtu s Leonardem DiCapriem.

„Moje manželství už bylo u konce. S Leonardem tam bylo jedno… milé setkání,“ prohlásila. Dle supermodelky nešlo o nevěru ani o žádný milostný trojúhelník. I přesto tehdejší spekulace o jejich flirtu v devadesátých letech obletěly celý svět.

Eva Herzigová. Ve světě vášně a poetiky kalendáře Pirelli bude českou stopou

Herzigová prozradila, že když potkala DiCapria, vztah s bubeníkem kapely Bon Jovi už byl v troskách. S Torresem se vzali v roce 1996 a po dvou letech se rozvedli. Od roku 2003 tvoří pár s turínským podnikatelem Gregoriem Marsiajem, se kterým mají tři děti. V roce 2019 se vzali.

Moderátorka jí připomněla i starší fotografie, na kterých fotografové zachytili Marsiaje s mladou ženou, což tehdy vyvolalo spekulace o nevěře. „Kvůli takovým fotkám nestojí za to ničit něco důležitého. Když jsou ve hře děti, člověk musí bojovat,“ vyjádřila se k situaci supermodelka.

Amber Valetta, Linda Evangelista, Cindy Crawfordová, Eva Herzigová a Claudia Schifferová (1996)

Přiznala, že ji víc než samotné snímky zraňovaly komentáře, které je provázely. K otázce věrnosti pak modelka dodala: „To žena si vybere, že bude provokovat, a muž je v tu chvíli slabý.“ Fagnaniová jí okamžitě oponovala, že to neodpovídá realitě.

Rodačka z Litvínova se vyjádřila také k dnešnímu světu modelingu. „Dnešní modelky nejsou topmodelky. Jsou to instagramové modelky,“ řekla. „Cindy, Linda, Naomi, Claudia, Kate a já… to byla jedna éra.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

Fotbalistka Alisha Lehmannová pózuje nahoře bez, fotkami pobláznila fanoušky

Fotbalistka Alisha Lehmannová potěšila fanoušky na Instagramu černobílými...

Švýcarská fotbalová hvězda Alisha Lehmannová (26) patří mezi nejvlivnější sportovní osobnosti na sociálních sítích, jen na Instagramu ji sleduje více než 16 milionů lidí. Její nejnovější série...

Eva Herzigová promluvila o flirtu s DiCapriem i nevěře manžela

Eva Herzigová

Česká supermodelka a herečka Eva Herzigová (52) byla v letech 1996 až 1998 vdaná za bubeníka Tica Torrese (72). Nyní promluvila o údajném flirtu s Leonardem DiCapriem (51). Popřela, že by...

27. listopadu 2025

Cibulkovou střídá Cibulková. Vilma teď potřebuje hlavně klid, míní Klára

Miroslav Etzler a Klára Cibulková v seriálu Polabí (2025)

Kvůli zdravotním problémům se tvůrci seriálu Polabí rozhodli vyměnit herečku Vilmu Cibulkovou. Nahradí ji kolegyně Klára Cibulková. Vilma v říjnu skončila v nemocnici, když se podle bulváru psychicky...

27. listopadu 2025

Stranger Things už v noci, čekání zkrátí kouzelné video. Jak se změnily slavné děti

Netflix ukazuje, jak se změnily hvězdy Stranger Things

Je to bezesporu jeden z největších seriálových fenoménů současnosti. Stranger Things měly premiéru v USA v roce 2016, v Česku se příběhu z městečka Hawkins dostalo velké pozornosti v roce 2019, kdy...

26. listopadu 2025  14:30

Cristiano Ronaldo a jeho láska Georgina si řeknou ano v katedrále na Madeiře

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo by se měli brát v srpnu 2026 v...

Cristiano Ronaldo (40) a jeho partnerka Georgina Rodríguezová (31) plánují svatbu na léto 2026 po fotbalovém mistrovství světa. Kde se budou brát? Podle informací deníku Jornal da Madeira by si jeden...

26. listopadu 2025  13:40

Zpívající lékař Marcell má ve Zrádcích šanci, kterou dosud nikdo neměl

Hudebník Marcell ve finále show Zrádci 2

Praktický lékař z Olomouce a zároveň zpěvák a producent Marcell může v posledním díle reality show Zrádci 2 řádně zamíchat dějem. Získal totiž výhodu, která tu ještě nebyla – stal se prorokem....

26. listopadu 2025  13:30

Jsem příbuzná se slavným básníkem, říká Miss Earth Natálie Puškinová v Rozstřelu

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Pořad moderuje...

Po zisku korunky světové královny krásy je Natálie Puškinová v jednom kole. V pořadu Rozstřel zavzpomínala nejen na finále Miss Earth 2025, kde porazila dalších 77 soutěžících. Blondýnka se po Tereze...

26. listopadu 2025

Hezucký děkuje za podporu. Připravuje se na odchod z nemocnice, prozradil Mareš

Patri Hezucký zdraví fanoušky z nemocnice v Benešově. (listopad 2025)

Leoš Mareš (48) se v Ranní show na Evropě 2 snaží fanoušky pravidelně informovat o zdravotním stavu svého parťáka a kamaráda Patrika Hezuckého (55), který už je týden hospitalizován. Podle posledních...

26. listopadu 2025  11:20

Fotbalista Villarrealu plánuje po roce randění svatbu s pornohvězdou Trumpovou

Teanna Trumpová

Hráč španělského fotbalového klubu Villarreal Nicolas Pépé (30) se kvůli svému milostnému životu ocitl pod palbou kritiky na sociálních sítích. Podle informací zahraničních médií se plánuje oženit s...

26. listopadu 2025  10:16

Pletky s princeznou Dianou i problém se snachou Letizií. Bývalý španělský král vzpomíná

Princezna Diana, princové Harry a William a španělský král Juan Carlos I. na...

Bývalý španělský král Juan Carlos, který v současnosti žije v exilu ve Spojených arabských emirátech, vydal novou autobiografickou knihu. V níž mluví o dlouhotrvajících sporech ve vlastní rodině....

26. listopadu 2025  8:55

Při dabování Angeliny Jolie musím dýchat smyslněji, přiznává Regina Řandová

Regina Řandová (2025)

Regina Řandová (58) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o dabování Angeliny Jolie a specifických požadavcích hollywoodských producentů. Herečka také popsala, díky jakým aktivitám se i po padesátce...

26. listopadu 2025

Dua Lipa mě rozhodila, mluvila jsem na ni česky a hledala Kazmu, vzpomíná Farna

Ewa Farna v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (25. listopadu 2025)

Držitelka absolutního České slavíka Ewa Farna (32) promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o svém životním zážitku, kdy ji Dua Lipa pozvala ke společnému vystoupení. Nabídku za ni přijala kamarádka...

26. listopadu 2025

Raději pracuji se ženami, nebaví mě poměřování pinďourů, říká Bořek Slezáček

Premium
Bořek Slezáček

Popularitu získal především díky rolím mafiánů a zločinců. On sám je ale jen jako grázly vidět odmítá. „Není nic jako bílý a černý, dobrý a špatný, jin a jang. Své negativní postavy nevidím jako...

25. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.