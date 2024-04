Úzkosti se objevily ve třinácti. Pak přišly panické ataky, říká Eva Burešová

Dalo by se říct, že teprve teď se ukáže, jak to Evě Burešové s šéfkuchařem olomoucké restaurace Entrée Přemkem Forejtem funguje. Víc času, který spolu stráví, poté, co jí skončí povinnosti na Primě, by mohlo logicky přinést víc konfliktních situací. Ale herečka se nebojí. „Nám to klape dobře. My to nemáme tak, že bychom spolu vůbec nebyli, protože nám v tom naše práce brání. Vidíme se každé ráno, každý večer a víkendy máme samozřejmě volné. Spíš se bojím jiné věci. Jestli bez té televize dokážu být, jestli mi nebude chybět,“ říká upřímně Eva Burešová.

S Primou je svázána osm let. Točila Modrý kód, pak Slunečnou a nedávno oslavila s kolegy a štábem natáčení dvoustého dílu seriálu Zoo. Až skončí, nebude nic. „Ozývají se mi z různých televizí a jsem za to velmi vděčná. Ale řekla jsem si, že si dám rok pauzu a pak uvidím. Sama jsem zvědavá, jestli nepřijde do té doby nabídka, která mě tak odrovná, že hodím celou roční pauzu za hlavu. Může se stát cokoliv,“ prozradila.

Přemek Forejt a Eva Burešová (Praha, 30. září 2023)

S rukama v klíně ale sedět nezůstane. Bude hrát jako dosud v Hudebním divadle Karlín, kde o prázdninách začne zkoušet nový muzikál. K tomu vydává desku a chystá další zajímavosti. „Měla jsem nabídky i z jiných divadel ale hodně jsem je odmítala. Nebyla mezi nimi taková, která by mě zásadně oslovila. A taky jsem se snažila koncentrovat na televizi. Natáčet hlavní roli v seriálu a souběžně zkoušet velkou postavu v muzikálu prostě nejde,“ míní.

Šestiletého Nathaniela Adama Salvatore Krásného má herečka s muzikantem. Rok po jeho narození se ale rozešli, takže na jeho výchovu zůstala sama. Druhého syna, Tristana Williama Forejta, přivedla na svět před necelými dvěma lety. Přesto nemá pocit, že by sobě nebo jim něco dlužila.

„Ono to tak možná nevypadá, ale jsem s dětmi každou volnou chvíli a věnuji se tomu na sto procent. I když jsem někdy hotová a vyšťavená, nedovolím si to s nimi neužít. Když přijdu z práce po dvanáctihodinové směně, mám další několikahodinovou šichtu s nimi. Učíme se, děláme úkoly, čteme, malujeme si…. Mám to strašně ráda a snažím se být v tu chvíli naprosto koncentrovaná a pozorná. Mám v sobě pořád spoustu energie, což je asi výhodou,“ říká.

Jenomže i Evu Burešovou dostihly problémy, které trápí spoustu umělců – úzkosti a panické ataky. Musela vyhledat odbornou pomoc. „Úzkosti se u mě objevily poprvé ve třinácti. Pak přišly panické ataky. Nedokázala jsem opustit byt, jak byly silné. A trvalo to dlouho, i několik měsíců,“ přiznává.

Přesto si nemyslí, že by se v uplynulých letech pracovně přepínala. „Ty dvanáctihodinové natáčecí směny nejsou pokaždé. Měla jsem štěstí, že jsem to mohla mít tak, že jsem Náťu ráno vždycky odvezla do školy, pak jsem točila, vrátila se domů a byla už jen s dětmi. A o víkendech nepracuji vůbec, ty jsou pro mě posvátné,“ prozradila.

Teď z tohoto kolotoče vypadne a přemýšlí nad tím, jestli bude moci po tak dlouhé pauze posléze do celého procesu bez problémů zase naskočit. „Za ta léta se mi podařilo paměť tak vytrénovat, že se text naučím lusknutím prstu. A stejně tak ho z paměti vytěsním. Přijedu do maskérny, tam dostanu štos textů, a než jdu na plac, tak je umím. Takže jsem přemýšlela nad tím, jaké to bude, až ta paměť nebude takhle vycvičená, jestli se mi ta schopnost pak vrátí, ale doufám, že jo,“ věří.

Mohla by se učit kuchařské recepty, aby si mozek dál trénovala, ale do toho se jí nechce. „Kdepak, od toho je doma Přemek, já jsem spíš na studium esenciálních olejů a čajů. Hodně mě to začalo zajímat. Takže, jak se správně připravují čajíčky, to ano. Ale vaření? Přemkovi to jde moc dobře a ještě u toho skvěle vypadá. Ráda se na něj koukám, když pro nás něco připravuje,“ pochlubila se.

Několikrát už navštívila i jeho olomouckou restauraci Entrée, ale dala si pouze kávu a dezert. Přesto má přehled o její nabídce. „Spoustu těch menu a receptů, co tam Přéma vytváří, vaří nejprve doma, takže jsem první, na kom je testuje,“ přiznává s tím, že sice jí hodně a ráda, ale taky se dost pohybuje. „Jinak bych asi vypadala jinak.“

Sny si prý plní průběžně a rozhodně k nim nepatří měsíční dovolená u moře, kterou si kvůli natáčení zatím nemohla dopřát. „Nejradši jsem se svými dětmi. Strašně se těším z toho, že už je hezky a můžeme být venku na kolech a na motorkách, To mě strašně baví, nic jiného nepotřebuji. Když mám kolem sebe svoje děti a rodinu, jsem nejšťastnější,“ řekla a dodala, že děti mají zatím odrážedla a dětská kola, ale Přemysl vlastní několik motorek. Eva ho ale následovat nebude. „Řídit motorku bych se bála.“