Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama

Autor:
  9:42
Jeden film - Milion, ve kterém hraje, právě vstoupil do kin a druhý - Šviháci tam doputuje začátkem příštího roku. Oba jsou komediemi, stejně jako byl seriál Most!, který Eriku Stárkovou „udělal“. Herečka si je vybírá cíleně, byť by se nebránila i hlubším počinům.
Erika Stárková (5. listopadu 2025)

Erika Stárková (5. listopadu 2025) | foto: © Bontonfilm

Erika Stárková v Show Jana Krause (29. ledna 2025)
Erika Stárková v Show Jana Krause (29. ledna 2025)
Herečka Erika Stárková
Erika Stárková (Praha, 23. března 2019)
31 fotografií

„Chci brát role, které nesou světlo. Myslím si, že naše planeta a současná doba si o to říkají. Teď se točí hodně kriminálky, různá dramata, ale společnost podle mě potřebuje spíš povznášet než stahovat nějakým způsobem dolů,“ říká herečka.

Proslavil ji seriál Most!, v němž hrála transženu Dášu, ale taky divadelní představení Lazarus. Za svoji roli dostala cenu Thálie. „To bylo velmi vtipné, že právě já nadvakrát vystudovaná činoherní herečka – z konzervatoře a pak z JAMU – mám Thálii v oboru muzikál. Ale k hudbě jsem vždycky tíhla, tak jsem moc ráda, že jsem dostala roli, ve které můžu zpívat a hrát zároveň. Je to krásná niterná věc,“ vyznala se.

Erika Stárková v seriálu Most! (2019)

Zpíváním se živí stejně jako hraním. Navíc moderuje. Nedávno například předávání výročních cen za architekturu.

K hereckým nabídkám přistupuje opatrně. „Nevím, jestli bych šla do nekonečného seriálu. Když máte malé dítě, nemůžete brát role, kde točíte třicet dní v měsíci a do toho ještě hrajete divadlo. Ale každopádně jsem za nabízenou práci vděčná,“ říká herečka, která se v minulosti živila i hlídáním dětí.

Celovečerní snímek Milion – stejně jako Šviháci – jsou komediemi. Těch se v současné době točí daleko víc než filmů s obsahem k zamyšlení. Ale Stárková to vítá. „Každý herec potřebuje práci a ne každý se dostane k natáčení, které nese velkou hloubku a poselství. Přitom živit rodiny musíme. A jsou lidi - diváci, co se chtějí jenom smát, nepotřebují se dostávat do nějakých hloubek a dramat,“ vypráví.

Erika Stárková ve filmu Milion (2025)

V komedii Milion je její Lída stejně jako další členové rodiny motivována zplodit dítě. Odměnou by jí mělo být milion euro. „V reálném životě si vůbec nedovedu představit, že bych otěhotněla jenom proto, že by si to přál můj otec a dal mi za to miliony. Je to povrchní. Bez pokory a hloubky k životu, ale ve filmu s tím problém nemám,“ říká o své roli.

Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!

„O mém právu být ženou-matkou rozhoduji jen já a Bůh. A hlavně ta duše sama, co se rozhodne růst v ženském těle a přijít na svět ve fyzické podobě. Hlavně, co by člověk s těmi penězi dělal? To je obří suma. Na takovou částku už musíte být vyzrálá osobnost, abyste s tou obří energií peněz uměla nakládat,“ vysvětluje.

„Jediné, co mě napadá jako užitečné, je koupit si půdu, na které bych si mohla pěstovat vlastní potraviny,“ říká herečka, která preferuje alternativní způsob života. Tím spíš, že se v minulosti potýkala s rakovinou štítné žlázy a lymfatických uzlin.

Se svým bývalým partnerem Césarem Chunkem má tříletou Almu. On žije momentálně ve Švýcarsku, ona s dcerou tady. Komunikují spolu anglicky, ale ke španělštině, kterou mluví peruánský hudebník, má herečka silný vztah.

„Koukám na španělské seriály, miluju jejich herečky. Vidím, jak neuvěřitelně tam zacházejí s kamerou, se střihem a světlem. Máte pocit, že se díváte opravdu na umění,“ popisuje.

Ráda cestuje a poznává nové kultury. Nedávno objevila Lázně Piešťany u slovenských sousedů. Přivedlo ji tam natáčení filmu Šviháci. „Mám pocit, že jsem nedělala nic jiného než pila lázeňský pramen a byla naložená v koupelích. Všem doporučuji, aby si tam zajeli, protože je to skutečně zážitek a hezké město,“ vzpomíná

Herci komedie Šviháci pokřtili plakát symbolicky minerálním pramenem z Piešťan, kde se film natáčel. (5. listopadu 2025)

Její postava Kláry ve Švihácích je manželkou Ondřeje, kterého hraje Tomáš Jeřábek. „Ona ho škrtí, nevěří mu a chce ho mít jenom pro sebe. Je to prototyp žárlivé ženy,“ popisuje Stárková. „Moc chlapům nevěřím, vždycky si je chci dát tak trochu na vodítko, tak jsem byla ráda, že konečně je to legitimní a můžu hrát to, co jsem,“ prohlásila veřejně. Pak ale vše shodila: „Občas vypouštím dvojsmysly a jsem zvědavá, jak budou novináři reagovat.“

Šviháci jsou příběhem tří mužů - hudebníků, kteří se každý rok vydávají do lázní, kde zpříjemňují hostům pobyt. Na jednoho z nich ale praskne, že má syna, což je velké překvapení ale i výzva pro jeho přátele.

Vedle Eriky Starkové si ve filmu zahrály Jitka Schneiderová, Sabina Remundová, Regina Rázlová a dokonce i Helena Vondráčková. Mužské role získali Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek a Daniel Fischer.

Přišel a do futrálu mi vysypal výkaly. Tvrdá škola, líčí zpěvák Mikolas hraní na ulici

Premium
Mikolas

Ve světě má velký úspěch a fanynky po něm šílí, kamkoli se hne. Přesto je hudebník Mikolas skromnost sama a je vděčný za to, kam se mohl dostat. Sám uznává, že cesta na vrchol nebyla vždy jednoduchá....

12. listopadu 2025

Mambě bych doporučil Bramborový blaho, vybírá Ozzák ze své kuchařky

Martin Dejdar jako Ozzák s pivem Husťan (15. dubna 2025)

Ozzák z Comebacku vydal kuchařku, v které „najdeš všechno, co chutná správným chlapům a pořádným bejkům.“ Pro iDNES.cz prozradil, co by z této knihy doporučil pro svou kolegyni z obchodu Marcelku,...

12. listopadu 2025  16:30

