Erin Doherty, která v seriálu Koruna ztvárnila mladou verzi princezny Anny, o svém vztahu mluvila s Fearne Cottonovou v podcastu Happy Place.
„Jsem strašná romantička. Nesnášela jsem to každodenní loučení na konci každého dne. Jsem v tom hrozná,“ směje se. „Lidi říkají, že je to v případě leseb takové klišé, že se hned nastěhují k sobě, tak jsme se to snažily vydržet co nejdéle. Ale já jsem si říkala, že už je vážně na čase.“
S přítelkyní Sinead Donnelly, která žije v severním Londýně, tak nakonec rozhodla prostá potřeba společného života. „Snažila jsem se, aby to bylo klišé co nejméně, ale prostě ji miluju. Takže jsem se k ní nastěhovala na začátku (loňského) roku a tím začal nejšílenější rok mého života,“ říká herečka.
Erin Doherty nedávno získala svou první cenu Critics Choice Award v Los Angeles pro nejlepší herečku ve vedlejší roli, a to za svou roli ve filmu Adolescence.
Než se přestěhovala, pobývala v hrabství West Sussex u své starší sestry, herečky Grace Doherty. K ní odešla bydlet po určitých nesnázích ve svém předchozím životě. „Byla jsem na skutečném rozcestí v životě, a do toho mi sestra říká: pojď bydlet ke mně,“ popsala. „Mám ji hrozně moc ráda,“ říká o své sestře. „Je to moje záchranná síť, moje nejlepší kamarádka. Je prostě všechno.“
A právě v této době – konkrétně v roce 2017 při práci na hře The Divide od Alana Ayckbournea – se Erin seznámila se Sinead. Ta měla čerstvě za sebou rozchod s herečkou Sophie Melvillovou, s níž byla pět let. Erin a Sinead spolu zprvu jen randily a jezdily se navštěvovat, ale brzy se ukázalo, že chtějí více. „Ačkoli miluju nasednout do vlaku na cestu za ní a trávit čas v Londýně, došlo mi, že se vedle ní chci i probouzet. Je to přirozený vývoj,“ uzavírá Erin.