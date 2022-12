Syn má narozeniny jako Šebrle, rodil ho stejný doktor jako mě, říká Perkausová

„Jak zvládám roli maminky? Musím zvládat! Myslím, že dobře, už jsem se s tím popasovala, i když jsem měla dřív velké obavy, jak to všechno zvládnu. Nevěděla jsem, do čeho jdu, a říkala jsem si, jak budu koupat, jak půjde tohle a tamto. Nevěděla jsem absolutně nic, ale všichni mi říkali, že to přijde samo, a opravdu to tak je. Instinktivně člověk – maminka ví, co má dělat,“ řekla Eva Hecko Perkausová v pořadu Showtime.

Pan profesor Pařízek rodil kdysi moderátorku, teď i jejího syna, a dokonce i děti jejího moderátorského kolegy Romana Šebrleho. Syn Perkausové Killian se narodil právě na narozeniny bývalého českého atleta a olympijského vítěze v desetiboji z roku 2004.

„Je to tak, vyšlo to. Bylo docela vtipné, že když jsem ještě byla v práci, tak Roman vždycky říkal, že to zkrátka musí vyjít na narozeniny strejdy. A opravdu jsem mu poslala 26. listopadu fotku, když se malý narodil,“ směje se moderátorka.

„Roman mi hned psal, že to musíme zapít. Vyšlo to úplně nádherně. A vlastně i ta trojice, že pan profesor Pařízek rodil mě, děti Šebrleho, a moje dítě teď dokonce přišlo na svět na narozeniny Romana, to je neuvěřitelné,“ říká Perkausová, která vypadá pouhých jedenáct dní po porodu syna skvěle, i když přiznává, že toho moc nenaspí.

Malého syna Killiana ještě světu ukazovat nechce. „Je to tak. Říkala jsem si, že ho ještě takhle malého ukazovat nebudu, přece jen je mu zatím jen pár dní. Ale určitě přijde doba, kdy ho diváci uvidí,“ dodává s tím, že by synovi co nejdřív ráda porodila nejméně jednoho, ale lépe dva sourozence.

Eva Hecko Perkausová moderuje hlavní zprávy na CNN Prima News s kolegou Romanem Šebrlem. Proslavila se i díky TopStar magazínu a pořadu Showtime. Hrála ve filmech Modelky s. r. o. a Kameňák 4 a v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně. Od dětství se věnovala modelingu, fotila i pro Playboy a vystudovala vysokou školu zaměřenou na produkci.

Ivan Hecko, jehož si Eva vzala letos v lednu na exotickém ostrově, se narodil na Ukrajině. Do Česka se přestěhoval za otcem a bratrem v sedmnácti letech. Od mladí se věnoval muzice a sportu. Nyní podniká v oboru stavebnictví a development.