„Sedm let jsem nedělala divadlo. Naposledy jsem zkoušela, když jsme otevírali Spirálu, ale hrálo se to krátce, ani bych to nenazvala divadelním představením. Spíš to byly takové hudební kusy s výpravou,“ vypráví herečka, kterou proslavila mimo jiné role transsexuálky Dáši v seriálu Most! „Ale po dvou letech, co jsem kojila, jsem se vrátila do muzikálu Davida Bowieho v Městských divadlech pražských. To je jediná věc, kterou jsem hrála. A teď jsem se rozhodla, že je třeba být zase mezi lidmi, takže jsem ráda, že tato sezona je pro mě po velmi dlouhé době znovu divadelní,“ dodává.
Žije u Berounky, blízko přírodě. A i když dcera Alma už zanedlouho půjde do školy, do města se stěhovat nechce. „Není důvod, všechno tam máme. Školu i kroužky,“ prozradila Erika Stárková.