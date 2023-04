Vedle Evy je klid a harmonie. Věk neřeším, přiznal fotograf Třeštík

Co podle vás Český lev a český film obecně během tří dekád přinesli divákovi?

Tomáš Třeštík: To je celkem „tricky“ otázka. Asi nějaký vhled do toho, co se tady děje, co se točí, jak se vyvíjí česká kinematografie.

Je nějaký snímek, který vám utkvěl v paměti?

Eva Decastelo: Pro mě asi Je třeba zabít Sekala.

Tomáš Třeštík: Já budu odpovídat úplně debilně. Vždycky si vzpomínám jenom na ty máminy filmy, takže...

Takže Zkáza krásou?

Tomáš Třeštík: Spíš Katka. Ten je takový „můj“. Mám v tom takovou mlhu trošku. Já ty české filmy... Mně to tak vypadává. Ale, ty brďo, co mě hodně zaujalo? To takhle nevymyslím z hlavy...

Nevadí. Takže je to prostě tvorba vaší maminky?

Tomáš Třeštík: No. Jsem prostě takový synáček, který má rád maminku. (smích)

Vy jste se na lví večer hezky oblékli.

Eva Decastelo: Já mám šaty od návrháře Miroslava Michala Knota, čímž mu samozřejmě děkuji, že po dlouhé době nevypadám jako od kolotočů.

Tomáš Třeštík: Ve 45 letech mám poprvé v životě smoking na míru od kamarádů, který si říkají The Owners. Poprvé se cítím v obleku příjemně, takže je to pro mě velká změna. Doporučuju každému chlapovi, který nerad chodí v obleku, že to hodně změní.

Tomáš Třeštík a Eva Decastelo (Praha, 5. prosince 2022)

Měl jste nějaké narozeniny, ze kterých jste si dělal fakt těžkou hlavu, a teď už ten věk berete zlehka?

Tomáš Třeštík: Ne. Mně je věk teda úplně v pí*i. To asi budete muset vypípat. Já věk neřeším. Mně je to jedno. Mám pocit, že to je čím dál tím lepší, takže jsem se svým věkem úplně smířený a spokojený. Mám pocit, že každý rok se mám líp.

Taky vyznáváte tuto filozofii?

Eva Decastelo: Já mám pocit, že čím jsem starší, tím ten život je hezčí. Neměnila bych.

A teď, když jste se vzájemně našli, v čem je život lepší? Dovedete to popsat?

Eva Decastelo: V tom, že se člověk přijme takový, jaký je.

Tomáš Třeštík: Hele. Vedle Evy je hrozný klid a harmonie. V mnoha věcech se hrozně doplňujeme a je to prostě najednou všechno takové hezké.

Kdy jste se v životě naučili dělat ty změny? Báli jste se jich dříve?

Tomáš Třeštík: Neděláme úplně zásadní změny, že jsme se našli. Myslím si, že možná jsme měli partnery, kteří nějaké změny očekávali a my jsme jich nebyli schopní. Teď jsme se potkali tak, že ty změny možná navzájem po sobě nevyžadujeme. A proto to funguje?

Eva Decastelo: Uhm.

Co vy a životní změny?

Eva Decastelo: Co se týká změn, tak je potřeba je přijímat tak, jak přicházejí.

Toužíte po něčem zásadním, co máte teď před sebou, aby to vyšlo na jedničku?

Tomáš Třeštík: Spokojený vztah. Nebavíme se teď o hodinkách, autech a tak, že jo? (smích)

Jste tedy lidi, kteří nepotřebují ke štěstí vyloženě materiální věci, rozumím tomu správně?

Eva Decastelo: Takhle. Nepotřebujeme, ale můžeme... (smích)

Tomáš Třeštík: To už dost pletete. Ale ne. Vydržíme bez nich. A chtěli bychom klid. Po nějaké době si užít fakt hezký klid a klid na sebe.

K narozeninám žádná materialistická očekávání, jako třeba mívají chlapi nemáte?

Tomáš Třeštík: Já jsem dostal od Evy hrozně hezký dárek, který byl k Vánocům a k narozkám a kterým mi vyrazila dech. To mě hrozně dojalo. Ne kvůli tomu, co to bylo, ale ten příběh okolo toho a to, že ji to napadlo, že to zorganizovala. To byl materialistický dárek, který mě dojal k slzám, ale nemůžeme prozradit, co to bylo. To si necháme pro sebe.