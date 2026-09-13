Ester Geislerová oznámila fanouškům, že je vdanou paní. V instastories přesdílela snímky fotografky Kristýny Poliček. Nevěsta měla jednoduché bílé šaty, závoj a květinový věnec. Ženich si k bílé košili vzal kalhoty a vestu a klobouk s pírkem. Na záběrech jsou vidět i jiné tradiční svatební zvyky. Oddávajícím byl párový terapeut, lektor a spisovatel Honza Vojtko.
S novinkou o sestřině svatbě se pochlubila v příbězích také herečka Aňa Geislerová. Na jejím videu jsou vidět novomanželé, kteří přichází po polní cestě.
Ester Geislerová a Martin Krupa se poznali v roce 2020 při natáčení seriálu Anatomie života. Herečka později přiznala, že si zprvu myslela, že je její budoucí partner skutečný záchranář, protože se při natáčení objevovali i opravdoví zdravotníci. Krupa zase vzpomínal, že si Ester Geislerovou hned po seznámení vyhledal na internetu a kvůli neaktuálním informacím se nejprve domníval, že je stále vdaná.
K zásnubám došlo 1. února 2025 během společné cesty po Brazílii. Krupa požádal partnerku o ruku ve Vale da Lua neboli Měsíčním údolí. Prsten s akvamarínem, turmalínem, granátem a ametystem u sebe předtím několik dní tajně nosil. Podle Geislerové byl při žádosti o ruku tak nervózní, že krabičku s prstenem nejprve otevíral ze špatné strany.
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Ester Geislerová se zasnoubila v Brazílii. Prstýnek nosil pět dní, popsala
Ještě několik měsíců po zásnubách přitom pár tvrdil, že se svatbou nespěchá. „Zatím ji neplánujeme, jsme zasnoubení,“ říkala Geislerová loni v létě s tím, že si chce nové období vztahu hlavně užít.
Partnera už tehdy přijala i její rodina. Herečka uvedla, že od svých dvojčat dostala pro vztah s Krupou „požehnání“. Martin si podle ní její tehdy dospívající děti získal mimo jiné tím, že jim vařil.
Pro Ester Geislerovou je současný sňatek druhým manželstvím. Poprvé se vdávala už ve 21 letech za filmového architekta Jana Kadlece. Krátce poté se jim narodila dvojčata Jan Etienne a Mia Rosa, kterým je dnes 21 let. Manželství po osmi letech skončilo.
O vztahu s Krupou Geislerová v minulosti mluvila jako o partnerství, které jí přineslo větší klid a harmonické zázemí. „Skoncovala jsem s ponocováním. Martin měl na mě pozitivní vliv,“ prohlásila.
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5. července 2026