Eva Decastelo a René se k sobě vrátili. Nevylučují ani svatbu

Jeho matka Štěpánka Decastelo rovněž na křtu nechyběla, ale to není ani zdaleka celý výčet propleteného klanu Decastelo. Elias je už ženatý, takže se dostavil i se svojí manželkou Kristínou. S dredy na hlavě by v něm podobnost s Reném hledal málokdo. Zatímco Elias má nějaké kilo navíc, René dvacet kilogramů zhubl. „Máme v rodině cukrovku, tak jsem ze zdravotních důvodů držel dietu,“ vypráví.
Elias má třiadvacet let, vystudoval grafiku a design, ale posledních devět měsíců trávil s manželkou v Norsku, kde pracoval v továrně na zpracování masa. A podle všeho se brzy na cesty vypraví znovu. Vnouče, které by potěšilo jeho vlastní i nevlastní matku, tudíž hned tak nebude. „Určitě bychom byly se Štěpánkou hodně mladé babičky, ale nevadilo by mi to,“ říká Eva Decastelo.
Právě její zásluhou rodina navzdory bouřím, kterými prošla, funguje a drží při sobě. S Eliasem má skvělý vztah, protože jako dítě býval často u ní a Reného. Starala se o něj jako o vlastního, tudíž o ní nikdy nemluvil jako o maceše. „Zato mi občas řekne, že jsem hobit, tím že jsem z rodiny nejmenší,“ usmívá se Eva.
Ta dokázala nemožné, protože nejen že nikdy nezanevřela na první ženu Reného Decastela, ale vzala na milost i tu, která jí rozbila manželství – Evu Korniovou Jung. Ta má čtyři děti a byť s Reném nežila dlouho, přesto je scenárista ze svého života nevytěsnil a Eva tuto skutečnost přijala naprosto přirozeně. Osmnáctiletou Sáru Procházkovou, kterou má Jung s jedním ze svých bývalých partnerů, pozvali společně na křest Reného knihy.
Eva Decastelo je svojí smířlivou povahou proslulá. „Důležité je nebýt kráva. Rodina je základ a bude s vámi po celý zbytek života, tomu se nevyhnete. Takže je třeba to akceptovat. Samozřejmě, pokud není kráva, či blbec na té druhé straně, dost to pomáhá. A když už to štěstí nemáte, tak aspoň nebuďte za krávu vy. To, co se děje na opačné straně, už není váš boj,“ radí, jak postupovat v těžkých situacích, které poznala na vlastní kůži.
Detektivku, kterou René napsal na pozadí skutečných událostí, dal nejprve přečíst Evě a pak Haně Třeštíkové, sestře fotografa Tomáše Třeštíka, se kterým jeho exmanželka po rozvodu nějakou dobu chodila. A to je další plus Evy. Hanu si ponechala ve svém životě jako kamarádku. Na sociálních sítích ale podporovala i jejího bratra, když si našel mladou lékařku a opustil ji. Prostě zášť je to poslední, čím by se moderátorka a příležitostná herečka užírala.
Hana pak dala Renému několik podnětných připomínek, které rád akceptoval. Vůbec ho to neuráželo. „Vždyť já žádné ego nemám, já jsem spíš takový miláček, aspoň to všichni o mně říkají,“ prohlásil odzbrojujícím způsobem.
Detektivku Sběratel dívek zasadil do osmdesátých let a předobrazem mu byly reálné postavy i příběhy. „Vycházel jsem z vyprávění svého známého, kterému jsem slíbil, že jeho informace nebudu zveřejňovat dřív, než zemře. Je to o únosech a vraždění dívek. V rámci nějakého politického klidu je ale vyvíjen na vyšetřovatele tlak, aby to vypadalo, že ta děvčata jenom utekla z domova,“ přibližuje děj svojí knihy. „Hlavní postavou je žena - vyšetřovatelka, což v té době nebylo úplně běžné.“
A i ta má svůj reálný předobraz. „Jedna moje známá, která se nakonec věnuje práci v médiích, coby dcera vlivného důstojníka Veřejné bezpečnosti chtěla dělat vyšetřovatelku. On byl proti tomu, ale nakonec jí dal svolení a doporučení, jenomže pak jí řekl, že chce, aby se vdala a měla děti. A můj příběh začíná ve chvíli, kdy se tato žena vzepře a odmítne se vdát, takže je za trest převelena na Vysočinu,“ říká Decastelo. V hlavě už spřádá scénář k seriálu podle této knihy, přičemž napsané má už i její pokračování. To vyjde na podzim.
Literární talent zřejmě zdědila po Reném jeho dcera Zuzana, která by se ráda dostala na filmovou školu. Talentovou část zkoušek už má za sebou. „Asi v ní něco je. V rámci seminárky do školy napsala scénář a překvapivě mě bavil, když jsem ho četl. Nebylo třeba ho nijak upravovat a ona ani nemá ráda, abych se jí do toho montoval,“ říká René.
Michael chodí na gymnázium a do budoucna by rád studoval v zahraničí. „Baví ho fyzika, chemie, matematika a historie,“ prozrazuje jeho matka Eva Decastelo.
Zuzana se stejně jako dříve její otec věnuje navíc basketbalu. „Hraje za klub Tygři Praha, minulý rok byli na na mistrovství republiky v juniorech třetí a letos jsou opět nominovaní. Za pár dní je čekají další zápasy,“ prozrazuje Eva.
Je na své děti pyšná, ale spíš na to, že z nich vychovala slušné lidi, jak doufá. Jestli rodinu stmelí definitivně a vstoupí s Reném opět do manželského vztahu, sama ještě neví. „To se uvidí,“ odpovídá na stejnou otázku tajuplně René.
1. prosince 2025