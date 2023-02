Na botox chodím jednou ročně, snažím se udržovat, říká Eva Decastelo

Ačkoliv Eva Decastelo přiznává, že mnohdy neumí úplně ideálně kombinovat své oblečení, ve světě módy je jako doma, a to jako moderátorka nejrůznějších přehlídek. Sama ale modelkou na molu nikdy nebyla. „S mou výškou 158 cm modelku dělat nemůžete. My malé holky máme jiné proporce. Tam, kde mně začíná krk, tak tam končí nohy Diany Kobzanové,“ směje se.

Dodává, že malá postava je komplikací i v boji o udržení váhy. „U mě jako u mrňavé holky se každé kilo navíc projeví jako deset kilo navíc u jiných lidí,“ vysvětluje v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Se svým přítelem fotografem Tomášem Třeštíkem jste se nedávno vrátili z dovolené z Ománu. Kolik jste tam toho spolu nafotili?

Šlo o naši první společnou dovolenou, bylo to hodně fajn. Zjistili jsme, že jsme schopni spolu být takhle intenzivně 24 hodin denně a všechno je v pořádku. Tím, že jsem pracovala jako šéfka fotoprodukce a pak coby fotoeditorka, tak mám pochopení pro fotografickou duši, tak kdykoliv se Tomáš zastavil a fotil, protože tam byl pracovně, tak ocenil, jak jsem vycvičená, že mu nechávám čas a prostor a umím uhnout z fotky, abych nerušila kompozici. Takže mám určité dispozice být partnerkou fotografa.

Tomáš pochází z umělecké rodiny, maminka je známá režisérka Helena Třeštíková a otec Michael Třeštík architekt, publicista a dokumentarista. Jak vás tato bezesporu slavná rodina přijala?

Z mého pohledu mě přijali moc hezky a mile a ono to ani jinak nejde, protože celá rodina je moc milá. A jsem tam samozřejmě nejmenší, ale na to jsem zvyklá.

O kolik je Tomáš vyšší?

To vůbec nevím, ale vzhlížím k němu.

Tomáš nedávno prohlásil, že do vás byl zakoukaný už před dvaceti lety, ale tehdy mu vás přebral Matěj Ruppert z Monkey Business. Myslíte si, že to je osud, že jste se teď dali po letech dohromady?

Asi bych tomu neříkala osud, protože jsme spolu krátce. Zeptejte se mě za deset let, jestli spolu budeme, pak budu moci odpovědět, jestli je to osud. My se s Tomášem známe mnohem delší dobu. Dělala jsem mu produkční jeho úplně první knížky, a pamatuji si, jak mě strašně štval. V té době ještě studoval na FAMU a jak byl umělec a rozlítaná duše, tak moc nedodržoval termíny, a uhnat ho v dopoledních hodinách byl nadlidský výkon. On si to samozřejmě nepamatuje. (úsměv)

To je tak dvaadvacet let. Ale musím říct, že za tu dobu evidentně ušel dlouhou cestu, protože je nesmírně spolehlivý, pečlivý, dochvilný… což mě fascinuje u každého člověka, protože sama nesnáším nedochvilnost nebo nedodržování slova, protože mi to přijde nefér k těm ostatním, jako nevážení si času a práce ostatních lidí. Je hodně hezké vidět, jak Tomáš ty věci dodržuje, jak je schopen s tím časem pracovat, tak, aby splnil vše, co slíbí.

Tomáš Třeštík a Eva Decastelo (Praha, 5. prosince 2022)

Takže jste si na sebe museli počkat, protože před těmi lety by to asi neklaplo…

Já bych ho asi zabila.

V současné době vás kromě moderování a hraní vídáme na předních stránkách časopisů, teď nedávno jste fotila pro magazín Kondice, takže se nabízí otázka, v jaké jste momentálně kondici?

Jsem v kondici, které říkám „mladá z posledních sil“. Snažím se udržovat, ale některé věci jsem už vzhledem k věku vzdala. Jsem raději, když je mi hezky, než abych se stresovala. Když si chci něco dopřát, ať už se to týká volného času nebo jídla, tak si to prostě dopřeji.

Co všechno děláte pro to, abyste ve svém věku byla kočka?

Mám svoji paní doktorku, která kromě toho, že mi kontroluje mateřská znaménka, je to uznávaná dermatoložka, tak mi dělá zhruba jednou za rok botox. Má totiž cit, a protože jsem herečka a moderátorka, tak potřebuji mít mimiku, a to ona umí, dělá to minimálně. Na druhou stranu to nechci tajit a tvrdit, že jsem přírodní. Někdo umí stárnout bez pomoci, ale já jsem ráda, že si takto můžu aspoň trochu vypomoct. Další věcí, kterou pro sebe dělám, je to, že už nejsem ochotná si na sebe napatlat cokoliv a jíst cokoliv. Snažím se jíst méně a kvalitně. Starat se o sebe zvenku i zevnitř.

Jste štíhlá, co vám nejvíce funguje při hubnutí?

Jsem ale mrňavá, takže u mě se každé kilo navíc projeví jako deset kilo navíc. Nejvíc mě udržuje ve figuře pravidelné otužování a málo práce. Protože když mám práce hodně, tak jím v noci na benzinkách a jím na rautech. Mám totiž extrémně vycvičenou slabou vůli a tyhle svody jídel nedávám. Kdežto když mám málo práce a jsem doma a mám čas, tak si kvalitně uvařím, jdu si zaplavat a v noci nejím. Ale jak jsem říkala už na začátku, už se nestresuji, takže když na něco mám chuť, tak si to dám a opravdu si to vychutnám.

Dělala jste někdy modeling?

Dělala jsem spíš takovou pseudo fotomodelku pro magazín Dívka nebo pro Bravíčko a podobně, protože s mou výškou 158 cm modelku dělat nemůžete. My malé holky máme jiné proporce, tam, kde mně začíná krk, tak tam končí nohy Diany Kobzanové. Nikdy nebudu ta krásná, štíhlá, vysoká laň, na které modely vypadají nádherně.

Jaká móda vás baví?

Baví mě všechna móda, bohužel (smích), a proto mi to občas nesluší, protože neumím kombinovat oblečení. Navíc jsem taková cirkusová holka, jakmile to má flitry a je to hodně výrazné, tak se mi to líbí a pak v tom vypadám jak disko koule. Většinou mi to ale dojde, až vidím módní policii a mám tam za pět.

Co nejraději nosíte?

Když jdu do společnosti, tak ráda experimentuji. Našla jsem tu odvahu si nedělat hlavu právě třeba z té módní policie. Osmany Laffita, kterému moderuji jeho talk show, tak vždy říká, že módní policie je nesmysl, že když se do něčeho oblečete, a je úplně jedno do čeho, a podíváte se doma do zrcadla a cítíte se v tom hezky, tak to je to pravé oblečení pro vás. To, co si o tom myslí ostatní a jak to vidí ostatní, je jejich problém.

Doma jsem jednu dobu nosila džíny a tričko, pak byl covid, tak to byly tepláky. Teď nosím kalhoty a k nim střídám volnější vršky a k nim nějaké kecky, které mám od Tomáše Třeštíka, jenž má na rozdíl ode mě skvělý vkus na všechno. Na umění, na hudbu, na technologie i na módu. Tomáš mi vysvětlil, že tenisky jsou zásadní kousek v oblékání, tak mám doma asi šestery a ty střídám k různým typům oblečení.

Eva Decastelo ■ Narodila se 12. září 1978 v Litoměřicích. Vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením na rodinné obory.

■ Od svých 14 let se začala věnovat modelingu, natáčení reklam.

■ S divadlem začala v roce 1997 v komedii Jana Krause Nahniličko, moderovala řadu televizních i rozhlasových pořadů včetně reality show Big Brother. Věnovala se také produkci či fotoeditování. ■ Zahrála si v řadě seriálů, hlavně ve Slunečné, Ohnivým kuřeti či v Ulici. Objevila se též ve filmech jako Promlčeno, Špindl 2 či Román pro pokročilé.

■ Objevila se také v zahraničních produkcích, jako byl seriál Immortal s Lorenzo Lamasem.

■ Jejím manželem byl od roku 2009 René Decastelo, s nímž má dvě děti, Michaela a Zuzanu. Vloni se dvojice rozešla, v současnosti je partnerem Evy fotograf Tomáš Třeštík.

■ Nyní se věnuje především moderování a herectví.

Ve kterém historickém období byste se, co se oblékání týče, cítila nejlépe?

Život v jiné než této době bych určitě neměnila, ale pokud by se mohla kombinovat móda korzetů a k tomu třeba kalhoty, tak to by se mi líbilo hodně. Protože bych už nemusela řešit tlustší období, protože v tom korzetu sice holky občas omdlévaly, ale měly vždy štíhlý pas. Mně se ho občas nedaří najít.

Máte nějakou módní ikonu?

Hodně mě baví, jak chodí oblékaná Simona Krainová, Tereza Maxová nebo Martina Šmuková.

Jste velmi aktivní na Instagramu. Co vás na něm nejvíc baví?

Instagram je součást mé profese. Mám ráda lidi, baví mě interakce s lidmi a baví mě, že třeba pomocí Instagramu můžu zvát lidi do divadla. Na druhé straně tam mám i komerční spolupráce, ale jsem ráda, že na tom finančně nejsem závislá, takže mi to dává i jistou svobodu.

Stíháte vůbec relaxovat?

Relaxuji v práci, mám neuvěřitelné štěstí, že dělám to, co mě baví. Každá z těch prací, kterou dělám – produkce, moderování, hraní v divadle, tak mě nabíjí, u všeho se publikum směje. Kdybych byla rentiér, tak bych to dělala i zadarmo. Je to skvělé.

Děti jsou teď v tom období zvaném „teenage“. Berou vás stále jako mamku, nebo jste spíš jejich parťák?

Já doufám, že jsem maminka i parťák, ale v tomto období si každé dítě hledá vlastní směr a myslím si, že rodič by měl teď fungovat jako podpora životních funkcí a poradce, pokud bude požádán. A protože můj expartner je skvělý táta, tak si děti užívají čas se mnou i s ním.

Držíte se nějakého životního motta?

Já vlastně žádné motto nemám, jenom chci být šťastná.