„Tak. A teď vás budeme s láskou spamovat. Po skoro šesti společných letech jsme si uvědomili, že tohle není jen tak. Že se spolu pořád cítíme tak dobře, pořád se spolu smějeme a že chceme před svými nejbližšími …svědky našich životů…říct nahlas, že to myslíme vážně. Že se opravdu moc milujeme. A tak jsme si to řekli,“ začala Ester Geislerová svůj příspěvek na Instagramu.
Obřad vedl jejich blízký člověk, párový terapeut, lektor a spisovatel Honza Vojtko. Všechno se odehrálo na místě, které mají novomanželé rádi – v Ubytování na poli ve Staré Červené Vodě.
„A zapojili se úplně všichni. Našli jsme si dub, který se nám líbil, a jenom my dva jsme ho společně ozdobili barevnými pentličkami – díky nakladači a klukům Nátrům! Pentle potom během obřadu vesele vlály ve větru… Celou dobu to vypadalo, že bude strašné počasí. Ale ve chvíli, kdy jsme ho potřebovali, se v mracích otevřelo nádherné slunečné okno! Některé věci se, když jsou na správném místě, začnou dít skoro samy,“ napsala.
Poděkovala také dalším lidem, který se svatbou pomáhali. „Děkujeme, že jsme právě tady mohli oslavit naši ceremonii lásky. Děkujeme všem, kteří naslouchali každému jednotlivému hostovi – i těm, kteří s námi nemohli být fyzicky,“ uvedla s tím, že úplně nejdůležitější poděkování patří jim dvěma navzájem.
„Ester děkuje Martinovi, protože většinu věcí zorganizoval, odmakal a celý týden tady dřel od rána do večera. Nesmírně si ho váží a moc ráda s ním půjde dál životem. A Martin děkuje Ester za to, jak je skvělá a úžasná. Chce jí říct, že ji miluje a že si nesmírně váží našeho vztahu, který tolik miluje. Milujeme se, máme se rádi a chceme spolu být a jít dál životem. Děkujeme všem, kdo u toho byli a stali se toho svědky,“ dodala.
Ester Geislerová a Martin Krupa se poznali v roce 2020 při natáčení seriálu Anatomie života. Herečka později přiznala, že si zprvu myslela, že je její budoucí partner skutečný záchranář, protože se při natáčení objevovali i opravdoví zdravotníci. Krupa zase vzpomínal, že si Ester Geislerovou hned po seznámení vyhledal na internetu a kvůli neaktuálním informacím se nejprve domníval, že je stále vdaná.
K zásnubám došlo 1. února 2025 během společné cesty po Brazílii. Krupa požádal partnerku o ruku ve Vale da Lua neboli Měsíčním údolí. Prsten s akvamarínem, turmalínem, granátem a ametystem u sebe předtím několik dní tajně nosil. Podle Geislerové byl při žádosti o ruku tak nervózní, že krabičku s prstenem nejprve otevíral ze špatné strany.
Pro Ester Geislerovou je současný sňatek druhým manželstvím. Poprvé se vdávala už ve 21 letech za filmového architekta Jana Kadlece. Krátce poté se jim narodila dvojčata Jan Etienne a Mia Rosa, kterým je dnes 21 let. Manželství po osmi letech skončilo.
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28. srpna 2024