Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama

„Chci brát role, které nesou světlo. Myslím si, že naše planeta a současná doba si o to říkají. Teď se točí hodně kriminálky, různá dramata, ale společnost podle mě potřebuje spíš povznášet než stahovat nějakým způsobem dolů,“ říká herečka.
Proslavil ji seriál Most!, v němž hrála transženu Dášu, ale taky divadelní představení Lazarus. Za svoji roli dostala cenu Thálie. „To bylo velmi vtipné, že právě já nadvakrát vystudovaná činoherní herečka – z konzervatoře a pak z JAMU – mám Thálii v oboru muzikál. Ale k hudbě jsem vždycky tíhla, tak jsem moc ráda, že jsem dostala roli, ve které můžu zpívat a hrát zároveň. Je to krásná niterná věc,“ vyznala se.
Zpíváním se živí stejně jako hraním. Navíc moderuje. Nedávno například předávání výročních cen za architekturu.
K hereckým nabídkám přistupuje opatrně. „Nevím, jestli bych šla do nekonečného seriálu. Když máte malé dítě, nemůžete brát role, kde točíte třicet dní v měsíci a do toho ještě hrajete divadlo. Ale každopádně jsem za nabízenou práci vděčná,“ říká herečka, která se v minulosti živila i hlídáním dětí.
Celovečerní snímek Milion – stejně jako Šviháci – jsou komediemi. Těch se v současné době točí daleko víc než filmů s obsahem k zamyšlení. Ale Stárková to vítá. „Každý herec potřebuje práci a ne každý se dostane k natáčení, které nese velkou hloubku a poselství. Přitom živit rodiny musíme. A jsou lidi - diváci, co se chtějí jenom smát, nepotřebují se dostávat do nějakých hloubek a dramat,“ vypráví.
V komedii Milion je její Lída stejně jako další členové rodiny motivována zplodit dítě. Odměnou by jí mělo být milion euro. „V reálném životě si vůbec nedovedu představit, že bych otěhotněla jenom proto, že by si to přál můj otec a dal mi za to miliony. Je to povrchní. Bez pokory a hloubky k životu, ale ve filmu s tím problém nemám,“ říká o své roli.
Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!
„O mém právu být ženou-matkou rozhoduji jen já a Bůh. A hlavně ta duše sama, co se rozhodne růst v ženském těle a přijít na svět ve fyzické podobě. Hlavně, co by člověk s těmi penězi dělal? To je obří suma. Na takovou částku už musíte být vyzrálá osobnost, abyste s tou obří energií peněz uměla nakládat,“ vysvětluje.
„Jediné, co mě napadá jako užitečné, je koupit si půdu, na které bych si mohla pěstovat vlastní potraviny,“ říká herečka, která preferuje alternativní způsob života. Tím spíš, že se v minulosti potýkala s rakovinou štítné žlázy a lymfatických uzlin.
Se svým bývalým partnerem Césarem Chunkem má tříletou Almu. On žije momentálně ve Švýcarsku, ona s dcerou tady. Komunikují spolu anglicky, ale ke španělštině, kterou mluví peruánský hudebník, má herečka silný vztah.
„Koukám na španělské seriály, miluju jejich herečky. Vidím, jak neuvěřitelně tam zacházejí s kamerou, se střihem a světlem. Máte pocit, že se díváte opravdu na umění,“ popisuje.
Ráda cestuje a poznává nové kultury. Nedávno objevila Lázně Piešťany u slovenských sousedů. Přivedlo ji tam natáčení filmu Šviháci. „Mám pocit, že jsem nedělala nic jiného než pila lázeňský pramen a byla naložená v koupelích. Všem doporučuji, aby si tam zajeli, protože je to skutečně zážitek a hezké město,“ vzpomíná
Její postava Kláry ve Švihácích je manželkou Ondřeje, kterého hraje Tomáš Jeřábek. „Ona ho škrtí, nevěří mu a chce ho mít jenom pro sebe. Je to prototyp žárlivé ženy,“ popisuje Stárková. „Moc chlapům nevěřím, vždycky si je chci dát tak trochu na vodítko, tak jsem byla ráda, že konečně je to legitimní a můžu hrát to, co jsem,“ prohlásila veřejně. Pak ale vše shodila: „Občas vypouštím dvojsmysly a jsem zvědavá, jak budou novináři reagovat.“
Šviháci jsou příběhem tří mužů - hudebníků, kteří se každý rok vydávají do lázní, kde zpříjemňují hostům pobyt. Na jednoho z nich ale praskne, že má syna, což je velké překvapení ale i výzva pro jeho přátele.
Vedle Eriky Starkové si ve filmu zahrály Jitka Schneiderová, Sabina Remundová, Regina Rázlová a dokonce i Helena Vondráčková. Mužské role získali Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek a Daniel Fischer.